España

Natalia Jiménez recupera la custodia de su hija tras seis años de batalla judicial: “Ya podemos vivir sin tantas dificultades ni frenos”

La cantante ha anunciado que un juez en Estados Unidos le ha concedido la custodia de Alejandra, poniendo fin a un largo proceso legal contra su exmarido, Daniel Trueba

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La cantante española Natalia Jiménez habla durante una rueda de prensa por motivo del cierre de su gira, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca
La cantante española Natalia Jiménez habla durante una rueda de prensa por motivo del cierre de su gira, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Natalia Jiménez, conocida por haber sido cantante de La Quinta Estación, ha compartido una de las noticias más importantes de su vida. La cantante ha anunciado que, tras seis años de enfrentamiento judicial con su exmarido, Daniel Trueba, un juez en Estados Unidos le ha concedido la custodia de su hija Alejandra, de 10 años. Una resolución que pone fin a un largo proceso legal que comenzó tras su divorcio en 2020 y que, según ella misma ha reconocido, ha supuesto un enorme desgaste personal, emocional y económico.

La artista ha querido comunicar la noticia a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. Entre lágrimas, ha agradecido el apoyo recibido durante todos estos años tanto por parte de su familia como de sus seguidores. “He decidido hacer este vídeo para comunicarles esta noticia tan importante para mí y para toda mi familia. Gracias por todas las oraciones, por todas las palabras de aliento y, en especial, a nuestra Virgencita de Guadalupe por escuchar siempre nuestras oraciones”, comienza diciendo.

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Natalia explica que la resolución judicial le permitirá reorganizar su vida junto a su hija y dejar atrás una etapa marcada por los conflictos legales. “Hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alejandra para vivir juntas sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que ella se merece”, afirma visiblemente emocionada.

La cantante también ha querido recordar lo duro que ha sido todo este proceso. Según explica, no solo ha tenido que afrontar diferentes procedimientos judiciales relacionados con la custodia, sino también otros asuntos vinculados a la crianza de la menor, como la posibilidad de viajar con ella o decidir cuestiones relacionadas con su educación.

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“Han sido varios procesos largos, difíciles y caros, especialmente aquí en Estados Unidos”, reconoce. Una batalla que, asegura, ha condicionado por completo su vida durante los últimos seis años.

“Hace seis años estaba en bancarrota”

La cantante española Natalia Jiménez, durante una entrevista con Efe, en Miami (EE.UU.). EFE/Antoni Belchi/Archivo
La cantante española Natalia Jiménez, durante una entrevista con Efe, en Miami (EE.UU.). EFE/Antoni Belchi/Archivo

Durante su mensaje, Natalia Jiménez también ha querido lanzar unas palabras de ánimo a todas las madres que atraviesan situaciones similares. La cantante recuerda que hubo un momento en el que llegó a tocar fondo, tanto económica como anímicamente.

“Solo les quiero decir a todas las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he vivido que no pierdan la esperanza. A veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos”, asegura.

La artista recuerda además que hubo quienes dudaron de que pudiera salir adelante. “Hace seis años yo estaba en bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante. Y aquí estoy”, afirma con emoción.

Daniela Jiménez y Daniel Trueba (Foto: Twitter@VikyFont)
Daniela Jiménez y Daniel Trueba (Foto: Twitter@VikyFont)

Natalia Jiménez y Daniel Trueba comenzaron su relación en 2009 tras conocerse en Univisión. Él acabó convirtiéndose también en su representante y ambos se casaron en diciembre de 2015. Poco después nació su única hija, Alejandra. Sin embargo, en 2020 anunciaron su separación, iniciando un complicado proceso judicial que ha mantenido enfrentados a ambos durante los últimos seis años y que ahora, por fin, parece haber llegado a su desenlace.

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