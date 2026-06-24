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El Gobierno amplía las ayudas para comprar vivienda: más jóvenes y familias podrán acceder a una hipoteca sin ahorros

El Ejecutivo eleva los límites de renta para obtener los avales del ICO y Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares están entre las provincias donde más personas se beneficiaran de esta medida

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Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press
Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. Tomàs Moyà / Europa Press

El Gobierno ha dado un nuevo paso para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad al ampliar el alcance de la Línea de Avales impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La medida, dirigida a jóvenes y familias con menores a cargo, eleva los umbrales de renta exigidos para acceder a estos avales, lo que permitirá que miles de potenciales compradores puedan beneficiarse de una ayuda clave para adquirir su primera vivienda.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos económicos a la realidad del mercado inmobiliario de cada territorio, donde los precios de compra presentan importantes diferencias entre provincias. El objetivo es que los hogares con capacidad para afrontar una hipoteca, pero sin suficiente ahorro para la entrada inicial, tengan más facilidades para acceder a una vivienda.

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Hasta ahora, el límite general de ingresos para acceder a la línea de avales estaba fijado en 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a unos 37.800 euros brutos anuales por comprador. Con la nueva regulación, este umbral se mantiene como referencia general, aunque se incrementa en aquellas provincias donde el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda es significativamente superior.

En concreto, el límite se eleva hasta 5,5 veces el IPREM en provincias y territorios como Las Palmas, Navarra, Cantabria, Alicante, Cádiz, Pontevedra, Valencia, Zaragoza, Ceuta y Melilla. En Álava, el umbral asciende hasta 6,5 veces el IPREM.

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Mientras tanto, las provincias con los mercados inmobiliarios más tensionados contarán con el mayor incremento: Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Bizkaia y Gipuzkoa podrán alcanzar hasta 7,5 veces el IPREM.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que en febrero se llevará para su aprobación al Consejo de Ministros dos líneas de ayuda con el ICO: la línea de avales del 20% a jóvenes y familias con menores a su cargo para pagar la entrada a la compra de una vivienda y la línea de préstamos ICO de 4.000 millones de euros para la promoción público-privadas de vivienda asequible. (Fuente: Congreso)

Situaciones familiares y patrimonio

La medida también contempla situaciones familiares específicas. En las compras realizadas por dos personas, los ingresos conjuntos no podrán superar la suma de los límites establecidos para cada adquirente. Además, se mantienen los incrementos previstos para familias con menores a cargo, añadiendo 0,3 veces el IPREM por cada hijo. En el caso de las familias monoparentales, el límite podrá elevarse hasta un 70% adicional.

Otra de las novedades destacadas es el aumento del patrimonio neto máximo permitido para acceder al programa. El tope pasa de 100.000 a 150.000 euros, ampliando así el número de potenciales beneficiarios.

Una ayuda para los que no pueden ahorrar para dar la entrada

Uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda en propiedad en España no es tanto la capacidad para pagar una cuota hipotecaria como la dificultad para reunir el ahorro previo exigido por las entidades financieras. Habitualmente, los bancos financian hasta el 80% del valor de compra de una vivienda, lo que obliga al comprador a disponer de recursos suficientes para cubrir el 20% restante, además de los gastos asociados a la operación.

Para salvar esta barrera nació la Línea de Avales del ICO. Gracias a este instrumento, el Estado avala una parte del préstamo hipotecario, permitiendo que las entidades financieras puedan llegar a conceder financiación por el 100% del valor de tasación o del precio de compra del inmueble.

El aval puede cubrir hasta el 20% del importe de la hipoteca. Además, este porcentaje puede elevarse hasta el 25% cuando la vivienda adquirida cuente con una calificación energética D o superior, fomentando así la compra de inmuebles más eficientes desde el punto de vista energético.

Una de las ventajas más destacadas es que este aval no tiene coste para los compradores ni para las entidades financieras adheridas al programa.

Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Quiénes pueden solicitarlo

La línea está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que adquieran su primera vivienda habitual. También pueden beneficiarse las familias con menores a cargo, independientemente de la edad de los solicitantes.

El Gobierno considera que esta medida puede convertirse en una herramienta decisiva para facilitar la emancipación juvenil y mejorar el acceso a la vivienda de numerosos hogares que, pese a tener ingresos estables, encuentran dificultades para acumular el ahorro necesario para dar el paso hacia la compra.

La ampliación de los avales forma parte de las iniciativas incluidas dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que combina medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible con instrumentos financieros orientados a mejorar el acceso a la propiedad.

El plazo para formalizar los préstamos hipotecarios acogidos a esta línea permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027. Los interesados podrán tramitar su solicitud a través de cualquiera de las entidades financieras adheridas al programa, que actúan como intermediarias en la concesión de la financiación.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca adaptar las ayudas a la evolución del mercado inmobiliario y ofrecer una respuesta a uno de los principales problemas económicos de los jóvenes y las familias españolas: reunir el dinero necesario para acceder a una primera vivienda en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios y la dificultad para ahorrar.

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