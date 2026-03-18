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Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

El elevado coste de los pisos fuerza a jóvenes y familias a ampliar el radio de búsqueda y elegir barrios y municipios más accesibles, donde priorizan el espacio, la eficiencia energética y calidad de vida

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Vista de varios bloques de
Vista de varios bloques de viviendas en venta en el barrio madrileño de El Cañaveral. EFE/Chema Moya/Archivo

El mercado inmobiliario español está experimentando un cambio silencioso pero profundo. El fuerte encarecimiento de la vivienda en los centros de las grandes capitales está empujando a miles de compradores a replantear sus decisiones y ampliar su radio de búsqueda hacia zonas periféricas y municipios bien conectados.

Lejos de tratarse de un éxodo urbano, los expertos hablan de una transformación en las prioridades de los compradores. La imposibilidad de acceder a vivienda en determinados barrios céntricos está obligando a explorar alternativas más asequibles sin renunciar a la cercanía con los grandes núcleos de empleo.

Según un análisis de Alfa Inmobiliaria, esta tendencia responde principalmente al incremento sostenido de los precios en los mercados más tensionados, con subidas cercanas al 15% en Madrid y superiores al 10% en Barcelona en el último año. En ambas capitales, el precio de la vivienda en distritos céntricos supera ya con creces los 6.000 y 7.000 euros por metro cuadrado. Este coste ha reducido significativamente el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias que buscan su primera residencia.

“Lo que observamos no es un éxodo de las grandes ciudades, sino un ajuste en las decisiones de compra. Muchos compradores siguen vinculados laboral y socialmente a las capitales, pero amplían su búsqueda hacia zonas metropolitanas o ciudades cercanas donde el precio permite acceder a viviendas más amplias o con mejores prestaciones”, explica Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.

Priorizar el espacio y la calidad de vida

Ante esta situación, muchos compradores han optado por priorizar el espacio y la calidad de vida frente a una ubicación céntrica. La posibilidad de acceder a viviendas más grandes o mejor equipadas se ha convertido en un factor determinante.

Desde el sector inmobiliario insisten en que no se trata de abandonar la ciudad, sino de adaptarse a una nueva realidad del mercado. Los compradores siguen vinculados laboral y socialmente a las capitales, pero buscan soluciones más viables económicamente.

Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.

La periferia se consolida como alternativa

Dentro de las grandes ciudades, los barrios periféricos están ganando protagonismo. En Madrid, zonas como Ensanche de Vallecas o desarrollos del este y sur como El Cañaveral, Vicálcaro o Villaverde se han convertido en focos de atracción para nuevos compradores.

En estos barrios, el precio medio por metro cuadrado oscila entre los 2.100 y 2.500 euros, muy por debajo de los niveles del centro. Esta diferencia permite acceder a viviendas más grandes o de obra nueva, algo especialmente valorado por familias jóvenes.

Además, estas áreas suelen contar con urbanizaciones modernas, zonas verdes y mejores condiciones de habitabilidad, lo que refuerza su atractivo frente a distritos más consolidados pero también más caros.

Municipios metropolitanos en pleno auge

El crecimiento de la demanda no se limita a los barrios periféricos. Los municipios del entorno de las grandes ciudades están viviendo un auténtico impulso inmobiliario, favorecido por su buena conexión con los centros urbanos.

Localidades como Rivas-Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Getafe o Valdemoro destacan entre las más demandadas en el área de Madrid. Su combinación de precios más asequibles, disponibilidad de vivienda y redes de transporte eficientes las posiciona como opciones muy competitivas.

Incluso municipios situados en provincias limítrofes, como Guadalajara o Toledo, están comenzando a atraer a compradores que buscan maximizar su presupuesto sin alejarse en exceso de la capital.

El noroeste mantiene su atractivo

Mientras tanto, el arco noroeste de Madrid —con municipios como Las Rozas, Majadahonda o Pozuelo de Alarcón— sigue registrando una demanda elevada, aunque con un perfil diferente de comprador. En este caso, predominan las operaciones de reposición, protagonizadas por familias que venden su vivienda en zonas céntricas para acceder a inmuebles más amplios o con mejores características en estas áreas.

Este movimiento refleja otra cara del mercado: no solo quienes no pueden acceder al centro se desplazan, sino también quienes buscan mejorar su calidad residencial aprovechando el valor de sus propiedades actuales.

Más allá de las grandes áreas metropolitanas, las ciudades intermedias están emergiendo como una alternativa cada vez más sólida. Valencia, Sevilla o Málaga lideran este fenómeno, pero otras ciudades también están ganando peso. Zaragoza, Alicante, Bilbao, Valladolid o La Coruña registran un creciente dinamismo inmobiliario, impulsado por precios más accesibles y una mejora constante de infraestructuras y servicios.

Estas ciudades no solo atraen a compradores de vivienda habitual, sino también a inversores, que encuentran en ellas mayores rentabilidades en el mercado del alquiler en comparación con las grandes capitales.

La eficiencia energética y costes de comunidad, otros factores clave

Otro de los cambios más relevantes en el comportamiento de los compradores tiene que ver con la creciente importancia del coste total de la vivienda. Ya no solo se analiza el precio de compra, sino también los gastos asociados a medio y largo plazo.

Factores como la eficiencia energética, las cuotas de comunidad o el consumo energético están ganando peso en la toma de decisiones. En este sentido, las promociones más recientes, con mejores estándares constructivos, resultan especialmente atractivas.

Este enfoque más global está favoreciendo el interés por viviendas ubicadas en nuevos desarrollos urbanísticos, diseñados para reducir costes de mantenimiento y mejorar la sostenibilidad.

En este contexto, las previsiones del sector apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos meses, especialmente si se mantiene la presión sobre los precios en las grandes capitales y la oferta sigue siendo limitada.

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