España Deportes

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

El portero Bounou detuvo un penalti a Mbappé antes del descanso, pero Francia resolvió el partido en la segunda parte y espera rival entre España y Bélgica

Guardar
Google icon

Francia se ha clasificado para las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse a Marruecos por 2-0 este jueves en Boston, un resultado que repite el castigo de hace cuatro años y que deja a los Leones del Atlas fuera del torneo después de un plan defensivo que solo resistió una hora.

Kylian Mbappé ha marcado en el minuto 60 y Ousmane Dembélé ha ampliado la ventaja seis minutos después, en un partido en el que Yassine Bounou detuvo un penalti al delantero francés antes del descanso y en el que Marruecos no ha logrado su primer disparo entre los tres palos hasta el minuto 82.

PUBLICIDAD

El equipo de Didier Deschamps ya espera en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica, previsto para este viernes en Los Ángeles. La selección francesa se ha convertido así en la primera semifinalista del campeonato.

Resistencia marroquí hasta el gol de Mbappé

Marruecos llegaba condicionado por la ausencia de Ismael Saibari, su máximo goleador, lesionado, y por las dudas que dejaba su sustituto, Soufiane Rahimi, para el seleccionador Mohamed Ouahbi.

PUBLICIDAD

Yassine Bounou paró el penalti de Kylian Mbappe (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)
Yassine Bounou paró el penalti de Kylian Mbappe (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

La idea marroquí pasaba por repetir el guion defensivo que Paraguay había utilizado en octavos contra Francia: bloque bajo, líneas juntas y resistencia prolongada. La primera parte sostuvo ese planteamiento en el marcador, pero no en el control del juego. Francia acumuló ocasiones claras mientras Marruecos no consiguió inquietar a Mike Maignan.

La más importante llegó con un penalti provocado y lanzado por Kylian Mbappé, que Bounou detuvo antes de la pausa de hidratación. El disparo salió sin potencia ni colocación, y el portero marroquí volvió a exhibir una especial eficacia desde los once metros que ya había mostrado en la tanda de dieciseisavos ante Países Bajos, donde había parado dos lanzamientos.

En ese tramo hubo también otras llegadas francesas de peso: un remate de cabeza de Dayot Upamecano, un mano a mano de Désiré Doué ante Bounou y un disparo de Lucas Digne al travesaño desde fuera del área. Dembélé también rozó el primero con un zurdazo que buscaba la escuadra.

Kylian Mbappé celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii)
Kylian Mbappé celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii)

Con el 0-0 al descanso, Marruecos mantenía vivo el partido, pero seguía sin presencia ofensiva. La resistencia se rompió en el minuto 60, cuando Mbappé recibió un pase de Doué en la esquina del área y encontró espacio entre varios defensores para batir a Bounou. Ese tanto fue el octavo gol del delantero francés en esta Copa del Mundo, una cifra con la que iguala a Lionel Messi en la pugna por la Bota de Oro.

Dembélé sentenció y Marruecos quedó sin respuesta

El segundo golpe llegó en el minuto 66. Francia explotó un contragolpe que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área tras combinar con Mbappé y Michael Olise; la defensa marroquí se mostró descolocada y el extremo francés definió con precisión para dejar sin respuesta a Bounou.

Ousmane Dembele celebra su gol (REUTERS/Dylan Martinez)
Ousmane Dembele celebra su gol (REUTERS/Dylan Martinez)

La actuación del guardameta marroquí evitó que el encuentro se rompiera antes. Solo ha encajado dos goles en nueve penaltis en Mundiales, un dato que explica el peso de su intervención sobre Mbappé en la primera mitad.

La reacción marroquí no llegó hasta verse con dos goles de desventaja. El primer tiro a puerta de los africanos apareció en el tramo final, con un disparo de Azzedine Ounahi que Maignan detuvo sin dificultades.

En la parte final, Deschamps ha sustituido a Mbappé por molestias en el tobillo derecho, aunque no parecía una dolencia suficientemente grave como para comprometer su presencia en semifinales.

Kylian Mbappe se marchó con molestias (REUTERS/Mike Segar)
Kylian Mbappe se marchó con molestias (REUTERS/Mike Segar)

La eliminación deja a Marruecos fuera de la carrera por el título, aunque su recorrido mantiene un registro histórico: primera selección africana que alcanzó unas semifinales mundialistas y dos presencias en cuartos de final. Esta vez, su propuesta conservadora le permitió aplazar la caída, pero no evitar una nueva derrota frente a Francia.

Temas Relacionados

Mundial 2026Kylian MbappéSelección Marruecos Mundial 2026Achraf HakimiBrahim DíazSofyan AmrabatYassine BounouSelección Francia Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

El atacante cortó una serie de 15 penaltis consecutivos convertidos y erró por primera vez desde los once metros en una Copa del Mundo

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El jugador azulgrana asegura que serían “todos muy felices” si el delantero argentino fichara por el FC Barcelona

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

Los azulgranas quieren incorporar nuevos jugadores de cara a la próxima temporada

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Los miembros de seguridad tuvieron que intervenir para poner fin a la polémica

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Este jueves arranca una nueva ronda: los cuartos de final de la cita mundialista

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

ECONOMÍA

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

DEPORTES

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega