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Comunicado urgente de Paz Vega sobre su deuda con Hacienda: “Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación”

La actriz sevillana rompe su silencio tras aparecer en la lista de morosos de la Agencia Tributaria y asegura que ya ha reducido de forma significativa la deuda mientras continúa trabajando para saldarla por completo

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La actriz sevillana Paz Vega ha emitido un comunicado urgente para aclarar su situación con Hacienda después de las informaciones publicadas en los últimos días sobre su deuda tributaria.

La intérprete asegura que ha dado pasos importantes para regularizar su situación y que continúa trabajando con un nuevo equipo de asesores para resolver completamente el proceso en el menor plazo posible.

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La reacción de la actriz llega después de que la Agencia Tributaria publicara la lista de morosos correspondiente a 2025, en la que figura entre los contribuyentes con deudas superiores a los 600.000 euros. Tras hacerse pública esa información, Paz Vega ha querido agradecer el apoyo recibido y explicar personalmente en qué punto se encuentra el procedimiento.

El comunicado íntegro de Paz Vega

"Ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre mi situación tributaria, considero oportuno realizar las siguientes aclaraciones.

Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública. En fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente.

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Asimismo, continúo trabajando, junto con mis nuevos asesores, para completar este proceso y cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible.

Quiero también manifestar que, en todo momento, he asumido esta situación con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución. Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible.

Agradezco profundamente el apoyo, el cariño y la confianza que he recibido durante este tiempo. También quiero dar las gracias a quienes han respetado la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso.

Muchas gracias.

Paz Vega"

La actriz insiste en que ya ha reducido parte de la deuda

En el texto, la protagonista de Rita subraya que, desde la incorporación de un nuevo equipo de asesoramiento profesional, ha centrado sus esfuerzos en buscar soluciones y que ya se ha conseguido una reducción significativa de la deuda pendiente.

La actriz insiste en que su voluntad es cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que aún permanecen pendientes y hacerlo “con la mayor diligencia y en el menor plazo posible”. Además, recalca que ha afrontado todo el proceso “con responsabilidad” y con la intención de encontrar una solución definitiva.

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