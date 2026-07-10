Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Fachada del Banco de España (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

Las familias españolas nunca habían acumulado tanta riqueza financiera como ahora. A pesar de un contexto todavía marcado por la inflación y la incertidumbre económica internacional, el patrimonio neto de los hogares volvió a marcar un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026 y se situó cerca de los 2,66 billones de euros, según las Cuentas Financieras publicadas el jueves por el Banco de España.

El patrimonio financiero neto de las familias —resultado de descontar las deudas del conjunto de sus activos financieros— alcanzó los 2,658 billones de euros al cierre de marzo, lo que supone un incremento interanual del 9,3%. La cifra no solo representa un nuevo récord, sino que consolida una tendencia iniciada tras la pandemia.

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El Banco de España atribuye este avance principalmente al aumento del valor de los activos financieros, sobre todo de las participaciones en empresas y de los fondos de inversión. Es decir, más que por un incremento extraordinario del ahorro corriente, la mejora responde al comportamiento favorable de los mercados y a la apreciación de buena parte de las inversiones mantenidas por las familias.

Más inversión y menos peso del efectivo y de los depósitos

Los datos muestran también un cambio gradual en la composición del patrimonio financiero de los hogares españoles. Aunque el efectivo y los depósitos bancarios siguen siendo el principal destino del ahorro, su peso continúa reduciéndose a favor de productos vinculados a los mercados financieros.

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Los activos financieros de las familias —que incluyen dinero en efectivo, depósitos, acciones, participaciones empresariales, fondos de inversión, seguros y planes de pensiones— alcanzaron los 3,46 billones de euros, un 8,15% más que un año antes.

Del total, el 33,3% permanece todavía en efectivo y depósitos bancarios, reflejo de la tradicional preferencia de los hogares españoles por los productos conservadores. Sin embargo, las participaciones en el capital de empresas ya representan el 32% del patrimonio financiero, mientras que los fondos de inversión alcanzan el 17,3% y los seguros junto con los fondos de pensiones concentran otro 11,5%.

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El supervisor destaca que durante los últimos meses se ha producido un ligero desplazamiento desde los depósitos hacia activos con mayor potencial de rentabilidad. La evolución refleja el progresivo retorno del interés por la inversión tras el prolongado periodo de tipos de interés elevados y la recuperación de los mercados bursátiles.

La riqueza crece más que la economía

La mejora del patrimonio también se aprecia al compararlo con el tamaño de la economía española. Los activos financieros netos de los hogares equivalen ya al 202,3% del producto interior bruto (PIB), mientras que la riqueza financiera neta —una vez descontadas las deudas— representa el 155,3% del PIB.

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Esta última ratio supera claramente el promedio registrado desde 2022, situado en el 149,5%, lo que evidencia que el patrimonio financiero de las familias está creciendo a un ritmo superior al de la propia economía.

El comportamiento confirma la fortaleza de los balances domésticos en un contexto en el que la renta disponible ha seguido aumentando gracias al buen comportamiento del empleo y a la recuperación gradual de los salarios, aunque también refleja el efecto positivo que la evolución de los mercados financieros ha tenido sobre el valor de las inversiones.

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No obstante, el incremento de la riqueza no se distribuye de forma homogénea entre todos los hogares. Los economistas del Banco de España recuerdan que los activos financieros más beneficiados por las recientes revalorizaciones, como las acciones o los fondos de inversión, se concentran principalmente entre las familias con mayor capacidad de ahorro.

La deuda aumenta, pero pesa cada vez menos en el PIB

El informe del Banco de España deja otra conclusión relevante: aunque la deuda de familias y empresas aumentó en términos absolutos durante el último año, su peso sobre la economía continúa descendiendo y se sitúa en niveles no vistos desde comienzos de siglo.

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La deuda consolidada de hogares y sociedades no financieras ascendió a 1,798 billones de euros al cierre del primer trimestre, un 2,8% más que un año antes.

En el caso de las familias, el endeudamiento pasó de los 700.000 millones de euros registrados en marzo de 2025 a 728.000 millones un año después. Sin embargo, el fuerte crecimiento de la economía ha reducido el peso relativo de esa deuda hasta el 42,5% del PIB.

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Se trata del porcentaje más bajo desde finales de 1999, un dato que refleja el intenso proceso de desapalancamiento iniciado tras la crisis financiera de 2008 y que ha continuado durante los últimos años gracias a una combinación de amortización de préstamos, crecimiento económico y aumento de la renta disponible.

Las empresas también rebajan su apalancamiento

Una evolución similar se observa entre las sociedades no financieras. Aunque la deuda empresarial aumentó ligeramente en términos nominales, pasando de 1,049 billones a 1,07 billones de euros, su peso relativo sobre la economía descendió hasta el 62,5% del PIB.

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Es el nivel más reducido desde el tercer trimestre de 2001, lo que confirma que las empresas españolas llegan al actual contexto de incertidumbre internacional con balances considerablemente más saneados que hace dos décadas.

El Banco de España explica que la evolución responde, principalmente, a una menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, compensada por el comportamiento del resto de instrumentos de financiación. Este descenso del endeudamiento relativo constituye uno de los indicadores más vigilados por los analistas, ya que refleja una mayor capacidad del sector privado para absorber eventuales deterioros del ciclo económico o nuevas subidas de los costes financieros.

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de abril.

Las cuentas públicas mantienen una evolución estable

El informe también incorpora información sobre la posición financiera de las Administraciones Públicas durante el primer trimestre del año. Las operaciones consolidadas de activos representaron el 1,3% del PIB, una cifra prácticamente alineada con la media registrada desde 2022 y sustentada, principalmente, por las operaciones relacionadas con efectivo, depósitos y otros activos financieros.

Por el lado del pasivo, las operaciones alcanzaron el 3,6% del PIB, un porcentaje inferior al promedio de los últimos ejercicios gracias al menor recurso a emisiones de deuda y préstamos.

Las Cuentas Financieras presentadas por el Banco de España dibujan una economía que continúa reforzando sus balances pese a un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los mercados energéticos y las dudas sobre el crecimiento europeo.

Las familias acumulan una riqueza financiera sin precedentes, las empresas mantienen una posición de endeudamiento más contenida que en décadas anteriores y el peso de la deuda privada sobre la economía sigue reduciéndose.

Este escenario ofrece una imagen de mayor solidez financiera, aunque no elimina los desafíos derivados del acceso a la vivienda, la desigual distribución del patrimonio o la persistencia de una inflación que continúa condicionando la capacidad adquisitiva de muchos hogares.