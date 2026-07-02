España

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

Las casas españolas suben un 12,8% en un año, mientras los alquileres continúan al alza y alcanzan nuevos máximos, según Eurostat

Guardar
Google icon
Gran Vía de Madrid.
Gran Vía de Madrid.

España continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de Europa. El precio de la vivienda aumentó un 12,8% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, un incremento que duplica ampliamente la media de la Unión Europea, situada en el 5,1%, y la de la eurozona, del 4,7%, según los datos difundidos este jueves por Eurostat.

La subida sitúa a España como el quinto país de la Unión Europea donde más se encarece la vivienda. Solo Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%) registraron aumentos superiores. En el extremo opuesto se encuentra Finlandia, el único Estado miembro donde los precios descendieron durante el último año, con una caída del 2%.

PUBLICIDAD

La evolución también confirma que el mercado inmobiliario español mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al del resto de socios europeos. Entre enero y marzo, el precio de la vivienda aumentó un 3,5% respecto al trimestre anterior, frente al 1% registrado en la eurozona y al 1,2% del conjunto de la Unión Europea.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Un mercado que sigue acelerándose

Los datos reflejan que España continúa desmarcándose de la tendencia europea. Mientras el conjunto de la UE experimentó un crecimiento interanual del 5,1% en el precio de la vivienda y la eurozona del 4,7%, ambos bloques moderaron ligeramente el ritmo respecto al cierre de 2025. En cambio, el mercado español mantiene una intensidad muy superior, impulsado por una demanda que continúa superando ampliamente a la oferta disponible.

PUBLICIDAD

Solo tres países registraron un incremento trimestral superior al español: Bulgaria, con un avance del 6,2%; Portugal, con un 3,8%, y Eslovaquia, con un 3,6%. El resto de economías europeas mostraron una evolución más contenida, lo que confirma la singularidad del comportamiento del mercado residencial español.

El informe de Eurostat evidencia además que el encarecimiento no responde a un fenómeno aislado, sino que forma parte de una dinámica compartida por buena parte del continente, aunque con distinta intensidad según cada país.

Imagen YZIWKF2KRNCYPKBWRDRE3XHRDI

Los alquileres tampoco dan tregua

La presión sobre el acceso a la vivienda no se limita a la compra. Los alquileres también continúan aumentando en la mayoría de los países europeos, aunque a un ritmo más moderado que el de los precios de venta. En el conjunto de la Unión Europea las rentas crecieron un 3% respecto al primer trimestre de 2025 y un 0,7% frente al trimestre inmediatamente anterior.

Eurostat señala que, entre el promedio de 2025 y el inicio de 2026, el precio de la vivienda aumentó más que los alquileres en 19 Estados miembros. Portugal volvió a liderar este indicador, con un incremento del 10,3%, seguida por Bulgaria (9,4%) y Eslovaquia (9,1%). Francia y Finlandia fueron las únicas economías donde el precio de la vivienda retrocedió durante ese periodo.

En el mercado del alquiler, prácticamente todos los países registraron incrementos. Solo Eslovenia experimentó un descenso, del 0,9%, mientras que Finlandia mantuvo los precios estables. Los mayores aumentos correspondieron a Croacia, donde las rentas crecieron un 21,9%, seguida por Bulgaria (6,4%) y Grecia (5%).

Imagen 7X2L5FOX6VCDLGHF3WX5733GIQ

Una tendencia consolidada desde hace una década

Más allá de la evolución coyuntural, las estadísticas de Eurostat muestran que el encarecimiento de la vivienda responde a una tendencia estructural que se prolonga desde hace años. Tanto el precio de compra como los alquileres mantienen una trayectoria ascendente desde 2015, aunque el incremento de la vivienda en propiedad se ha acelerado con especial intensidad a partir de 2020.

El organismo europeo destaca que ambos indicadores alcanzaron durante el primer trimestre de 2026 el nivel más elevado de toda la serie histórica. La diferencia es que el precio de compra ha crecido con mucha mayor rapidez que los alquileres, ampliando la brecha en el acceso a la vivienda para buena parte de la población.

En España, esta evolución coincide con un contexto de fuerte demanda, escasez de oferta residencial y un mercado inmobiliario sometido a una presión creciente, especialmente en las grandes ciudades y las zonas turísticas. Los datos publicados por Eurostat refuerzan así la posición del país entre los mercados europeos donde la vivienda continúa encareciéndose con mayor intensidad, mientras el acceso a una casa, tanto en propiedad como en alquiler, sigue alejándose de la capacidad económica de numerosos hogares.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaCompra de ViviendaPrecio AlquilerAlquileresMercado InmobiliarioEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El presidente en funciones de la Junta, que durante la negociación llegó a restar importancia a la prioridad nacional, acepta finalmente su inclusión en el pacto para garantizar una mayoría estable durante los próximos cuatro años

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

El impago de las cuotas comunitarias puede tener consecuencias mucho más graves de lo que muchos propietarios imaginan

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

El enemigo del Imperio Romano estaba dentro de su frontera: un estudio descubre que los soldados del Muro de Adriano estaban plagados de parásitos intestinales

El análisis de los sedimentos extraídos de las letrinas evidencia que en el fuerte vivían familias que estuvieron igualmente expuestas a esta infección

El enemigo del Imperio Romano estaba dentro de su frontera: un estudio descubre que los soldados del Muro de Adriano estaban plagados de parásitos intestinales

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

La princesa de Gales se ha mostrado cercana con los aficionados en su papel de patrona del All England Club

Kate Middleton se convierte en la taquillera de Wimbledon: cobra y escanea las entradas mientras atrapa las miradas con su traje de lino azul

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial

La inminente llegada de una nueva ola de calor ha desatado una carrera por hacerse con uno de los 200.000 ventiladores puestos a la venta

Caos en los supermercados de Francia por la venta de aires acondicionados: colas, altercados e intervención policial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo