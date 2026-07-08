Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Pepe Álvarez (UGT) y Alberto Núñez Feijóo (PP) sobre la fachada del centro de salud del Barrio del Pilar en Madrid (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha respondido este miércoles a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP calificara el aumento del absentismo laboral como un “cáncer que no podemos pagar” y cuestionara que los convenios colectivos permitan a algunos trabajadores cobrar lo mismo durante una baja médica que cuando acuden a su puesto. “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”, ha afirmado Álvarez en una entrevista en Mañaneros, en TVE.

Feijóo abrió este debate el martes durante un acto con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, donde defendió que España debe abordar el absentismo laboral “con o sin acuerdo” con patronal y sindicatos. El presidente del PP sostuvo que este fenómeno supone un coste de más de 30.000 millones de euros al año y lo vinculó con el déficit de la Seguridad Social. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, planteó.

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La respuesta de Álvarez ha sido contundente. El dirigente sindical ha calificado las palabras de Feijóo de “lamentable” y “penoso”, y ha acusado al líder popular de abordar “de una manera tan simple” un asunto que afecta a “la vida” y “la salud” de los trabajadores. A su juicio, Feijóo ha construido su discurso con “un cúmulo importante de medias verdades, incluso alguna falsedad”.

“Nadie en este país quiere estar de baja”

El secretario general de UGT ha rechazado que se equipare una baja médica con una ausencia injustificada al trabajo. “Nadie en este país quiere estar de baja. Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra. El absentismo es aquella persona que no va a trabajar porque no quiere ir a trabajar”, ha señalado.

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Álvarez ha insistido en que las bajas laborales no dependen de la voluntad del trabajador, sino que “cuentan con el respaldo de un profesional”. También ha criticado que se ponga bajo sospecha el criterio de los médicos: “He visto que hay muy poco respeto para los profesionales de la medicina, cuando no solo se duda de si dan o no las bajas médicas por razones, sino que incluso se dice que entre ellos se las deben dar de cualquier manera”.

El líder sindical también ha vinculado parte del problema con el funcionamiento del sistema sanitario. Según ha defendido, muchas personas permanecen de baja porque están pendientes de pruebas médicas. “El señor Feijóo, que es el presidente del partido que gobierna más comunidades autónomas, seguramente tenía que acordarse de los miles y miles, millones de personas que en este momento nos están escuchando y están esperando que les hagan una prueba médica, y es por esa razón por la que están de baja”, ha afirmado.

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Los convenios que complementan la baja “no llegan al 20%”

Álvarez también ha cuestionado la lectura de Feijóo sobre los convenios colectivos, después de que el líder del PP pusiera el foco en los acuerdos que permiten complementar el salario durante una baja médica. Según ha explicado, los convenios que recogen cláusulas de este tipo “no llegan al 20% del total de los convenios colectivos” y no todos garantizan el 100% del salario desde el primer día. “Hay diferentes casuísticas”, ha apuntado.

En su intervención, el secretario general de UGT ha recordado que los trabajadores no empiezan a cobrar la baja hasta el cuarto día. Hasta el día 20, ha señalado, el salario es del 60%, y solo a partir del día 21 alcanza el 75%. También ha sostenido que las empresas con convenios que incluyen algún tipo de protección suelen ser compañías de mayor tamaño y con mejores condiciones laborales, donde se producen menos bajas médicas.

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“Ha hecho un cóctel todo en la misma olla”, ha resumido Álvarez sobre el planteamiento de Feijóo. A su juicio, el discurso del líder del PP coincide con el objetivo que atribuye a la patronal en los últimos tiempos: “Desprestigiar a nuestro sistema de salud y desprestigiar a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen una situación de enfermedad”.

“Es el discurso del bulo, de la media verdad”

El secretario general de UGT ha defendido que el debate debe abordarse desde la salud laboral, las condiciones de trabajo y los servicios públicos, y no desde la sospecha generalizada sobre los trabajadores. En ese sentido, ha pedido reforzar los servicios de salud y ha planteado que la Inspección de Trabajo pueda vigilar los centros donde se concentran más bajas para comprobar si están relacionadas con las condiciones laborales, el estrés o determinadas actividades.

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En la parte final de la entrevista, Álvarez ha endurecido el tono contra la política laboral que, a su juicio, anticipan las palabras de Feijóo. “Me parece un desastre. Es el discurso del bulo, de la media verdad, de seguir el discurso de la extrema derecha”, ha afirmado. También ha recordado la reforma laboral de 2012, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha advertido de que entonces se permitió el despido de trabajadores que acumulaban varias bajas médicas en un año, una medida que después fue derogada.

Para Álvarez, la propuesta de Feijóo supone “un mal principio” para cualquier negociación. “Si yo me tengo que sentar en una mesa sabiendo lo que usted opina y sabiendo cuáles son los condicionantes, pues ocurrirá lo mismo que ocurrió con Rajoy”, ha concluido, en alusión al rechazo de los sindicatos a la reforma laboral de 2012.

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