La fruta que “se olvidó” en la Edad Media, controla la presión arterial y ayuda contra el estreñimiento

Estante de una frutería (Shutterstock)

Considerado desde la antigüedad un símbolo de prosperidad y fecundidad, el melocotón no solo destaca por su aroma y sabor agradable, sino que se consolida como un aliado indiscutible de una dieta equilibrada y saludable. Desde los mercados de China ancestral hasta los actuales huertos españoles, este fruto sigue conquistando paladares y, como garantizan los expertos, aportando notables ventajas para la salud.

El melocotón pertenece a la familia de las rosáceas y crece en árboles de porte modesto, fácilmente reconocibles por su tronco liso y sus hojas verdes. Su morfología resulta tan atractiva como saludable: su piel vellosa, de tonalidades que oscilan entre el amarillo y el rojizo, protege una pulpa jugosa y dulce, dividida sutilmente por una hendidura característica.

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Lejos de lo que sugiere su nombre, el melocotón tiene orígenes bien documentados en la China septentrional, donde era ya cultivado hace más de 4.000 años. A Europa llegó en tiempos del Imperio Romano y, después de un periodo de olvido durante la Edad Media, resurgió con fuerza hasta convertirse hoy en día en protagonista de la primavera y el verano mediterráneos.

Melocotones (Adobe Stock)

Una fruta que atesora una fuente de vitamina C

Lo fundamental del melocotón está en los valores que esconde bajo su atractiva apariencia. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), este fruto está formado en su mayoría por agua (hasta un 89%), lo que le convierte en un excelente hidratante natural, especialmente en los meses calurosos. Su aporte calórico es muy bajo: por 100 gramos, apenas proporciona 41 kcal, lo que lo hace muy adecuado en dietas de control de peso.

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Los melocotones son fuente de vitamina C, pues un solo fruto puede cubrir más del 20% de las necesidades diarias recomendadas, contribuyendo así a reforzar el sistema inmunitario y a proteger las células frente al daño oxidativo. Pero sus cualidades no terminan ahí: contienen carotenoides como el beta-caroteno (pigmento responsable de su color anaranjado), que el cuerpo transforma en vitamina A, imprescindible para la visión, la integridad de la piel y las defensas naturales.

El melocotón regula la presión arterial

Según la FEN, entre sus minerales destaca el potasio, necesario para regular la presión arterial, mantener el equilibrio de líquidos y favorecer el funcionamiento muscular y nervioso. A su vez, proporciona pequeñas dosis de magnesio, calcio, fósforo y hierro, aportes modestos pero valiosos dentro de una dieta balanceada.

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5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Merece mención especial su contenido en fibra dietética, con predomino de la fibra insoluble, que mejora el tránsito intestinal y contribuye a la sensación de saciedad. Es, por tanto, un aliado en la prevención del estreñimiento y en la regulación del apetito.

A las vitaminas y minerales se añaden otras sustancias con efectos saludables: los melocotones contienen cumarinas, compuestos aromáticos que contribuyen no solo a su fragancia sino también a posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Carotenoides como la luteína y la zeaxantina, presentes en menor proporción, están implicados en la protección de la salud ocular.

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Un alimento versátil para todos los estilos de vida

El melocotón puede disfrutarse solo, en ensaladas, postres o batidos, y combina bien tanto en recetas dulces como saladas, añadiendo sabor sin excesos de azúcar, grasa o sal. En una época en la que se promueven hábitos saludables y el consumo de alimentos frescos, el melocotón es un ingrediente de temporada que ofrece frescura, hidratación y nutrición, animando a incluir la fruta de proximidad y de estación en la dieta cotidiana.