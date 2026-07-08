Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Donald Trump y Mark Rutte, este miércoles en la cumbre de la OTAN en Ankara. (Reuters/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cortar “completamente” el comercio con España, calificando al Gobierno de Pedro Sánchez como un “socio terrible” en la OTAN. Trump ha hecho esta afirmación junto al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, antes del comienzo de la cumbre que tiene lugar en Ankara, Turquía.

Trump ya hizo este mismo anuncio en marzo, sin consecuencias. El Ibex 35 ha reaccionado con una caída del 1,8%.

“España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, ha dicho Trump durante una rueda de prensa.

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El mandatario ha explicitado su enfado con varios de los aliados por lo que considera es una falta de compromiso con la OTAN, pero se ha referido especialmente a España porque “son hostiles” y dicen “abiertamente” que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%, ha puesto en boca de Sánchez.

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