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Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

El atacante cortó una serie de 15 penaltis consecutivos convertidos y erró por primera vez desde los once metros en una Copa del Mundo

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Kylian Mbappe falla ante Yassine Bounou REUTERS/Paul Childs
Kylian Mbappe falla ante Yassine Bounou REUTERS/Paul Childs

Kylian Mbappé ha firmado ante Marruecos su primer fallo desde el punto de penalti en un partido del Mundial, una acción que le sitúa como el segundo francés que erra una pena máxima en un partido (no incluye tandas) en la historia del torneo y que, además, ha cortado una serie de 15 penaltis consecutivos marcados.

El lanzamiento llegó en el minuto 28, después de una revisión del VAR, y lo detuvo Yassine Bounou con una parada centrada y a media altura. El delantero francés había convertido sus 15 últimos penaltis antes de toparse con el guardameta marroquí.

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La acción se produjo en el estadio de Boston, en Foxborough, Massachusetts, durante los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. El árbitro argentino Franco Tello señaló penalti en el minuto 24 tras una caída de Mbappé dentro del área en una jugada con Noussair Mazraoui por el costado derecho. La decisión arbitral llegó rodeada de discusión. Desde el lado marroquí se sostuvo que Mazraoui no llegó a tocar al delantero francés y que la caída se produjo antes del contacto.

Solo dos errores franceses en la historia

Mbappé ejecutó el disparo sin demasiada potencia, con amago previo, y Bounou adivinó la trayectoria para blocar abajo y en el centro de la portería. El atacante del Real Madrid reaccionó con visibles gestos de frustración por no haber adelantado a su selección.

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Kylian Mbappe falla su penalti (REUTERS/Jeenah Moon)
Kylian Mbappe falla su penalti (REUTERS/Jeenah Moon)

El fallo tiene un alcance estadístico poco habitual en la trayectoria francesa en los Mundiales. Francia ha lanzado 18 penaltis en la historia de la competición y ha marcado 16; los únicos errores son el de Mbappé y el que firmó Karim Benzema en Brasil 2014 ante Suiza.

Aquel precedente se produjo en el minuto 34 del partido que los franceses ganaron por 2-5 en la Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. Benzema corrigió después su error con un gol en el minuto 67, mientras que Mbappé también terminó marcando en este encuentro con el 1-0 en el minuto 60.

Brasil 2014
El exdelantero del Real Madrid vio cómo Benaglio detenía su lanzamiento

El dato también altera la hoja personal del delantero en la Copa del Mundo. Era su cuarto penalti lanzado en Mundiales y el primero que no convertía, después de los dos que marcó en la final de Catar 2022 contra Argentina y de otro en los octavos de final de esta edición frente a Paraguay.

Bono y su eficacia bajo palos

La intervención de Bono encaja con una secuencia poco común en los Mundiales. Al portero marroquí le han lanzado nueve penaltis en sus participaciones mundialistas y solo ha encajado dos goles, un registro que le sitúa como un especialista desde los once metros.

Yassine Bounou detiene el penalti de Kylian Mbappe (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)
Yassine Bounou detiene el penalti de Kylian Mbappe (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

El guardameta ya había aparecido antes del penalti con otra parada de nivel en el minuto cuatro, cuando desvió un disparo potente de Mbappé. Volvió a sostener a Marruecos en el 36 con una nueva intervención para evitar el gol de Désiré Doué.

El penalti detenido privó además al delantero francés de alcanzar otra marca en el torneo. Ese tanto habría sido el octavo de Mbappé en este Mundial y le habría permitido igualar el registro de Lionel Messi y superarlo con el gol posterior.

El portero Yann Sommer de Suiza para el penalti lanzado por Kylian Mbappe de Francia, durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa de naciones disputado este lunes en Rumanía. EFE/EPA/Vadim Ghirda
El portero Yann Sommer de Suiza para el penalti lanzado por Kylian Mbappe de Francia, durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa de naciones disputado este lunes en Rumanía. EFE/EPA/Vadim Ghirda

Más allá de este partido, el fallo se sitúa dentro de una estadística más amplia con la selección francesa. Mbappé ha errado 15 penaltis de 66 con su país, y el precedente más doloroso sigue siendo el lanzamiento decisivo fallado en la tanda de los octavos de final de la Eurocopa Francia 2020 ante Suiza, tras la parada de Yann Sommer.

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