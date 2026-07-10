El precio de la luz en España para este sábado

El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este sábado 11 de julio. Además ubica los precios más económicos, así como los más altos, de luz.

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Precio de la luz

Día: 11 de julio

Precio de media: 88.21 euros por megavatio hora

Precio más alto: 160.31 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.31 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 154.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 143.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 152.25 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 146.81 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 152.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.3 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.16 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.06 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 152.25 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 151.38 euros por megavatio hora.