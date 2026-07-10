Manuel Martín, médico de familia, explica cómo funcionan las bajas laborales: “Puede haber gente con un médico amigo que le facilite una, pero la realidad no va por ahí”

Un médico de familia rellena un informe. (Canva)

El aumento de las bajas laborales preocupa a las empresas españolas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calcula que 1,4 millones de personas faltan al trabajo todos los días, lo que provoca un coste de 33.000 millones de euros al año para el sector privado. La mayoría de estas ausencias se deben a problemas de salud certificados, lo que ha hecho que algunos pongan en duda el sistema de incapacidad temporal español.

El pasado martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó el aumento del absentismo laboral de “cáncer que no podemos pagar”. El líder del PP apeló directamente al mal hacer de algunos facultativos. "Es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico", agregó en una intervención en el Círculo de Empresarios Vascos.

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La realidad que ven los médicos en su consulta es muy distinta, según Manuel Martín García. El doctor, que trabaja en la sanidad pública gallega, reconoce que el fraude existe, pero es minoritario. “Hay médicos que pueden tener conflictos de intereses, pero son una minoría dentro de la realidad del sistema sanitario. No ha habido ningún cambio en el sistema que determine que los médicos sean, en este momento, más corruptos que antes”, responde por teléfono a Infobae. “Puede ocurrir que haya gente que tenga un médico amigo que le facilite una baja cuando no la necesita, pero la realidad no va por ahí”, añade.

El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria recuerda que “las personas no se dan de baja a sí mismas, sino que la decide un médico de familia del Sistema Nacional de Salud (SNS), con capacidad para poder hacerlo”. “Si una persona está enferma, acude a su médico de familia y le cuenta los síntomas que tiene. En función de la información que le aporte al médico y de las exploraciones que realice, pues le pide un tratamiento, pero también decide si la persona no está en condiciones de poder desarrollar su trabajo”, añade.

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Entre el envejecimiento y las listas de espera: así aumenta el absentismo laboral

Sala de espera de un centro médico. (QMATIC)

La preocupación que se transmite desde la derecha no es en vano: entre 2017 y 2024, las bajas laborales han aumentado un 60%, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En 2025, el gasto público por incapacidad temporal ascendió hasta los 18.400 millones de euros.

Las causas a las que alude la autoridad financiera son variadas e incluyen aspectos no modificables (envejecimiento de la población y aumento de las enfermedades crónicas), otros deseables, como el aumento de los derechos laborales; y otros modificables no deseables, entre los que las listas de espera son el principal problema.

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Martín García hace un diagnóstico similar desde su experiencia en consulta. “Un factor importante es que el sistema sanitario no está funcionando de manera accesible y eficiente, con lo cual muchos de los problemas de salud que antes se resolvían rápidamente tardan en atenderse", dice.

En ese sentido, las listas de espera agravan el pronóstico clínico de los pacientes. “El paciente no recibe su tratamiento en el momento apropiado, entonces un problema que puede solucionarse mediante una medicación sencilla o un tratamiento psicológico, acaba siendo un problema de salud que exige un tratamiento mayor y una prolongación en el tiempo en que la persona no está capacitada para poder trabajar”, dice.

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Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

“Por otro lado, tenemos un problema relacionado con el envejecimiento de la población: a medida que las personas tienen más años, también aumentan las enfermedades crónicas, degenerativas, etc. Y luego, tenemos un estilo de vida que genera problemas de salud mental y no tenemos un sistema sanitario preparado para abordarlos”, explica.

Los trastornos mentales ya son la segunda causa de incapacidad en España, según un informe del sindicato UGT de 2025. El presidente de la CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, llegó a calificar el pasado mes de junio de “memos” a los jóvenes que solicitaban la baja por estos motivos. “Ahora se les da la baja porque les deja la novia”, valoró. En este sentido, Martín García recalca que las bajas por salud mental se dan tras “una valoración clínica que realiza un profesional de la sanidad que tiene formación y capacidad suficiente para entender lo que le pasa a la persona, si puede o no trabajar o si necesita un tratamiento con un antipsicótico, ansiolítico o un antidepresivo”.

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“Si el problema que tenemos es que ha habido un aumento de las personas que tienen baja por enfermedad mental, habrá que hacer un esfuerzo importante para valorar por qué aumentan, no es porque la población quiera defraudar”, reivindica.

Para el médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), resolver el problema del absentismo laboral no pasa por aplicar “políticas restrictivas”. “Habrá que buscar los determinantes que hacen que aumente un determinado tipo de patologías, habrá que ver si nuestro sistema sanitario trata a tiempo y adecuadamente a los pacientes o si hay posibilidades de mejorar situaciones concretas que hacen que aumente el número de personas enfermas”, concluye.

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