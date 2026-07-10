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La princesa Leonor dice adiós a la formación militar en Murcia después de tres años: una jornada histórica junto al rey Felipe VI

El acto concluyó con la tradicional foto de familia sin celebraciones adicionales en señal de respeto a las víctimas del incendio de Los Gallardos

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El final de la formación militar de la princesa Leonor. (Europa Press)
El final de la formación militar de la princesa Leonor. (Europa Press)

La princesa Leonor ha vivido este 10 de julio uno de los días más significativos de su biografía pública: la ceremonia que pone fin a su etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Tres años después de ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza, la heredera culmina su ciclo castrense convertida en alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, en una jornada marcada tanto por la emoción institucional como por la preocupación familiar ante el grave incendio de Los Gallardos (Almería), que suma víctimas mortales.

El acto, que comenzó a las 10:30 con la interpretación del himno nacional por la banda de música de la academia, reunió a los Reyes, la infanta Sofía y la propia Leonor en la tribuna principal. El gesto serio de los monarcas evidenciaba la inquietud por la situación en Almería, mientras el jefe del Estado, antes de abandonar Murcia, informaba a los presentes sobre la evolución del incendio y anunciaba la suspensión de las celebraciones posteriores. Felipe VI agradeció la labor de la Unidad Militar de Emergencias desplegada en la zona y animó a los alumnos y sus familias a continuar con el programa previsto.

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La princesa recibió la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una distinción que le entregó su padre en uno de los momentos más solemnes de la jornada. Tras la imposición, las imágenes de complicidad entre Leonor y Felipe VI reflejaron el orgullo y la cercanía familiar. El acto concluyó con la tradicional foto de familia, aunque sin brindis ni celebraciones adicionales, en señal de respeto a las víctimas del incendio.

La emoción del acto y el revelo familiar

Durante los tres años de formación militar, la princesa Leonor ha sobresalido por su integración, disciplina y compromiso, según señalaron tanto el coronel director de la academia como sus propios compañeros. El programa seguido por la heredera se ha adaptado a los estándares del siglo XXI, combinando exigencia física, técnica y académica. La promoción lanzó las gorras al aire con euforia, cerrando una etapa que ha sido clave para la evolución institucional y personal de Leonor.

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Han realizando un vuelo conjunto a bordo de dos Pilatus C-21 en el centro de enseñanza de la Fuerza Aérea Española en San Javier, Murcia.

La estancia en San Javier le permitió participar en ejercicios de vuelo, instrucción SERE y convivencia diaria con otros cadetes, además de experiencias destacadas como pilotar un Pilatus PC-21 o instruir a compañeros más jóvenes. La Patrulla Águila, símbolo del Ejército del Aire, ofreció una exhibición en honor a la promoción, mientras la Familia Real observaba desde la tribuna y compartía abrazos en los momentos más emotivos del acto.

El futuro académico de la princesa Leonor

La ceremonia, aunque breve y marcada por la sobriedad, subrayó el compromiso de la princesa con el servicio público y su preparación para futuras responsabilidades como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El próximo año, Leonor regresará a San Javier para recibir su despacho de oficial, coincidiendo con la finalización de la formación de sus antiguos compañeros de promoción.

La experiencia en San Javier de la princesa Leonor. (REUTERS)
La experiencia en San Javier de la princesa Leonor. (REUTERS)

La infanta Sofía, siempre cercana a su hermana, compartió la ocasión con la familia y sumó su propio hito tras haber pronunciado su primer discurso público días antes en Zaragoza. Con la finalización de su etapa militar, Leonor inicia una nueva fase como universitaria, al comenzar el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El verano se presenta como el más largo de su vida reciente, repartido entre compromisos oficiales en Girona, Mallorca y la preparación para su nueva vida en Madrid. La imagen que quedará de este 10 de julio será la de una heredera plenamente integrada en la vida castrense, que ha seguido los pasos de su padre y se prepara desde dentro para asumir sus funciones como futura reina.

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