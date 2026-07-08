España

Así es Ainhoa, la hija mayor de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: estudió Psicología, se gradúa en Reino Unido y vive alejada del foco

La petición de Begoña Gómez para viajar al extranjero ha vuelto a situar el foco sobre la primogénita del presidente del Gobierno, de quien apenas se conocen detalles

Guardar
Google icon
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara - Europa Press)
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara - Europa Press)

La petición presentada por Begoña Gómez para poder viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio ha vuelto a poner el foco sobre uno de los aspectos más desconocidos de la vida de Pedro Sánchez: su familia. En concreto, sobre Ainhoa, la hija mayor del presidente del Gobierno, que estos días celebra un momento muy especial al graduarse tras finalizar sus estudios universitarios en Reino Unido.

Desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, tanto él como su esposa han mantenido una firme decisión: proteger la privacidad de sus dos hijas, Ainhoa y Carlota. A diferencia de otros familiares de líderes políticos que han estado expuestos mediáticamente, ambas han crecido prácticamente al margen de la vida pública y apenas existen imágenes o información sobre ellas.

PUBLICIDAD

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

La solicitud presentada por la defensa de Begoña Gómez para asistir a la graduación de Ainhoa ha permitido conocer algunos detalles de esta nueva etapa. Según el escrito, la esposa del presidente pretende desplazarse primero con la delegación española y, posteriormente, viajar a Reino Unido para acompañar a su hija en un día especialmente importante para la familia.

Ainhoa nació en 2005 y fue el propio Pedro Sánchez quien desveló hace unos años algunos aspectos de su formación durante una entrevista en el pódcast La pija y la quinqui. Entonces explicó que su hija estudiaba Psicología y confesó que la elección de carrera no fue sencilla. “Le costó decidirse y yo le dije: ‘Tampoco pasa nada, porque yo estudié Económicas y Empresariales y mira dónde he terminado’. Muchas veces estudias una cosa y la vida te lleva por otros caminos”, comentó con naturalidad.

PUBLICIDAD

En aquella conversación también reveló que Ainhoa estaba sacándose el carnet de conducir, uno de los pocos detalles personales que se conocen sobre ella. Más allá de esas contadas referencias, el matrimonio siempre ha evitado exponer públicamente a sus hijas.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Aunque comenzó sus estudios universitarios en Madrid, Ainhoa ha terminado la carrera en un centro privado de Reino Unido. La documentación presentada ante el juzgado confirma que la graduación tendrá lugar allí, aunque no ha trascendido el nombre de la universidad ni la localidad exacta donde se celebrará el acto. El escrito sí señala que el regreso de Begoña Gómez a España está previsto desde Londres, motivo por el que inicialmente se ha relacionado la ceremonia con la capital británica.

La discreción ha sido una constante en la vida de la joven. Durante estos años apenas ha protagonizado noticias y siempre ha permanecido alejada de los focos, una estrategia que sus padres han mantenido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La misma línea se ha seguido con su hermana pequeña, Carlota, nacida en 2007. En mayo del pasado año trascendió que sus padres asistieron a su graduación de Bachillerato en un instituto madrileño y, meses después, se conoció que cursa un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés en ESIC University, un centro privado ubicado en Pozuelo de Alarcón.

A lo largo de estos años, Pedro Sánchez ha explicado en varias ocasiones que uno de sus principales objetivos ha sido preservar la normalidad de sus hijas pese a la enorme exposición pública que conlleva ocupar la Presidencia del Gobierno. Una decisión que ha hecho que, ocho años después de su llegada a La Moncloa, Ainhoa y Carlota sigan siendo dos de las figuras más desconocidas del entorno familiar del jefe del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Pedro SánchezBegoña GómezGente EspañaFamosos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de julio en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de julio en Sevilla

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Málaga para este 8 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Málaga para este 8 de julio

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Barcelona?

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

El combinado helvético resistió el acoso de Colombia y selló su histórico pase desde los once metros tras un agónico 0-0

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”