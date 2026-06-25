Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

Un ejecutivo observa desde un ventanal, mientras al fondo, a través de un cristal, se aprecia la dinámica actividad de otros empleados en una oficina abierta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros ejecutivos del IBEX 35 cobraron en 2024 una remuneración equivalente a 74,5 veces la media de sus plantillas, según el último informe de CCOO sobre las empresas del índice. Traducido a días, esa distancia implica que un CEO medio alcanza en menos de cinco jornadas el equivalente a lo que una persona media de su empresa percibe durante todo un año.

Para llegar a esa equivalencia, es preciso dividir los 365 días del año entre esa ratio de 74,5. El resultado es 4,9 días. Es decir, el primer ejecutivo medio del IBEX alcanza en una semana laboral el equivalente a la remuneración anual media de una persona empleada en su propia compañía.

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La comparación no mide solo el salario fijo. El informe de CCOO toma como referencia las remuneraciones publicadas por las compañías en sus informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones, disponibles también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esas retribuciones pueden incluir salario en metálico, variables, dietas, indemnizaciones, acciones u otros conceptos vinculados al cargo.

Las mayores brechas dentro del IBEX

La diferencia es mucho mayor en algunas de las grandes compañías del índice. En Inditex, el primer ejecutivo cobra 295,1 veces la remuneración media de la plantilla. Traducido a días, eso significa que alcanza en 1,2 días lo que una persona media de la empresa percibe en todo un año.

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En Banco Santander, la ratio es de 225,8 veces, equivalente a 1,6 días. En Iberdrola, Telefónica y BBVA, la distancia es muy similar: 168,4, 166,4 y 165,4 veces, respectivamente, lo que en los tres casos supone alrededor de 2,2 días. En ACS, la ratio alcanza las 132,4 veces, equivalente a 2,8 días.

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

La comparación afecta además a algunas de las mayores plantillas del índice. Banco Santander, Inditex, ACS, Telefónica y BBVA concentran más de la mitad del empleo total de las cotizadas analizadas. En conjunto, las empresas del IBEX 35 sumaban 1.294.767 personas empleadas en 2024, un 3,2% más que el año anterior.

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Una distancia que ha crecido y varía mucho según la empresa

La media del IBEX fue de 74,5 veces en 2024, frente a 73,4 veces en 2023. La diferencia, por tanto, aumentó en 1,1 puntos en un año. El informe también recoge que los primeros ejecutivos del índice cobraron en conjunto 160,5 millones de euros en 2024, un 7,6% más que el año anterior, con una remuneración media de alrededor de 4,7 millones por persona.

En la parte alta de la tabla aparecen las ya mencionadas Inditex y Banco Santander, junto a Puig, todas por encima de las 200 veces. También superan las 100 veces Iberdrola, Telefónica y BBVA, ya citadas entre las grandes compañías del índice, además de Sacyr, Logista, Ferrovial y ACS.

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En el extremo contrario se sitúan Solaria y Aena, con ratios de 3,1 y 4,2 veces, respectivamente. El contraste muestra que la distancia interna entre la mayor remuneración y la media de la plantilla varía mucho según la empresa, aunque el promedio del índice mantiene una diferencia amplia entre la cúpula directiva y el conjunto de trabajadores.