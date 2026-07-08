Así es Ainhoa, la hija mayor de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: estudió Psicología, se gradúa en Reino Unido y vive alejada del foco

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara - Europa Press)

La petición presentada por Begoña Gómez para poder viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio ha vuelto a poner el foco sobre uno de los aspectos más desconocidos de la vida de Pedro Sánchez: su familia. En concreto, sobre Ainhoa, la hija mayor del presidente del Gobierno, que estos días celebra un momento muy especial al graduarse tras finalizar sus estudios universitarios en Reino Unido.

Desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, tanto él como su esposa han mantenido una firme decisión: proteger la privacidad de sus dos hijas, Ainhoa y Carlota. A diferencia de otros familiares de líderes políticos que han estado expuestos mediáticamente, ambas han crecido prácticamente al margen de la vida pública y apenas existen imágenes o información sobre ellas.

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El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

La solicitud presentada por la defensa de Begoña Gómez para asistir a la graduación de Ainhoa ha permitido conocer algunos detalles de esta nueva etapa. Según el escrito, la esposa del presidente pretende desplazarse primero con la delegación española y, posteriormente, viajar a Reino Unido para acompañar a su hija en un día especialmente importante para la familia.

Ainhoa nació en 2005 y fue el propio Pedro Sánchez quien desveló hace unos años algunos aspectos de su formación durante una entrevista en el pódcast La pija y la quinqui. Entonces explicó que su hija estudiaba Psicología y confesó que la elección de carrera no fue sencilla. “Le costó decidirse y yo le dije: ‘Tampoco pasa nada, porque yo estudié Económicas y Empresariales y mira dónde he terminado’. Muchas veces estudias una cosa y la vida te lleva por otros caminos”, comentó con naturalidad.

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En aquella conversación también reveló que Ainhoa estaba sacándose el carnet de conducir, uno de los pocos detalles personales que se conocen sobre ella. Más allá de esas contadas referencias, el matrimonio siempre ha evitado exponer públicamente a sus hijas.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Aunque comenzó sus estudios universitarios en Madrid, Ainhoa ha terminado la carrera en un centro privado de Reino Unido. La documentación presentada ante el juzgado confirma que la graduación tendrá lugar allí, aunque no ha trascendido el nombre de la universidad ni la localidad exacta donde se celebrará el acto. El escrito sí señala que el regreso de Begoña Gómez a España está previsto desde Londres, motivo por el que inicialmente se ha relacionado la ceremonia con la capital británica.

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La discreción ha sido una constante en la vida de la joven. Durante estos años apenas ha protagonizado noticias y siempre ha permanecido alejada de los focos, una estrategia que sus padres han mantenido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La misma línea se ha seguido con su hermana pequeña, Carlota, nacida en 2007. En mayo del pasado año trascendió que sus padres asistieron a su graduación de Bachillerato en un instituto madrileño y, meses después, se conoció que cursa un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés en ESIC University, un centro privado ubicado en Pozuelo de Alarcón.

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A lo largo de estos años, Pedro Sánchez ha explicado en varias ocasiones que uno de sus principales objetivos ha sido preservar la normalidad de sus hijas pese a la enorme exposición pública que conlleva ocupar la Presidencia del Gobierno. Una decisión que ha hecho que, ocho años después de su llegada a La Moncloa, Ainhoa y Carlota sigan siendo dos de las figuras más desconocidas del entorno familiar del jefe del Ejecutivo.