España

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La combinación de vivienda asequible, servicios cercanos y un ritmo tranquilo convierte esta capital de provincia en una opción muy atractiva

Guardar
Google icon
Una pareja de personas mayores camina de espaldas en una calle empedrada del casco histórico de Lugo con edificios antiguos, soportales y terrazas.
Una pareja de jubilados camina tomada del brazo por una recreación de una calle de piedra en el casco histórico de Lugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir con una pensión como único ingreso no es igual en todas las ciudades. El alquiler, los gastos del día a día, la cercanía de los servicios y hasta las opciones para pasear o hacer planes sin gastar demasiado pueden marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una etapa final de la vida más desahogada económicamente. Por eso, cada vez más personas miran más allá de las grandes capitales cuando piensan dónde vivir después de retirarse.

En ese mapa aparece Lugo. La revista Viajar ha señalado esta ciudad gallega como una de las opciones más baratas de España para vivir como jubilado, hasta el punto de presentarla como un lugar donde se puede tener “una vida de lujo” sin asumir los precios de otras zonas del país. La clave está en una combinación que no siempre es fácil encontrar: alquileres bajos, tranquilidad, patrimonio histórico, naturaleza cerca y un coste de vida más asumible.

PUBLICIDAD

Según la revista de viajes, vivir en Lugo puede resultar hasta un 14% más barato que en otros puntos de España. Para quienes dependen principalmente de una pensión, esa diferencia no es menor. Puede significar tener algo más de margen para los gastos cotidianos y no vivir con la calculadora siempre encima.

Alquileres desde 300 euros: el gran atractivo de Lugo

El dato que más llama la atención está en el mercado inmobiliario. Tal y como recoge Viajar, en Lugo pueden encontrarse alquileres en torno a los 300 euros mensuales, una cifra difícil de ver en muchas capitales de provincia y casi impensable en las grandes ciudades.

PUBLICIDAD

Para una persona jubilada, pagar menos por la vivienda puede cambiar por completo el presupuesto mensual. No se trata solo de ahorrar, sino de liberar dinero para otras necesidades: alimentación, salud, ocio, transporte, viajes o imprevistos. En un momento en el que el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos hogares, vivir en una ciudad donde la renta mensual pesa menos puede ser, precisamente, el verdadero lujo.

Además, Lugo tiene una ventaja añadida: no obliga a renunciar a la vida urbana. No es un pueblo aislado ni un destino pensado solo para desconectar. Es una capital de provincia, con servicios, comercios, vida en la calle y una escala mucho más manejable que la de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Una ciudad tranquila donde la pensión puede dar más de sí

La ciudad de Lugo se presenta como un lugar con un coste de vida más bajo, algo especialmente importante cuando los ingresos son fijos y dependen de una pensión mensual.

Además, la vida diaria puede ser más sencilla en una ciudad de tamaño medio. Hay menos distancias, menos tráfico, menos aglomeraciones y una mayor sensación de proximidad. Para muchas personas mayores, esto puede pesar tanto como el precio de la vivienda. Tener comercios, centros de salud, espacios públicos y zonas de paseo relativamente cerca facilita la autonomía y hace más cómoda la rutina.

También influye el ritmo. Lugo ofrece una vida más pausada que la de las grandes capitales, pero sin quedarse sin planes. Esa mezcla entre tranquilidad y servicios es uno de los factores que explica que Viajar la presente como un destino atractivo para la jubilación.

Una muralla romana única para pasear cada día

Lugo también tiene un patrimonio difícil de igualar. Su gran símbolo es la muralla romana, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco y considerada la única muralla romana del mundo que se conserva íntegra. Pasear por sus más de dos kilómetros es uno de los planes imprescindibles de la ciudad y, además, no cuesta nada.

Vista panorámica de la muralla romana de Lugo desde su parte superior, con el casco histórico de la ciudad y la catedral al fondo bajo un cielo nublado.
Vista de la muralla romana de Lugo, con el casco histórico y las torres de la catedral al fondo (Canva)

A ese recorrido se suman la catedral y la plaza de Santa María, el puente romano, las esculturas vinculadas a la historia de la ciudad y distintos murales urbanos, como el de Julio César o el de la Castrexa. En Lugo, buena parte del atractivo está precisamente en que la historia forma parte del paseo diario.

Naturaleza, gastronomía y vida de barrio

Otro punto a favor es el entorno. Lugo permite combinar la vida en una ciudad tranquila con zonas verdes, rutas de senderismo, paisajes de interior y escapadas a la costa gallega. Para quienes buscan una jubilación activa, esta mezcla entre ciudad, naturaleza y mar suma muchos puntos.

La gastronomía completa el círculo. La cocina gallega, el producto local, los bares y la vida de barrio ayudan a construir esa idea de calidad de vida sin grandes excesos. No se trata de vivir rodeado de lujos caros, sino de poder disfrutar del día a día con menos presión económica.

Por todo esto, Lugo puede ser una alternativa para quienes buscan una jubilación tranquila, asequible y con servicios.

Temas Relacionados

Alquileres EspañaJubilación EspañaJubilados y PensionesPensiones EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más caros en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Qué pasa si como queso todos los días

El queso aporta calcio y proteínas, pero también es rico en grasas saturadas y sodio

Qué pasa si como queso todos los días

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

En Porqueros se mantiene el nivel 2 del IGR y en Picos de Europa continúa el riesgo de nuevos desprendimientos

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Este miércoles, la Aemet ha activado las alertas en en 15 comunidades autónomas ante la previsión de temperaturas generalizadas de 40 grados

Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

El programa del acces prime time de La 1 cambia de ubicación a otro mítico teatro del centro de Madrid

Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”