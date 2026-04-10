España

Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

La falta de oferta y los precios disparados hacen que convertirse en propietario de una casa en las grandes capitales exija cobrar hasta el triple del salario medio

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Un hombre mira anuncios de pisos en veta en una inmobiliaria.
Un hombre mira anuncios de pisos en veta en una inmobiliaria.

El mercado residencial español vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años, marcado por la escasa oferta de viviendas y unos precios disparados que devoran gran parte del sueldo. En este contexto, adquirir un piso en las grandes capitales ya requiere ingresos equivalentes al triple del salario medio nacional.

Así, el sueldo necesario para comprar una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados en San Sebastián se sitúa en 5.642 euros netos mensuales para no superar el 35% de endeudamiento recomendado por los expertos. En el caso de Madrid el salario necesario alcanza los 4.624 euros netos mensuales y en Barcelona, los 4.456 euros, cifras que superan ampliamente el salario medio nacional, según recoge el Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por iAhorro.

“El mercado ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Aunque el contexto financiero es más estable que en 2024, los precios no han corregido; al contrario, en muchas ciudades han seguido avanzando”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro. Añade que “eso significa que la accesibilidad no mejora porque el verdadero cuello de botella sigue siendo el precio de la vivienda, impulsado por la poca oferta existente y la elevada demanda”.

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San Sebastián, la capital más tensionada

El Barómetro de Tensión Inmobiliaria, que puntúa de 0 a 100 el grado de dificultad para acceder a una vivienda en función del precio medio, el salario necesario, la cuota hipotecaria y la oferta disponible, sitúa en la parte alta de la tabla a San Sebastián, que alcanza los 97,49 puntos sobre 100, muy cerca del máximo teórico del indicador.

En la capital vasca, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en 576.700 euros, lo que obliga a contar con un sueldo de 5.642 euros netos mensuales para no endeudarse en exceso. En la práctica, esto supone triplicar el salario medio nacional, que según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, se sitúa en torno a 1.880 euros netos al mes, lo que muestra la magnitud del esfuerzo exigido a los compradores.

El segundo lugar del ranking lo ocupa Madrid, con 82,82 puntos, donde comprar una vivienda tipo con un precio de 472.600 euros de media, exige un sueldo de alrededor de 4.623 euros netos mensuales, más del doble de los ingresos medios en España.

Barcelona cierra el pódium con 80,72 puntos. El precio medio de una vivienda estándar en la Ciudad Condal alcanza los 465.700 euros, y el salario necesario para adquirirla ronda los 4.556 euros netos al mes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Convertirse en propietario, una misión casi imposible

Laura Martínez incide en que “cuando ponemos en relación el salario medio del país con lo que se necesita para comprar en estas capitales, la brecha es evidente. No hablamos solo de precios altos, sino de un esfuerzo que se aleja cada vez más de la capacidad real de muchos hogares”.

Más fácil lo tienen los que quieren comprar una casa en ciudades y capitales del interior peninsular, con los niveles de tensión inmobiliaria más reducidos del país. Entre ellas destacan Cartagena, Jaén, Lérida, Cuenca y Elche, donde el precio de la vivienda y el esfuerzo financiero necesario para comprarla se mantienen moderados.

En Cartagena, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en torno a 113.300 euros, ello implica unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.108 euros netos al mes, lo que supone un 58,94% del salario medio nacional.

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