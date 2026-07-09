Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Francia se ha clasificado para las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse a Marruecos por 2-0 este jueves en Boston, un resultado que repite el castigo de hace cuatro años y que deja a los Leones del Atlas fuera del torneo después de un plan defensivo que solo resistió una hora.

Kylian Mbappé ha marcado en el minuto 60 y Ousmane Dembélé ha ampliado la ventaja seis minutos después, en un partido en el que Yassine Bounou detuvo un penalti al delantero francés antes del descanso y en el que Marruecos no ha logrado su primer disparo entre los tres palos hasta el minuto 82.

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El equipo de Didier Deschamps ya espera en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica, previsto para este viernes en Los Ángeles. La selección francesa se ha convertido así en la primera semifinalista del campeonato.

Resistencia marroquí hasta el gol de Mbappé

Marruecos llegaba condicionado por la ausencia de Ismael Saibari, su máximo goleador, lesionado, y por las dudas que dejaba su sustituto, Soufiane Rahimi, para el seleccionador Mohamed Ouahbi.

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Yassine Bounou paró el penalti de Kylian Mbappe (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

La idea marroquí pasaba por repetir el guion defensivo que Paraguay había utilizado en octavos contra Francia: bloque bajo, líneas juntas y resistencia prolongada. La primera parte sostuvo ese planteamiento en el marcador, pero no en el control del juego. Francia acumuló ocasiones claras mientras Marruecos no consiguió inquietar a Mike Maignan.

La más importante llegó con un penalti provocado y lanzado por Kylian Mbappé, que Bounou detuvo antes de la pausa de hidratación. El disparo salió sin potencia ni colocación, y el portero marroquí volvió a exhibir una especial eficacia desde los once metros que ya había mostrado en la tanda de dieciseisavos ante Países Bajos, donde había parado dos lanzamientos.

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En ese tramo hubo también otras llegadas francesas de peso: un remate de cabeza de Dayot Upamecano, un mano a mano de Désiré Doué ante Bounou y un disparo de Lucas Digne al travesaño desde fuera del área. Dembélé también rozó el primero con un zurdazo que buscaba la escuadra.

Kylian Mbappé celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii)

Con el 0-0 al descanso, Marruecos mantenía vivo el partido, pero seguía sin presencia ofensiva. La resistencia se rompió en el minuto 60, cuando Mbappé recibió un pase de Doué en la esquina del área y encontró espacio entre varios defensores para batir a Bounou. Ese tanto fue el octavo gol del delantero francés en esta Copa del Mundo, una cifra con la que iguala a Lionel Messi en la pugna por la Bota de Oro.

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Dembélé sentenció y Marruecos quedó sin respuesta

El segundo golpe llegó en el minuto 66. Francia explotó un contragolpe que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área tras combinar con Mbappé y Michael Olise; la defensa marroquí se mostró descolocada y el extremo francés definió con precisión para dejar sin respuesta a Bounou.

Ousmane Dembele celebra su gol (REUTERS/Dylan Martinez)

La actuación del guardameta marroquí evitó que el encuentro se rompiera antes. Solo ha encajado dos goles en nueve penaltis en Mundiales, un dato que explica el peso de su intervención sobre Mbappé en la primera mitad.

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La reacción marroquí no llegó hasta verse con dos goles de desventaja. El primer tiro a puerta de los africanos apareció en el tramo final, con un disparo de Azzedine Ounahi que Maignan detuvo sin dificultades.

En la parte final, Deschamps ha sustituido a Mbappé por molestias en el tobillo derecho, aunque no parecía una dolencia suficientemente grave como para comprometer su presencia en semifinales.

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Kylian Mbappe se marchó con molestias (REUTERS/Mike Segar)

La eliminación deja a Marruecos fuera de la carrera por el título, aunque su recorrido mantiene un registro histórico: primera selección africana que alcanzó unas semifinales mundialistas y dos presencias en cuartos de final. Esta vez, su propuesta conservadora le permitió aplazar la caída, pero no evitar una nueva derrota frente a Francia.