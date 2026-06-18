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De los 48 días para un corazón hasta los 193 días para páncreas: así funcionan las listas de espera de los trasplantes en España

Pese a que España es líder mundial en actividad de trasplantes, no es suficiente para cubrir toda la demanda

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Imagen de archivo de un quirófano. (Europa Press)
Imagen de archivo de un quirófano. (Europa Press)

El Modelo Español de Donación y Trasplante es uno de los grandes orgullos de la sanidad pública. Con un récord histórico de 6.464 trasplantes en 2024, el país ha conseguido aumentar su actividad de donación en más de un 50% en una década y mantener su liderazgo mundial durante más de 30 años.

Pese al gran volumen de actividad que registran los hospitales españoles, el trabajo no es suficiente para cubrir las necesidades del sistema: a finales de 2025, un total de 5.165 personas esperaban un trasplante, de las que 77 eran niños. Para Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), España batalla “una lucha continua por seguir respondiendo a las necesidades de trasplante”.

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Es una realidad que más de la mitad de los españoles desconoce, según un estudio de la ONT y la Fundación Mutua Madrileña. Hacerla desaparecer es prácticamente imposible, según Domínguez-Gil. “La lista de espera no va a desaparecer, por mucho que nos planteemos”, explicó durante la presentación de dicho informe. La presidenta de la ONT aventuró, de hecho, un crecimiento de la lista de espera, debido tanto al envejecimiento de la población como a la flexibilización de los criterios de inclusión de pacientes.

Dos meses para un pulmón, medio año para el páncreas

La lista de espera es inevitable, según la ONT, pero el tiempo que se pase en ella depende de varios factores. El principal es la gravedad del paciente: una vez los hospitales consiguen un donante, se revisa si existen pacientes en urgencias o dificultades de trasplante en algún punto de la geografía española. De no existir ningún paciente compatible, se pasa al criterio geográfico, es decir, el órgano se daría a la persona en lista de espera más cercana.

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El tiempo de espera cambiará, asimismo, según la disponibilidad del órgano que se necesite. En 2025, 2.547 personas donaron sus órganos al fallecer, una tasa de 51,9 donantes por millón de población. A ellos se unieron 408 personas que donaron un riñón o parte de su hígado en vida. Estos actos solidarios facilitaron 3.998 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos, 103 de páncreas y 11 de intestino.

La ONT calcula que cada día hay 5.000 personas en lista de espera para un trasplante en España, pero el volumen de solicitantes va cambiando a lo largo del año. Según había 4.438 pacientes en espera de un riñón, seguidos de 310 pacientes en espera de un hígado, 172 para un pulmón, 147 para un corazón y 94 para un páncreas.

Listasde espera para trasplantes de órganos en 2025.
Listasde espera para trasplantes de órganos en 2025.

Los que menos tardaron en pasar por quirófano fueron los pacientes cardiacos, con una mediana de 48 días de espera, es decir, alrededor de un mes y medio. En contraposición, aquellos que necesitaban un páncreas tuvieron que esperar más de medio año (193 días) para lograr un trasplante.

En el caso del riñón, los datos son más complicados. La ONT solo mide el tiempo de espera dentro del programa de acceso al trasplante de los pacientes hiperinmunizados (PATHI). Se trata de personas con dificultades para recibir un trasplante por sus características antropométricas, clínicas o inmunológicas. En 2025, 1.327 de estos pacientes necesitaron un trasplante renal. Desde su inclusión en el PATHI hasta conseguir un nuevo órgano, pasaron 16,6 meses, es decir, alrededor de un año y cuatro meses. Si se mide desde el inicio de la diálisis, aguardaron 5,8 años.

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