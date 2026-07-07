Feijóo califica de “cáncer” el aumento del absentismo laboral y defiende que quienes estén de baja laboral cobren por debajo de su sueldo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este martes de “cáncer que no podemos pagar” el aumento del absentismo laboral en España, y ha reclamado medidas urgentes para frenarlo. Durante su intervención en el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, el presidente del Partido Popular ha recalcado que el absentismo es un fenómeno que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros.

El líder popular ha advertido, además, que la situación se ha agravado de forma acelerada en los últimos siete años. Según los datos que aportó durante el encuentro, en 2018 había 450.000 trabajadores que no acudían a su puesto cada día. En 2025, esa cifra se disparó hasta los 1.160.000.

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“Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco”, ha afirmado Feijóo ante los empresarios vascos. El líder de los populares ha sido tajante también al señalar que la respuesta política no puede quedar supeditada a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y que “debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión”.

“Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación”

Para Feijóo, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha preguntado retóricamente ante el auditorio. La ausencia de incentivos para la presencia, a su juicio, alimenta un sistema que no distingue entre quien cumple y quien no.

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Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

Y a esto se le sumó otra crítica dirigida a la Administración pública, una institución que, según él, “considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones”. Con estos datos encima de la mesa, ha dejado claro que “este absentismo no se sostiene”.

“Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”

Pero, además, el presidente del PP recurrió a su trayectoria en la gestión pública para ilustrar que el problema tiene solución. Así, ha recordado su paso por el Insalud, al que describió como “una fábrica de bajas”, explicando que la dificultad estructural residía en que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”.

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También ha mencionado su etapa en Correos, donde, tal y como ha relatado, “faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”. Con una plantilla de 60.000 empleados, eso representaba un 8% de absentismo, aunque luego rectificó y dijo que “lo bajamos al 4%”. “Todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha sostenido Feijóo.

Por último, el presidente del PP ha planteado la necesidad de involucrar a todos los actores, tanto comunidades autónomas como el Gobierno central, la patronal y los sindicatos. Pero ha añadido que la voluntad del diálogo tiene un límite: “Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”.

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