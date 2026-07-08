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Qué es la enfermedad crónica que le han diagnosticado a Bryan Johnson, el ‘biohacker’ multimillonario que quiere desafiar a la muerte

El magnate estadounidense es conocido por haberse inyectado plasma de su hijo de 17 años para revertir el envejecimiento

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Bryan Johnson
El magnate Bryan Johnson en una imagen de archivo

Bryan Johnson tiene 48 años, unos cientos de millones de dólares en el banco y un objetivo: desafiar a la muerte. El magnate estadounidense es la máxima expresión de la obsesión humana por vivir eternamente o, al menos, hasta los 150 años. Sin embargo, ha sido el propio Bryan Johnson el que ha comunicado a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticado de la enfermedad de Biermer, una patología autoinmune que no tiene cura.

Como él mismo relató en su documental de Netflix No te mueras: El hombre que quiere vivir para siempre, cada día toma en torno a un centenar de pastillas, monitorea concienzudamente su sueño, se somete a una terapia de luz roja y estimula el crecimiento de su pelo con más de 300 diodos colocados en el cuero cabelludo. De hecho, este influencer biohacker llegó a inyectarse plasma de su hijo de 17 años.

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Es gracias a esta rutina tan extravagante como espartana con la que el multimillonario asegura haber reducido su edad biológica en 30 años. No obstante, la biología sigue sus propios normas y no atiende a los hábitos de vida de ningún millonario, pese a que Bryan Johnson cuenta con un equipo médico que monitoriza cada una de sus actividades diarias.

A través de un mensaje difundido en X, el magnate estadounidense ha comunicado que padece gastritis autoinmune, una enfermedad que afecta tanto a la tiroides como a la mucosa gástrica y que no tiene una cura definitiva. Esta patología también se conoce como enfermedad de Biermer.

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Bryan Johnson, el influencer biohacker que quiere vivir 160 años, recibió el diagnóstico de una enfermedad incurable
El biohacker Bryan Johnson (Instagram/@bryanjohnson_)

Qué es la enfermedad de Biermer que padece el biohacker influencer

La vitamina B12 desempeña un papel fundamental en el organismo, pues es indispensable para la formación de los glóbulos rojos y para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, algunas personas desarrollan una enfermedad que impide al cuerpo utilizar adecuadamente esta vitamina esencial, lo que puede derivar en anemia y otros problemas de salud. Se trata de la enfermedad de Biermer, también conocida como anemia perniciosa adquirida.

Esta patología se caracteriza por la incapacidad para aprovechar la vitamina B12, un nutriente imprescindible para producir glóbulos rojos sanos. Como consecuencia, la principal manifestación clínica es la anemia, una afección en la que existe una disminución del número de glóbulos rojos, responsables de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo.

Aunque la anemia es el signo más característico, la enfermedad de Biermer puede afectar a otros órganos y sistemas. Las personas que la padecen también pueden presentar síntomas gastrointestinales y alteraciones neurológicas de diversa intensidad.

Entre estas manifestaciones neurológicas destacan la parestesia (una sensación anormal de hormigueo o adormecimiento, especialmente en manos y pies), la debilidad muscular y la torpeza en los movimientos. Estos síntomas reflejan la importancia que tiene la vitamina B12 para el mantenimiento del sistema nervioso y ponen de manifiesto que sus efectos van mucho más allá de la producción de glóbulos rojos.

El origen de la enfermedad de Biermer se relaciona con un trastorno del sistema inmunitario. Los especialistas de MedlinePlus consideran que tanto esta enfermedad como otras formas de anemia perniciosa tienen un origen autoinmune. Esto significa que el sistema inmunitario, cuya función habitual es proteger al organismo frente a virus, bacterias y otros agentes externos, ataca por error tejidos sanos del propio cuerpo.

El Método De Bryan Johnson Para Tener 18 Años Eternamente

Cómo se trata esta enfermedad autoinmune

El objetivo del tratamiento es incrementar las concentraciones de vitamina B12 en el organismo. Para conseguirlo, la estrategia más habitual consiste en administrar esta vitamina mediante inyecciones periódicas.

En la mayoría de los casos, el tratamiento incluye una inyección de vitamina B12 una vez al mes. Sin embargo, cuando los niveles son especialmente bajos en el momento del diagnóstico, puede ser necesario administrar un mayor número de inyecciones durante las primeras semanas con el fin de corregir el déficit de forma más rápida.

No obstante, las inyecciones no son la única alternativa terapéutica. Algunas personas pueden recibir un tratamiento eficaz mediante la administración de suplementos orales de vitamina B12 en dosis elevadas, siempre bajo supervisión médica. Además, existe la posibilidad de administrar un determinado tipo de vitamina B12 a través de la nariz, una opción que puede resultar adecuada en algunos pacientes.

La elección del tratamiento dependerá de las características de cada persona, de la gravedad del déficit de vitamina B12 y de la valoración realizada por el profesional sanitario. En el caso de Bryan Johnson, optará por “utilizar anticuerpos personalizados creados con inteligencia artificial o incluso proteínas sintéticas”.

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