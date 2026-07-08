El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

El absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas. (Canva)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue muy tajante al decir que, según él, el aumento del absentismo laboral en España es un gran obstáculo, calificándolo de “cáncer que no podemos pagar”. Un discurso que este miércoles ha seguido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, asegurando que “el gran problema de todas las empresas es el absentismo”. Poniéndole cifras a estas afirmaciones, según los datos del primer trimestre de 2026, nuestro país sufre una pérdida del 7,2% de las horas de trabajo pactadas.

Si se traduce este porcentaje a la fuerza laboral del país, que cuenta con 22,29 millones de ocupados según la Encuesta de Población Activa (EPA), la cifra real es que, cada día, de media, no acuden a su puesto de trabajo más de 1,6 millones de personas (en concreto, 1.602.889). Y, aunque parezca una cifra elevada, la mayoría de los casos se explican por problemas de salud certificados.

PUBLICIDAD

Así lo detalla el último informe trimestral de absentismo laboral de Randstad Research, que sostiene que el 5,6% de las horas pactadas no se trabajan por situaciones de incapacidad temporal (IT) o bajas médicas, el equivalente a 1.240.138 trabajadores ausentes diariamente por motivos médicos.

Más allá de las bajas médicas

Pero, ¿qué ocurre con el resto de horas perdidas? Ese 1,6% de horas pactadas no trabajadas equivale a aproximadamente 363.000 ocupados que faltan cada día a su puesto sin estar bajo el amparo de una baja médica, lo que el estudio denomina como “el resto de ausencias”. No se trata de empleados que deciden no presentarse a trabajar sin justificación, sino que en este gran saco se incluyen permisos retribuidos contemplados por la ley, horas sindicales y otras ausencias justificadas de carácter no médico.

PUBLICIDAD

Evolución del absentismo. (Randstad Research)

Y, más allá de la fotofija actual, desde 2019 hasta la actualidad, ambas mediciones del absentismo —el general y el derivado de enfermedades— han encadenado crecimientos constantes. De hecho, en el transcurso de la última década, el volumen de casos de incapacidad temporal y bajas médicas prácticamente se ha duplicado en el promedio de todos los sectores de la economía.

País Vasco y Asturias, a la cabeza

Además, el comportamiento de los trabajadores no es homogéneo en toda la geografía española. En España, las comunidades con más absentismo laboral son País Vasco, con una tasa del 9,4%, Asturias con un 9,1% y Canarias con un 8,9%.

PUBLICIDAD

En el otro extremo se sitúan las Islas Baleares (5,9%), la Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%). Y, de igual manera, el ranking se repite casi calcado cuando se aíslan los datos de ausencias por baja médica o incapacidad temporal.

De la construcción a las apuestas

En cuanto a los sectores económicos, es el de la Construcción el que registra los niveles de absentismo más bajos entre los grandes motores económicos del país, con apenas un 6% general, lo que equivale a unos 93.000 trabajadores diarios. Por su parte, la Industria sufre mayores tensiones con un 7,4% de horas no trabajadas –lo que equivale a casi 227.000 ocupados ausentes al día–, mientras que el sector Servicios clava el promedio nacional con un 7,2%, lo que supone más de 1,2 millones de ausencias equivalentes al día.

PUBLICIDAD

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

De las 79 ramas de actividad concretas analizadas en el estudio, existen diez sectores que mantienen sus ausencias en umbrales por debajo del 4,5%. Destacan las Actividades relacionadas con el empleo (3%) y el sector de la Edición (3,5%). En la otra cara de la moneda, los sectores con mayor porcentaje de horas pactadas no trabajadas son los de Actividades postales y de correos, con un 13,4%, pisándole los talones las Actividades de juegos de azar y apuestas (12%).

Precisamente, el sector de las apuestas y los juegos de azar es el que ha experimentado un mayor crecimiento de absentismo general en el último año, ya que se ha disparado un 1,1%. En cuanto al sector de Actividades de seguridad e investigación, han conseguido revertir su tendencia, reduciendo sus horas de ausencia general un 1,3%.

PUBLICIDAD