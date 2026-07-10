A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

-crédito IMAGN IMAGES via Reuters Jessie Alcheh

El pase a semifinales de la Copa del Mundo 2026 está en juego este viernes para España, que se enfrentará a Bélgica en un duelo con sabor a revancha y expectativas renovadas. El encuentro, programado para las 21:00 horas en nuestro país, evoca por un lado la eliminación de España en el Mundial de 1986 en penaltis o la recordada victoria de 1990 y representa una nueva oportunidad para que la ‘Roja’ siga escribiendo su historia en el torneo.

La cita futbolística podrá seguirse en todo el país a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV, tanto en señal abierta como por cable o plataformas digitales. Los aficionados españoles tendrán así múltiples alternativas para no perderse ni un minuto de la acción, con una cobertura pensada para todos los dispositivos y preferencias de consumo. Hasta en los mismísimos cines se podrá seguir el encuentro que dará un pase a las semifinales.

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El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas de España. Para quienes sigan el Mundial desde otras latitudes, el horario será: 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 en México; 15:00 en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 16:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Así, la emoción del torneo trasciende fronteras y reúne a hinchas de todo el mundo en torno a la selección española.

El jugador español Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

España, rumbo firme y récords en defensa

La selección española llega a los cuartos de final con paso firme y la confianza de haber superado una fase de grupos exigente. Tras un debut sin goles ante Cabo Verde, la ‘roja’ mostró su verdadero potencial goleando a Arabia Saudí y consiguiendo un triunfo ajustado ante Uruguay. Mikel Oyarzabal se ha consolidado como el máximo goleador del equipo, con cuatro tantos hasta el momento.

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En dieciseisavos, España eliminó a Austria con una actuación sobresaliente de Oyarzabal. Ya en octavos, la victoria sobre Portugal llegó gracias a un agónico gol de Mikel Merino, confirmando la capacidad del equipo para resolver partidos bajo presión. En el arco, Unai Simón ha marcado un hito al superar los 609 minutos sin recibir goles, estableciendo un nuevo récord de imbatibilidad en la historia del Mundial que pertenecía previamente a Walter Zenga desde 1990.

El rendimiento defensivo y la eficacia en los momentos decisivos han colocado a España como uno de los principales aspirantes al título. El equipo ha sabido combinar solidez, talento joven y experiencia, generando ilusión en la afición nacional. España llega a este partido tras una racha positiva, con un once más equilibrado y una defensa que ha hecho historia en el torneo. El liderazgo de Oyarzabal y las paradas de Unai Simón son factores clave en las aspiraciones de la ‘roja’ de alcanzar una nueva semifinal, la que sería la segunda en toda su historia tras la de Alemania en Sudáfrica. Si después de eso se llegó a la final y se ganó ante Holanda, ¿por qué no iba a haber otra ocasión?

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Los jugadores de Bélgica celebrando el pase a cuartos de final (Reuters/Blake Dahlin)

Expectativas ante un rival impredecible

Bélgica será el obstáculo a superar para acceder a las semifinales. El conjunto dirigido por Rudi Garcia ha avanzado con estrategias poco convencionales y cambios inesperados, como dejar en el banco a figuras como De Bruyne, Lukaku y Doku en partidos decisivos. La selección belga logró clasificarse como líder del Grupo G y superó a sus rivales con una mezcla de remontadas y contundencia en ataque.

En octavos, Bélgica sorprendió al anfitrión Etados Unidos con una victoria 4-1, resultado de una apuesta táctica que renovó su dinámica de juego. El equipo europeo ha demostrado versatilidad y capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, lo que convierte el duelo ante España en un desafío de máxima exigencia. La cita de este viernes será decisiva para nuestra Roja. El objetivo es claro: alcanzar las semifinales y mantener viva la ilusión de conquistar un nuevo título mundial, apoyados por una afición que espera celebrar otra noche memorable en la historia del fútbol nacional.

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España podría saltar al campo con Unai Simón bajo palos; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Dani Olmo y Pedri en el mediocampo; y Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal como tridente ofensivo.

Por su parte, Bélgica tendría a Thibaut Courtois en portería; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim de Cuyper en defensa; Hans Vanaken, Nicolas Raskin y Youri Tielemans en la medular; y Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard en ataque.

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