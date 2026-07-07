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El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

Esta fruta se compone en un 92 % de agua, por lo que es ideal para la hidratación

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Rodajas de melón (Magnific)
Rodajas de melón (Magnific)

Refrescante, dulce y ligero. El melón es uno de los alimentos estrella de los meses más calurosos del año convertirse en un aliado para combatir las altas temperaturas, esta fruta destaca por su interesante perfil nutricional, que la convierte en una opción saludable para incluir en la dieta habitual. Su elevado contenido en agua, su bajo aporte calórico y la presencia de vitaminas y minerales esenciales hacen del melón un alimento especialmente recomendable para personas de todas las edades.

El principal componente del melón es el agua. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), alrededor del 92 % de su composición corresponde a este elemento, una proporción que lo convierte en una de las frutas más hidratantes. Esta característica resulta especialmente beneficiosa durante el verano, cuando las altas temperaturas favorecen la pérdida de líquidos a través del sudor. Consumir alimentos ricos en agua ayuda a mantener una correcta hidratación y contribuye al buen funcionamiento del organismo.

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Otro de los aspectos que diferencia al melón es su reducido aporte energético. Aunque muchas personas lo perciben como una fruta muy dulce, lo cierto es que contiene aproximadamente un 6 % de azúcares, una cantidad inferior a la presente en otras frutas de consumo habitual.

Esta composición hace que el melón sea una de las frutas con menor contenido calórico, por lo que puede formar parte de una alimentación saludable orientada al control del peso corporal, siempre dentro de una dieta equilibrada. Su capacidad para saciar, unida a su escaso aporte energético, favorece además que pueda sustituir a otros alimentos más calóricos en los meses de verano.

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Melón, una excelente fuente de vitamina C

El melón también destaca por su aporte de vitamina C, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del organismo. La FEN señala que una ración de 300 gramos de melón sin corteza proporciona alrededor del 75 % de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina.

La vitamina C desempeña numerosas funciones fisiológicas y, entre ellas, contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. Además, participa en la formación normal del colágeno, una proteína imprescindible para el mantenimiento de la piel, los vasos sanguíneos, los cartílagos y los huesos, y favorece el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Una fruta de verano rica en folatos

Junto con la naranja, el melón se sitúa entre las frutas con mayor contenido en folatos, también conocidos como vitamina B9. Los folatos son nutrientes fundamentales para el organismo porque contribuyen al proceso de división celular, una función especialmente importante durante las etapas de crecimiento y desarrollo. Asimismo, desempeñan un papel clave en la formación de nuevas células y participan en diferentes procesos metabólicos.

Por este motivo, una adecuada ingesta de folatos resulta especialmente relevante en determinados grupos de población, como las mujeres embarazadas, siempre siguiendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

El potasio, otro de sus grandes nutrientes

Entre los minerales presentes en el melón sobresale el potasio. Según la FEN, una ración aporta alrededor del 16 % de las ingestas diarias recomendadas de este mineral. El potasio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y favorece la correcta contracción de los músculos, además de participar en el mantenimiento de una presión arterial normal cuando forma parte de una dieta equilibrada.

Su presencia convierte al melón en un alimento interesante para quienes practican actividad física o desean favorecer una adecuada reposición de minerales tras el ejercicio.

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