Javier Calvo, bombero forestal, explica por qué no huir en coche de las llamas: “El vehículo nos da velocidad, pero el humo nos resta visibilidad”

incendio en Los Gallardos (Almería)

El incendio forestal en Los Gallardos (Almería) ha conseguido en menos de 24 horas arrasar con más de 3.000 hectáreas y acabar con la vida de al menos doce personas. Los fallecidos se vieron atrapados por el fuego en pocos minutos y las llamas y el humo les alcanzaron en su intento de huida.

Del balance actual de muertos, cuatro fueron encontrados en el interior de sus vehículos, en un intento de alejarse del fuego. Se trata de una estrategia que, por lógica, muchas víctimas de incendios toman para intentar huir lo más rápido posible, pero que no siempre es efectiva, ha advertido el bombero forestal Javier Calvo.

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Entrevistado este viernes en la Cadena Ser, el jefe de un retén en Extremadura ha aclarado los peligros que pueden encontrarse en estas circunstancias.

El humo y los accidentes entorpecen la huida

Calvo apunta, primero, a las consecuencias del humo. “El contenido de oxígeno es ínfimo, con lo cual, si el motor es de combustión, el coche se va a parar directamente”, explica. Aunque el coche fuese capaz de continuar, “la cantidad de humo presente va a impedir cualquier visión adecuada”, añade, lo que termina por causar choques contra otros vehículos o cualquier otro elemento que haya en la carretera, como “un árbol caído por culpa del viento o el incendio”.

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De hecho, el bombero asegura que el balance de víctimas por accidentes en la vía no es menor cuando ocurren incendios. “Muchas veces, tendemos a pensar que cuando fallecen personas en los incendios forestales es porque han sido calcinadas por las llamas. Y no, la inmensa mayoría de las veces, este tipo de accidentes se dan por el accidente, valga la redundancia, previo con el vehículo”, ha asegurado en su entrevista con Cadena Ser.

En la mayoría de los casos, las llamas ni siquiera alcanzan el vehículo, pero el humo es demasiado y los afectados acaban muriendo asfixiados. “Me viene a la cabeza, por ejemplo, Pedrogao Grande, el gran desastre portugués, donde se conjugó todo esto que estoy hablando. Con lo cual, el vehículo efectivamente nos da una velocidad, una cierta seguridad, pero ojo, que estas acumulaciones de humo, lo primero, nos van a restar visibilidad. Y segundo, insisto, si el coche tiene un motor de combustión, pues se detendrá, terminará por detenerse”, concluye el bombero.

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El incendio más mortal de la historia de Andalucía

Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en Los Gallardos. (PLAN INFOCA)

El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos es el más grave de la historia de Andalucía. El fuego, originado presuntamente por la caída de tendido eléctrico sobre la carretera N-340A, ha causado al menos 12 muertos y 23 personas desaparecidas, según la última información difundida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, ha advertido de que el fuego está retornando al núcleo poblacional, en especial al barranco de Alfaix, donde está previsto desalojar a 250 vecinos. También ha señalado que las autoridades siguen pendientes de un hotel británico que en temporada alta suele alojar entre 400 y 500 turistas.

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El balance sanitario incluye dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas sobre el terreno. Una mujer ha sido evacuada con quemaduras al Hospital Universitario Torrecárdenas y otra persona ha ingresado por inhalación de humo. Entre los heridos figuran también un hombre con quemaduras en Bédar y otra persona atendida por la rotura de un tobillo durante el desalojo.