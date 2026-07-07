España

Feijóo califica de “cáncer” el aumento del absentismo laboral y defiende que quienes estén de baja laboral cobren por debajo de su sueldo

Para el líder popular, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”

Guardar
Google icon
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este martes de “cáncer que no podemos pagar” el aumento del absentismo laboral en España, y ha reclamado medidas urgentes para frenarlo. Durante su intervención en el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, el presidente del Partido Popular ha recalcado que el absentismo es un fenómeno que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros.

El líder popular ha advertido, además, que la situación se ha agravado de forma acelerada en los últimos siete años. Según los datos que aportó durante el encuentro, en 2018 había 450.000 trabajadores que no acudían a su puesto cada día. En 2025, esa cifra se disparó hasta los 1.160.000.

PUBLICIDAD

“Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco”, ha afirmado Feijóo ante los empresarios vascos. El líder de los populares ha sido tajante también al señalar que la respuesta política no puede quedar supeditada a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y que “debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión”.

“Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación”

Para Feijóo, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha preguntado retóricamente ante el auditorio. La ausencia de incentivos para la presencia, a su juicio, alimenta un sistema que no distingue entre quien cumple y quien no.

PUBLICIDAD

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

Y a esto se le sumó otra crítica dirigida a la Administración pública, una institución que, según él, “considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones”. Con estos datos encima de la mesa, ha dejado claro que “este absentismo no se sostiene”.

“Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”

Pero, además, el presidente del PP recurrió a su trayectoria en la gestión pública para ilustrar que el problema tiene solución. Así, ha recordado su paso por el Insalud, al que describió como “una fábrica de bajas”, explicando que la dificultad estructural residía en que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”.

También ha mencionado su etapa en Correos, donde, tal y como ha relatado, “faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”. Con una plantilla de 60.000 empleados, eso representaba un 8% de absentismo, aunque luego rectificó y dijo que “lo bajamos al 4%”. “Todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha sostenido Feijóo.

Por último, el presidente del PP ha planteado la necesidad de involucrar a todos los actores, tanto comunidades autónomas como el Gobierno central, la patronal y los sindicatos. Pero ha añadido que la voluntad del diálogo tiene un límite: “Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPPTrabajadores EspañaIncapacidadEspaña-Nac

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

El británico atribuye su vitalidad a una vida marcada por la actividad constante, el trabajo físico y una actitud positiva ante el paso del tiempo

El hombre de 98 años que hace 40 flexiones cada día: “Espero llegar a los 100 así, quiero estar lo más en forma posible”

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores con Nerea Garmendia, Leo Rivera y Canco Rodríguez a la cantante Karina

Los cuatro famosos acompañarán a los concursantes desde este martes 7 de julio y hasta el jueves 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del trío de actores con Nerea Garmendia, Leo Rivera y Canco Rodríguez a la cantante Karina

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Alida tiene aprobada desde noviembre la eutanasia, tal y como cuenta su madre en redes sociales, pero ha decidido aplazarla para tratar de cumplir una lista de deseos antes de la muerte digna

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El alto tribunal cierra la puerta a computar la ‘mili femenina’ franquista como cotización para la pensión del SOVI, aunque sí la admite para la jubilación anticipada

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

Los incendios mantienen en alerta a Cataluña en plena ola de calor: más de 600 hectáreas afectadas, confinamientos y varios focos activos

La evolución de algunos fuegos ha permitido levantar confinamientos, aunque Sentmenat (Barcelona) continúa como el foco más preocupante

Los incendios mantienen en alerta a Cataluña en plena ola de calor: más de 600 hectáreas afectadas, confinamientos y varios focos activos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales