El curioso hobbie que Penélope Cruz practica antes de irse a dormir: “Estudio medicina y anatomía todas las noches”

La actriz Penélope Cruz asiste al estreno de la película “The Invite” en Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de junio de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En plena promoción de The Invite, la nueva película dirigida por Olivia Wilde y protagonizada junto a Seth Rogen, Penélope Cruz ha dejado una de las confesiones más inesperadas de la gira promocional. La intérprete madrileña, acostumbrada a hablar de cine, personajes y rodajes, terminó sorprendiendo incluso a sus propios compañeros al revelar cuál es el pasatiempo al que dedica buena parte de sus noches desde hace más de una década.

Todo ocurrió durante un cuestionario organizado por The New Yorker, en el que los tres participantes respondían a preguntas rápidas sobre curiosidades personales, películas favoritas o aficiones poco habituales. Fue entonces cuando la actriz confesó que lleva doce años estudiando medicina y anatomía por puro placer.

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"Tengo un pasatiempo que para mí es normal, pero cuando lo cuento la gente se queda muy sorprendida“, comenzó explicando antes de remontarse a su infancia. Según recordó, desde pequeña sentía una especial fascinación por el ámbito sanitario. “Cuando era pequeña, siempre jugaba a ser médico. Inyectaba a las muñecas con las agujas de insulina de mi abuela”, relató.

Aquella curiosidad infantil terminó convirtiéndose, años después, en una afición que mantiene con una constancia casi diaria. “Probablemente durante los últimos doce años estudio medicina y anatomía todas las noches de mi vida”, aseguró.

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La directora y miembro del reparto Olivia Wilde posa con sus compañeros de reparto Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en el estreno de la película “The Invite” en Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de junio de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La revelación dejó desconcertado a Seth Rogen, que no dudó en preguntarle si estaba planteándose cambiar de profesión. La respuesta de Penélope fue inmediata. “No, no, no, es mi hobby”, aclaró entre risas. La actriz también quiso desmontar la idea de que adquiere esos conocimientos mediante vídeos o contenidos divulgativos en internet. Según explicó, dedica horas a estudiar manuales especializados sobre distintas ramas médicas: “No veo vídeos de YouTube. Leo libros así de gruesos sobre el sistema endocrino“.

Lejos de tratarse de una afición pasajera, Cruz explicó que forma parte de su rutina desde hace años. “Me hace tan feliz, tan feliz”, confesó. Incluso detalló la frecuencia con la que dedica tiempo a esa actividad: “Durante los últimos doce años he estado leyendo cinco o seis noches a la semana durante horas. Y me encanta. No puedo explicar por qué me encanta”.

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Mientras la actriz hablaba de su interés por la anatomía y la medicina, sus compañeros compartieron aficiones bastante más convencionales. Seth Rogen explicó que disfruta dedicando parte de su tiempo libre a la alfarería, mientras que Olivia Wilde reconoció sentirse especialmente atraída por la construcción de maquetas en miniatura.

El nuevo proyecto de Penélope Cruz

Todo ello coincide con la promoción internacional de The Invite, una comedia dramática dirigida por Olivia Wilde que adapta la historia de la película española Sentimental, basada a su vez en la obra teatral Los vecinos de arriba. En el filme, una cena entre dos parejas termina convirtiéndose en un escenario donde salen a la luz conflictos personales, deseos ocultos y tensiones sentimentales.

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Penélope Cruz, Olivia Wilde, junto a Edward Norton y Seth Rogen en la película 'La invitacion'

La cinta, que también cuenta con Edward Norton en el reparto, tuvo su presentación en el Festival de Sundance antes de iniciar su estreno comercial en Estados Unidos, donde ha recibido críticas positivas por su combinación de humor y reflexión sobre las relaciones de pareja.