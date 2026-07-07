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La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común en las donaciones

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Una persona con camisa blanca dobla y coloca ropa en dos cajas de cartón sobre una mesa. Las cajas están etiquetadas con 'DONAR' e 'INVIERNO' en mayúsculas negras.
Cómo realizar donaciones de forma correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donar a una tienda de segunda mano es una oportunidad para liberar espacio, ayudar a la comunidad y fomentar la reutilización. El gesto de donar puede ser aún más valioso si se realiza con atención y respeto hacia quienes gestionan y visitan estos comercios. La calidad de las donaciones incide directamente en la capacidad de las tiendas para ofrecer artículos útiles y atractivos a nuevos compradores.

El auge de la moda circular y la conciencia ambiental han multiplicado el interés por donar y comprar en estos locales. Sin embargo, el proceso no consiste simplemente en dejar aquello que sobra o resulta incómodo de desechar. La verdadera diferencia la marca el cuidado previo: preparar bien lo que se dona, informarse y pensar en la utilidad que tendrá para otras personas.

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El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común. Al evitar errores frecuentes, se facilita el trabajo de quienes clasifican, limpian y ponen a la venta los objetos, y se asegura una mejor experiencia para quienes compran de segunda mano.

Infórmate antes y piensa en el destinatario

El primer paso antes de donar consiste en consultar la web de la tienda para conocer sus reglas y el tipo de artículos que aceptan. No todas admiten muebles, aparatos electrónicos o ropa infantil, ya que las políticas dependen de la ciudad, el tamaño del local y la normativa vigente. Llevar objetos voluminosos o difíciles de gestionar, sin asegurarse de que serán recibidos, puede suponer un esfuerzo innecesario tanto para el donante como para el comercio.

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Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

No trates la tienda como un vertedero personal. Dona solo aquello que tenga potencial para una segunda vida: ropa limpia y en buen estado, muebles sin roturas, juguetes completos, electrodomésticos que funcionen y accesorios íntegros. Si un objeto está roto, incompleto, sucio o es imposible de reparar, lo responsable es reciclarlo o desecharlo correctamente. Antes de donar, pregúntate si ese artículo lo regalarías a un amigo o si te gustaría que lo usara alguien cercano. Si la respuesta es negativa, no lo lleves a la tienda.

Este criterio no solo ahorra trabajo a los voluntarios, que no siempre pueden limpiar o reparar lo que reciben, sino que permite que los recursos y energías del local se dediquen a artículos que realmente ayudarán a otros. Una donación responsable multiplica el valor social de la tienda y mejora el ambiente para todos.

Como preparar tus donaciones

No lleves ropa directamente del cesto de la ropa sucia ni bolsas desordenadas. Lava y dobla las prendas, y asegúrate de que estén completas, sin manchas ni olores. En el caso de los juguetes, revisa que todas las piezas estén presentes y que funcionen correctamente. Un artículo limpio y ordenado siempre tendrá más posibilidades de ser vendido y valorado positivamente tanto por el personal como por los compradores.

Imagen generada por IA. Se ven las manos de una persona guardando ropa doblada en una caja que dice "Donación"
Cómo ordenar tus donaciones. (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

Para muebles y decoración, un simple repaso con un paño húmedo puede marcar la diferencia. Los electrodomésticos deben probarse previamente y entregarse junto con todos sus accesorios; una licuadora incompleta o una cafetera rota solo generarán problemas y costes de gestión para la tienda. Cuando dones objetos vintage, arte o piezas de colección, acompañar el artículo con una nota breve que explique su historia puede ayudar a que se valore mejor y resulte más atractivo para quien lo adquiera.

Donar de forma responsable no exige grandes esfuerzos, pero sí atención al detalle y respeto por quienes están al otro lado del mostrador. Informarse, preparar y seleccionar bien los objetos son pasos clave para que la donación cumpla su objetivo: dar una segunda vida útil y digna a aquello que ya no usamos.

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