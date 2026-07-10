España

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Guardar
Google icon
Los precios del aceite de oliva en sus versión virgen extra, virgen y lampante (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los precios del aceite de oliva en sus versión virgen extra, virgen y lampante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya están disponibles los precios actualizados del aceite de oliva en España para este viernes 10 de julio de 2026. Las categorías virgen extra,virgen y lampante permiten seguir de cerca la evolución del mercado.

España es el principal exportador mundial de aceite de oliva. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras. Por ello este producto y su cotización en el mercado son de vital importancia para el país.

PUBLICIDAD

Las fluctuaciones del aceite de oliva en el mercado mayorista incide directamente en los costos al consumidor y ayuda al sector para analizar posibles escenarios en cuanto a la cotización del producto por eso es importante mantenerse actualizado.

Precio del aceite de oliva

A continuación se detalla la cotización más reciente del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus versiones virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.171 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.425 €

Aceite de oliva lampante: 3.05 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: 3.2 €

Aceite de oliva virgen extra : 3.533 €

Aceite de oliva lampante: 3.033 €

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.4 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.87 €

Aceite de oliva lampante: 3.04 €

La importancia del aceite de oliva en España

El aceite de oliva es eje central del mercado agricultor español (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aceite de oliva es eje central del mercado agricultor español (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector del aceite de oliva es un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español, así lo define el MAPA.

Y no son palabras menores. España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior gracias a su tradición olivarera y a la industria tecnológicamente avanzada y profesional capaz de obtener aceites de gran calidad. 

El aceite de oliva representa el tercer producto agroalimentario más exportado en España, con más de 150 países de destino y una balanza comercial favorable que contribuye al saldo positivo del conjunto del sector agroalimentario.

La producción española de aceite de oliva, según los datos oficiales,  supone el 70% de la producción de la Unión Europea y el 45% de la mundial.

El aceite de oliva no solo tiene una indiscutible importancia económica, sino que también tiene una gran repercusión social, ambiental y territorial. Más de 350 mil agricultores se dedican al cultivo del olivar y mantiene unos 15 mil empleos más en la industria y genera más de 32 millones de jornales por campaña. 

Asimismo, los procesos de transformación y distribución de sus producciones, incluidos sus subproductos, constituyen la principal actividad de numerosos municipios y una industria asociada que vertebra y cohesiona, en muchos casos, el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte movimiento cooperativo de base.

Datos oficiales señalan que el olivar abarca 2,75 millones de hectáreas de las cuales 2,55 millones pertenecen a olivar de almazara.

El cultivo está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas con una distribución centro-sur y este de la península. Andalucía es la mayor región productora con 1,67 millones de hectáreas y concentra, fundamentalmente en Jaén, su tan característico “mar de olivos”.

El cultivo del olivar posee la mayor superficie de Producción Integrada de España con 477.606 hectáreas que representa un 57% del total nacional de este tipo de producción y un 18% del total de superficie del olivar en España. Además, 217.864 hectáreas de olivar de almazara producen en régimen de agricultura ecológica.

A nivel regional, la producción de aceite de oliva se localiza en Andalucía con el 80% del total, donde Jaén es la principal provincia productora con aproximadamente el 37% del total, seguida de CastilLa Mancha con el 8% y de Extremadura con el 4% del total nacional.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

Un año difícil para el aceite de oliva

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España dice adiós a la ola de calor, pero no a los avisos por altas temperaturas: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

Pese a que se producirá un descenso de las máximas, estas seguirán superando los 38 grados en algunas zonas

España dice adiós a la ola de calor, pero no a los avisos por altas temperaturas: la Aemet pone en alerta a 12 comunidades

Manuel Martín, médico de familia, explica cómo funcionan las bajas laborales: “Puede haber gente con un médico amigo que le facilite una, pero la realidad no va por ahí”

El doctor analiza con ‘Infobae’ las causas del aumento del absentismo laboral y critica la propuesta de “políticas restrictivas”

Manuel Martín, médico de familia, explica cómo funcionan las bajas laborales: “Puede haber gente con un médico amigo que le facilite una, pero la realidad no va por ahí”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Desde 2023 presupuesta 450.000 euros anuales para el mantemiento de los 77 relojes que hay en el Hemiciclo

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

El estado de los embalses de España viernes 10 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,35 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

El estado de los embalses de España viernes 10 de julio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 10 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 10 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

Manuel gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles” de Almeida porque una inmobiliaria le ha rechazado por “falta de viabilidad económica”

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

ECONOMÍA

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

DEPORTES

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez