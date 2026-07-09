Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El jugador español Lamine Yamal (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante el desarrollo del Mundial, Julián Álvarez se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de fichajes al solicitar su salida del Atlético de Madrid tras la victoria de la selección de Argentina por 2-0 frente a Austria en el segundo partido de la fase de grupos. El propio delantero definió este paso como el intento de cumplir “su sueño”. Ahora, Lamine Yamal, la joven estrella de la selección española, ha hablado sobre la posible llegada del delantero argentino al FC Barcelona. Una entrevista donde también aprovechó para elogiar a Messi y su actuación durante la cita mundialista.

Que Julián Álvarez quería dejar el club madrileño pilló a todos por sorpresa. Nadie esperaba que tras un partido de Argentina, el delantero hiciera tales declaraciones de intenciones. Ni siquiera su propio equipo que ya había repetido en más de una ocasión que no estaba en venta. Enrique Cerezo, presidente del club azulgrana ha insistido en la continuidad del jugador. Sin embargo, muchos club han cogido las declaraciones del jugador como una oportunidad para lanzarse a por futbolista, entre ellos el FC Barcelona. Lamine Yamal, jugador azulgrana, ha hablado de dicha cuestión en una entrevista con Mundo Deportivo.

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Yamal fue el primer jugador de la plantilla azulgrana en manifestar de manera explícita su opinión sobre la posible incorporación de Julián Álvarez al Barcelona. El joven atacante expresó que “todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices”. Una palabras que evidencian que el argentino ya tiene el beneplácito de una de las estrellas culés. Y más cuando los de Hansi Flick necesitan un delantero que supla el hueco de la salida de Lewandowski.

El delantero argentino Julián Álvarez (Reuters/Brett Davis)

El futbolista español también añadió que considera a Álvarez un jugador que “pega mucho con el estilo del Barça”, aunque señaló desconocer la situación contractual o el progreso de las negociaciones: “No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”, declaró en la misma entrevista. La mención de Yamal al posible fichaje del argentino coincidió con el último movimiento azulgrana para poder entrar a lo grande en el mercado de fichajes. Laporta ha pedido un crédito para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada.

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Lo cierto es que desde que el Real Madrid lanzó la oferta y el Atlético la rechazó, el FC Barcelona parece tener vía libre para fichar al jugador. Solo el club rojiblanco se interpone en ese camino, aunque una cuantiosa oferta podría hacerles cambiar de opinión han de que el mercado claudique y Julián se vea obligado a pasar otra temporada en el Metropolitano.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2 - ES

Lamine Yamal se rinde a Messi

En la misma entrevista, Yamal se refirió también a otros grandes nombres del fútbol mundial. El jugador español habló del impacto que han tenido figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar en la carrera de los futbolistas de su generación. Sobre el Mundial de Messi, comentó: “Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y por Cristiano”. Yamal subrayó que estos jugadores marcaron la infancia de quienes hoy compiten en los grandes escenarios internacionales. “Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”, concluyó.

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