La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

Cómo realizar donaciones de forma correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donar a una tienda de segunda mano es una oportunidad para liberar espacio, ayudar a la comunidad y fomentar la reutilización. El gesto de donar puede ser aún más valioso si se realiza con atención y respeto hacia quienes gestionan y visitan estos comercios. La calidad de las donaciones incide directamente en la capacidad de las tiendas para ofrecer artículos útiles y atractivos a nuevos compradores.

El auge de la moda circular y la conciencia ambiental han multiplicado el interés por donar y comprar en estos locales. Sin embargo, el proceso no consiste simplemente en dejar aquello que sobra o resulta incómodo de desechar. La verdadera diferencia la marca el cuidado previo: preparar bien lo que se dona, informarse y pensar en la utilidad que tendrá para otras personas.

PUBLICIDAD

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común. Al evitar errores frecuentes, se facilita el trabajo de quienes clasifican, limpian y ponen a la venta los objetos, y se asegura una mejor experiencia para quienes compran de segunda mano.

Infórmate antes y piensa en el destinatario

El primer paso antes de donar consiste en consultar la web de la tienda para conocer sus reglas y el tipo de artículos que aceptan. No todas admiten muebles, aparatos electrónicos o ropa infantil, ya que las políticas dependen de la ciudad, el tamaño del local y la normativa vigente. Llevar objetos voluminosos o difíciles de gestionar, sin asegurarse de que serán recibidos, puede suponer un esfuerzo innecesario tanto para el donante como para el comercio.

PUBLICIDAD

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

No trates la tienda como un vertedero personal. Dona solo aquello que tenga potencial para una segunda vida: ropa limpia y en buen estado, muebles sin roturas, juguetes completos, electrodomésticos que funcionen y accesorios íntegros. Si un objeto está roto, incompleto, sucio o es imposible de reparar, lo responsable es reciclarlo o desecharlo correctamente. Antes de donar, pregúntate si ese artículo lo regalarías a un amigo o si te gustaría que lo usara alguien cercano. Si la respuesta es negativa, no lo lleves a la tienda.

Este criterio no solo ahorra trabajo a los voluntarios, que no siempre pueden limpiar o reparar lo que reciben, sino que permite que los recursos y energías del local se dediquen a artículos que realmente ayudarán a otros. Una donación responsable multiplica el valor social de la tienda y mejora el ambiente para todos.

PUBLICIDAD

Como preparar tus donaciones

No lleves ropa directamente del cesto de la ropa sucia ni bolsas desordenadas. Lava y dobla las prendas, y asegúrate de que estén completas, sin manchas ni olores. En el caso de los juguetes, revisa que todas las piezas estén presentes y que funcionen correctamente. Un artículo limpio y ordenado siempre tendrá más posibilidades de ser vendido y valorado positivamente tanto por el personal como por los compradores.

Cómo ordenar tus donaciones. (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

Para muebles y decoración, un simple repaso con un paño húmedo puede marcar la diferencia. Los electrodomésticos deben probarse previamente y entregarse junto con todos sus accesorios; una licuadora incompleta o una cafetera rota solo generarán problemas y costes de gestión para la tienda. Cuando dones objetos vintage, arte o piezas de colección, acompañar el artículo con una nota breve que explique su historia puede ayudar a que se valore mejor y resulte más atractivo para quien lo adquiera.

PUBLICIDAD

Donar de forma responsable no exige grandes esfuerzos, pero sí atención al detalle y respeto por quienes están al otro lado del mostrador. Informarse, preparar y seleccionar bien los objetos son pasos clave para que la donación cumpla su objetivo: dar una segunda vida útil y digna a aquello que ya no usamos.