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El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Desde 2023 presupuesta 450.000 euros anuales para el mantemiento de los 77 relojes que hay en el Hemiciclo

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Uno de los relojes del Congreso
Uno de los relojes del Congreso

La casa de la soberanía del pueblo español, el Congreso de los Diputados, tiene unos 77 relojes. Su correcto funcionamiento es un pozo sin fondo, ya que constituye uno de los principales “gastos corrientes en bienes y servicios” del presupuesto de la Cámara. Para este año 2026 hay previstos 425.000 euros para que los relojes sean puntuales. En los primeros tres meses del año ya se habían gastado en este menester 273.000 euros, según el presupuesto ejecutado entre enero y marzo de este año. Desde el año 2023, el Congreso presupuesta estos 425.000 euros anuales para que su relojería esté siempre a punto. En esos tres ejercicios, 2023, 2024 y 2025, se terminaron invirtiendo los 425.000 euros anuales, es decir, 1.350.000 euros, a los que ya hay que sumar los 273.000 euros de los tres primeros meses de 2026.

En pleno siglo XXI, los relojes del Congreso son “elementos imprescindibles para saber el momento exacto de inicio y fin de las reuniones, controlar la duración de las intervenciones y, aún hoy, servir de referencia para hacer constar las horas y los minutos en los diarios de sesiones”. Algunos son tan especiales que José Daniel Barquero, presidente del Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo, escribió hace uno años el libro ‘Los relojes del Congreso’, a la que define como “la colección más representativa de relojería de España”. Estamos hablando de máquinas fabricadas en los siglos XVIII, XIX y XX, muchas de cuerda, otras de sobremesa, realizadas todas por maestros premiados por encontrar la precisión horaria. Incluso hay relojeros espías que se llegaron a infiltrar en los lobbies del Congreso.

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Uno de los más famosos es el que está en el conocido como “escritorio del reloj” del Congreso, junto al Salón de Sesiones. Se trata de una máquina de péndulo con caja de caoba construida en 1857. Es un reloj astronómico que cuenta con una llamativa esfera en su cuerpo superior que representa la posición de la Tierra, la Luna y el Sol. El reloj astronómico señala además la estación en la que nos encontramos y la posición de los planetas. También registra datos como la temperatura y la humedad. Luego está el reloj de la Sala de la Reina: otra joya de mediados del XIX que en su día presidió el hemiciclo.

El reloj astronómico que hay en el Congreso
El reloj astronómico que hay en el Congreso

Desde diciembre de 2023, el relojero oficial del Congreso es Alberto José Vélez Leal, que fue el único profesional que se presentó al contrato del “servicio de mantenimiento de la colección de relojes”. Por ese trabajo se lleva 54.000 euros por tres ejercicios: 2024, 2025 y 2026. Sus funciones son: llevar a cabo las tareas de investigación necesarias para procurar un mejor mantenimiento de los relojes; dar cuerda y ajustar semanalmente todos los relojes; engrasar toda la maquinaria al menos una vez al año; cambiar las pilas de todos los relojes electrónicos o de cuarzo al menos una vez al año; funciones de limpieza: y ajustar los relojes al horario de verano e invierno. La pregunta es que si estas funciones suponen un coste de 18.000 euros al año, ¿por qué el Congreso presupuesta 450.000 euros cada ejercicio en su mantenimiento?

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Algunos, sin fecha

Uno de los relojes más antiguos que custodia el Congreso es un reloj joya de la saga de maestros relojeros ‘Le Roy’ ubicados en París. Este reloj representa el cuerno de la abundancia y está provisto de una esfera en esmalte sobre cobre convexo con enumeración romana. También destaca el reloj French Royal Exchange, un reloj de pared de gran tamaño, que tiene una maquinaria inglesa de ocho días de cuerda con un sistema de llave y transmisión de cadena. Antes daba la hora en el Hemiciclo y ahora está situado en el Salón de la Reina del Congreso. Hay otros cuatro que están catalogados sin fecha. Otra de las ‘joyas’ de la Cámara es una reloj inglés estilo Regencia de época victoriana. Metido en una caja de palma de caoba con incrustaciones de metal decorativas geometrizadas. Tiene esfera blanca con bisel dorado y números romanos. Fechado en 1850 está en el comedor pequeño.

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