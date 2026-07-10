España dice adiós a la ola de calor, pero no a los avisos por altas temperaturas: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. (Álex Zea/Europa Press)

Con la segunda ola de calor del verano ya finalizada en España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este viernes se produzca un descenso de las temperaturas máximas en nuestro país. La bajada de los termómetros, sin embargo, no se espera ni en las islas Baleares ni en el tercio noroeste peninsular.

Pese a ello, los valores continuarán siendo altos en muchas zonas del país, rebasando los 35 grados o incluso los 38 en varias regiones del archipiélago, el Ebro y zonas aledañas, así como puntos de Andalucía, el Tajo y el Segura.

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Así, para esta jornada se han activado más de una veintena de avisos por altas temperaturas en doce comunidades autónomas del territorio: en Andalucía, en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Málaga; en Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza; en Baleares, Ibiza y Formentera, Mallorca (en nivel naranja) y Menorca; en Castilla y León, Ávila; en Castilla-La Mancha, Albacete y Toledo; en Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida (en nivel naranja) y Tarragona; en Galicia, Ourense; Madrid; Murcia; Navarra; La Rioja, y en la Comunidad Valenciana, Alicante.

Detalle del termómetro de la Plaza de La Opinión de Murcia, este martes marca 45 grados. (Marcial Guillén/EFE)

Con respecto a las mínimas, van a descender en el archipiélago canario, así como en la mitad sur y la fachada oriental peninsular, produciéndose aumentos en el resto de la Península y con pocos cambios en Baleares. En los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta Sur y zonas del interior sureste, se esperan noches tropicales, con el termómetro sin bajar de los 20 grados.

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Tormentas fuertes acompañadas de rachas muy fuertes de viento

Un embolsamiento de aire frío en altura que se situará sobre la Península generará un aumento de la inestabilidad en el centro y la mitad norte. Así, es probable que se produzcan tormentas que lleguen a ser localmente fuertes en interiores de la mitad norte peninsular, estando acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, en menor medida, siendo posible que se dé algún chubasco localmente fuerte, en en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental.

Varias personas pasean bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

De esta manera, la Aemet también ha activado alertas por lluvias y tormentas en las provincias de Teruel, León, Lugo, Ourense, Castellón y Valencia, así como solo por tormentas en Zaragoza, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Guadalajara, Lleida, Madrid y La Rioja.

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El tiempo el fin de semana

“Durante el fin de semana predominarán también los descensos térmicos, pero hay que reseñar que aunque no se cumplan estrictamente las condiciones de ola de calor, seguiremos con valores muy elevados en buena parte del país”, advierte el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en un comunicado. Así, la semana terminará con termómetros que superarán los 35 grados en el centro y este peninsular, y también en Baleares. Es más, el sábado podrán incluso marcar 40 grados.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

El sábado, los termómetros subirán en el Cantábrico, pero bajarán en el área mediterránea y Baleares. El domingo bajarán en el oeste, descenso que además podría ser acusado en Galicia y oeste de Castilla y León y bajarán de forma más ligera en el centro.

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