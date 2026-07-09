El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (REUTERS/Albert Gea)

Las cuentas del FC Barcelona van por el buen camino, pero no son tan boyantes como les gustaría. Han conseguido llegar a la famosa regla del 1:1 del fair play financiero, pero la lucha de hienas que es el mercado de fichajes, especialmente el de verano, les ha llevado a tomar una decisión y moverse para no quedarse sin las mejores presas. Los azulgranas han pedido un crédito con el fin de asomarse al mercado y reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada, esa que dará el pistoletazo de salida en poco más de un mes.

En los dos últimos años, el FC Barcelona, con Hansi Flick al frente, ha conseguido asentar su hegemonía en el fútbol española, acaparando todo los títulos nacionales. LaLiga, a la Copa del Rey y la Supercopa de España son los títulos que han levantado en las últimas campañas. Pero cuando se trata de conquistar de fronteras españolas para afuera, la situación se complica. Hace once años que no conquistan una Champions y ahora, la orejona se ha convertido en su gran objetivo, aunque para ellos necesitan efectivos con los que asaltar Europa.

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El club ha recurrido a la solicitud de un préstamo de 210 millones de euros para afrontar las nuevas incorporaciones que planea realizar en el mercado de fichajes. Ante la falta de liquidez disponible en este momento, la entidad ha decidido acudir a financiación externa, respaldada por los ingresos que espera obtener durante la próxima temporada. La dirección considera fundamental contar con estos fondos para poder avanzar con las operaciones que estima necesarias para fortalecer el plantel.

El delantero de Argentina Julián Álvarez (Reuters/Brett Davis)

No todo el dinero obtenido mediante este crédito se destinará íntegramente a la adquisición de futbolistas. Una fracción, aunque pequeña, se empleará para atender compromisos habituales del club, como el pago de nóminas y otros gastos operativos vinculados al funcionamiento diario. El grueso del capital, sin embargo, está reservado para financiar los traspasos y reforzar la plantilla en las posiciones que los responsables deportivos consideran prioritarias.

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Los objetivo del FC Barcelona en el mercado de fichajes

En la actualidad, el Barcelona negocia la llegada de tres jugadores: Julián Álvarez, João Cancelo y Karim Adeyemi. De estas tres operaciones, la que involucra a Adeyemi es la que está más avanzada y podría resolverse en el corto plazo. Las otras dos gestiones aún requieren tiempo y diversas gestiones adicionales. En el caso de Julián Álvarez, el club todavía no ha iniciado la ofensiva final, la cual se prevé para después del Mundial, una vez que se clarifique el panorama de mercado. De hecho, el Atlético de Madrid ha repetido en varias ocasiones que no está dispuesto a vender a su delantero. Sin embargo, el movimiento azulgrana invita a pensar que podría hacer una cuantiosa oferta por el argentino.

El FC Barcelona vuelve a enfocarse en la Liga tras clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.

A estas negociaciones se suma la contratación ya confirmada de Gordon, que ha supuesto un desembolso de 70 millones de euros fijos, con la posibilidad de sumar hasta 10 millones más en variables. Con esta operación, el club se asegura la llegada de un refuerzo relevante de cara a la próxima temporada, mientras continúa trabajando para cerrar el resto de incorporaciones previstas con el apoyo de la financiación recién solicitada.

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