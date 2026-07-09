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El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

El arma, entregada como regalo institucional durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, ha sido puesta bajo custodia de la Guardia Civil, que la inutilizará antes de inventariarla y conservarla como objeto de colección

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El revólver que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obsequió al presidente lituano y al resto de líderes en la cumbre de la OTAN (Eitvydas Kinaitis / Oficina del presidente de Lituania / AFP)
El revólver que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obsequió al presidente lituano y al resto de líderes en la cumbre de la OTAN (Eitvydas Kinaitis / Oficina del presidente de Lituania / AFP)

El revólver con munición real que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó como regalo institucional a Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara ya se encuentra bajo custodia del Ministerio del Interior. El arma ha sido entregada a la Guardia Civil, que será la encargada de inutilizarla para impedir que pueda volver a disparar antes de inventariarla y almacenarla como una pieza de colección.

Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE que el obsequio ya está en manos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, mientras que desde Interior precisan que será el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil el responsable de llevar a cabo el proceso de inutilización, el trámite habitual para este tipo de armas cuando pasan a tener un valor exclusivamente expositivo o de colección.

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El revólver llegó directamente a España tras la cumbre de la Alianza Atlántica, aunque Pedro Sánchez no regresó con la delegación española. El presidente del Gobierno puso rumbo desde Ankara a Londres para asistir a la ceremonia de graduación de su hija, mientras el regalo institucional seguía el procedimiento previsto por las autoridades españolas.

El obsequio no fue exclusivo del jefe del Ejecutivo español. Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN, entregó un revólver personalizado a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes al encuentro. Cada arma llevaba grabado el nombre de su destinatario y se entregó junto con munición real y un documento oficial que autorizaba su exportación desde Turquía, evitando así problemas en los controles fronterizos.

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Según explican desde Moncloa, la entrega se realizó a través de las oficinas de protocolo de ambos países, al tratarse de un regalo institucional intercambiado en el marco de la cumbre.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su esposa, Emine Erdogan, dan la bienvenida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Murat Kula / Oficina de Prensa de la Presidencia de Turquía/ REUTERS)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su esposa, Emine Erdogan, dan la bienvenida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Murat Kula / Oficina de Prensa de la Presidencia de Turquía/ REUTERS)

Un mismo regalo, distintas decisiones

La naturaleza del obsequio ha llevado a que cada país haya gestionado el arma de forma diferente, aunque la mayoría de los líderes ha optado por ponerla inmediatamente en manos de las autoridades competentes para garantizar su custodia y proceder a su inutilización.

Otros dirigentes han adoptado soluciones similares a la de España. El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, entregó el arma a la Policía a su regreso al país para que fuera depositada en una caja fuerte y sometida a los protocolos correspondientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció el regalo y, según ha explicado su equipo, el revólver será transportado y almacenado de forma segura hasta que sea inutilizado. Después será donado a un museo militar. El primer ministro canadiense, Mark Carney, también optó por entregar el arma a la Policía de su país para que determine cuál debe ser su destino definitivo.

Desde museos hasta embajadas

No todos los dirigentes han seguido exactamente el mismo procedimiento. El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió no trasladar el arma inmediatamente al Reino Unido y la dejó en Ankara en manos de funcionarios británicos para que fuera manipulada antes de su envío. Según Downing Street, el estuche entregado por las autoridades turcas incluía, además del revólver, un kit de limpieza y 500 cartuchos de munición.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni depositó el arma en la sede del Gobierno, el Palazzo Chigi, mientras que el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, tiene previsto donarla al Museo de la Guerra de Atenas.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, dejó inicialmente el revólver en el despacho de aduanas del aeropuerto de Varsovia hasta decidir un lugar donde conservarlo “de forma segura” y respetando su condición de regalo institucional. Los primeros ministros de Países Bajos y Suecia también optaron por dejar sus armas en las respectivas embajadas de sus países en Ankara mientras se completan los trámites necesarios para su traslado. En el caso neerlandés, el Gobierno ya ha adelantado que el revólver será inutilizado, mientras que Suecia seguía gestionando el envío.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

La llegada del arma a España coincide además con el debate abierto en torno a los regalos institucionales que reciben los responsables públicos, alimentado en las últimas semanas por la investigación judicial relacionada con las joyas halladas en la caja fuerte del despacho profesional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el caso del obsequio recibido por Pedro Sánchez, el Ejecutivo insiste en que se ha seguido el procedimiento previsto para este tipo de presentes oficiales. El revólver permanece ya bajo la custodia del Ministerio del Interior y será la Guardia Civil la encargada de inutilizarlo antes de que pase a formar parte del inventario y quede conservado como una pieza de colección.

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