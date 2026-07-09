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Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El alcalde de Chinon admite que el grupo rechazó el área de acogida habilitada y que la evacuación definitiva depende ahora del prefecto del departamento

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Un campo de hierba con muchas caravanas y coches, algunas personas, una señal con texto y una valla metálica. Al fondo se ven árboles y el cielo.
Un terreno agrícola en Chinon, Francia, está ocupado por un convoy de numerosas caravanas que se instalaron de forma ilegal en una zona Natura 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del martes, 7 de julio, un convoy nómada de 74 caravanas se instaló de forma ilegal en una finca privada de siete hectáreas clasificada como zona Natura 2000 en Chinon, una localidad del departamento francés de Indre-et-Loire. El propietario del terreno, Stéphane Archambault, es un agricultor de la zona y ya ha avisado de los daños que la presencia de estos vehículos puede causar a la hierba, la fauna y la flora de un espacio que lleva años bajo protección medioambiental.

Pero su llegada a Chinon no fue aleatoria. Tal y como ha informado el medio digital francés Ici Touraine, se trata del mismo grupo que días antes había ocupado ilegalmente otros terrenos del municipio vecino de Avoine, y que fue expulsado de allí una semana antes de llegar a Indre-et-Loire. Desplazado de ese emplazamiento, el grupo forzó la entrada a la propiedad privada durante la tarde-noche del martes.

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Para el agricultor, lo ocurrido va más allá de una simple invasión de su propiedad. El perjuicio económico es inmediato y medible. “Toda la hierba, la fauna y la flora que protegemos desde hace años van a ser destruidas por los vehículos que van a circular regularmente sobre la hierba caliente”, ha declarado Archambault, que teme que el paso continuo de los vehículos sobre el suelo en pleno verano vaya a dejar el prado en un estado que exigirá una resiembra completa en otoño.

“Mi explotación ya tenía dificultades”

Además, el agricultor ya ha hecho sus cálculos, y estima que el 50% de su rendimiento de forraje se verá mermado durante el próximo año agrícola, lo que se traducirá en un sobrecoste directo para su explotación en los meses de septiembre y octubre. “Esto significa que en septiembre-octubre voy a tener un coste adicional para volver a sembrar, sabiendo que el 50% de mi rendimiento de forraje se verá afectado el año que viene”, ha explicado, añadiendo que “van a destruir años de trabajo”: “No necesito esto, ya que mi explotación ya estaba en dificultades”.

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Imagen de archivo: aparcamiento de caravanas. (ADGVC44)
Imagen de archivo: aparcamiento de caravanas. (ADGVC44)

De hecho, el afectado no comprende por qué las autoridades no han tomado medidas preventivas para dirigir al grupo directamente al área de acogida prevista en Chinon antes de que la situación llegara al punto de la ocupación ilegal de una finca privada protegida. “No entiendo por qué no se controló al convoy para que fueran directamente al área de acogida prevista para ello en Chinon”, ha señalado.

“Desafortunadamente, depende de su voluntad”

Por su parte, el alcalde de Chinon, Jean-Luc Dupont, que también preside la comunidad de municipios Chinon Vienne et Loire, ha negado que el consistorio tenga la responsabilidad de lo ocurrido, y se sitúa en el mismo lado que el agricultor afectado, afirmando que “¡Nosotros también somos víctimas!”. Dupont ha explicado que las autoridades locales han propuesto al convoy el área de Grand Passage, habilitada precisamente para este tipo de estancias, pero el grupo se ha negado a moverse del lugar.

“Forzaron la entrada del hipódromo de Chinon, intentamos retenerlos, pero, al final, mientras bloqueábamos por un lado, ellos estaban por el otro para forzar la entrada de una propiedad privada”, ha relatado el alcalde.

Durante la mañana del miércoles, 8 de julio, Dupont dictó una orden de expulsión contra el asentamiento, aunque ha reconocido que la ejecución efectiva del desalojo no depende únicamente del municipio. “Vamos a intentar que se vayan lo antes posible, pero ahora, desafortunadamente, depende de su voluntad, y después será el prefecto quien deba poner en marcha los mecanismos para la evacuación”, ha explicado el regidor.

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