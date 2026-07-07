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El primer santuario de elefantes de Europa recibe a su primera residente: un ejemplar que pasó casi 40 años en el circo

El centro cuenta con espacio para albergar 30 elefantes y se ubica en Portugal, muy cerca de la frontera con España

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La elefante Julie, la primera residente del primer santuario de elefantes de Europa, ubicado en Portugal. (Santuario de Elefantes Pangea)
La elefante Julie, la primera residente del primer santuario de elefantes de Europa, ubicado en Portugal. (Santuario de Elefantes Pangea)

La vida de Julie ha estado protagonizada en casi su totalidad por el trabajo en el circo. Esta elefanta llegó a Portugal desde el sur de África cuando era solo una cría y en 1988 se unió al circo Cardinali. Desde entonces, ha pasado casi 40 años entre actuaciones, fuera de hábitat natural. Ahora, sin embargo, tiene una nueva vida.

Julie ha sido la primera residente del primer santuario de elefantes de Europa, ubicado en la región portuguesa de Alentejo, concretamente entre los municipios de Vila Viçosa y Alandroal, en el distrito de Évora. En el Santuario de Elefantes de Pangea, gestionado por la organización sin ánimo de lucro Pangea Trust, la última elefante de circo de Portugal podrá disfrutar de un entorno de más de 400 hectáreas.

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“Muchos circos y zoológicos de toda Europa están llegando al punto en que mantener elefantes ya no es posible ni apropiado, y necesitan un lugar al que acudir”, ha señalado en un comunicado Kate Moore, directora general de Pangea.

La llegada de Julie a Pangea se ha realizado mediante un acuerdo voluntario con Víctor Hugo Cardinali, director del circo Cardinali. En 2019, Portugal aprobó la prohibición de utilizar animales salvajes en circo; la ley entró en vigor en 2025. Sin embargo, Julie no había podido abandonar el lugar —donde permanecía sola, ya que su último compañero falleció— hasta ahora, cuando se le ha encontrado un nuevo destino.

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Julie durante sus primeros días en Pangea. (Santuario de Elefantes Pangea)
Julie durante sus primeros días en Pangea. (Santuario de Elefantes Pangea)

“Julie ha formado parte de nuestra familia durante casi cuarenta años, así que no fue una decisión fácil, pero es la correcta para ella”, ha indicado Cardinali. “Poder trabajar junto a Pangea en cada paso de su mudanza y seguir involucrados durante su adaptación nos dio la confianza para tomarla. Le deseamos una vida feliz en su nuevo hogar y seguiremos presentes en su vida”.

Kariba, la futura compañera de Julie

En Pangea, Julie podrá explorar las hectáreas de hábitat natural del recinto. Allí, además, será tratada de los problemas de salud y movilidad comunes en elefantes de su edad y que han tenido una vida ligada a los espectáculos. Tal y como ha señalado la organización a través de un comunicado, el director del circo “seguirá participando activamente mientras se adapta a su nueva vida”.

Julie no estará sola en Pangea, aunque para esto todavía deberá esperarse un poco. A finales de año se espera que llegue a Portugal Kariba, otra elefanta africana que, de hecho, iba a ser la primera residente del santuario, pero un absceso en una de sus patas impidió que se realizase el viaje.

Kariba, que vive actualmente sola en un zoológico de Bélgica, también ha pasado su vida en cautiverio. En 1984 fue capturada en Zimbabue, cuando solo era una cría; sobrevivió a un episodio de caza furtiva que acabó con su familia durante la etapa de intensa persecución del marfil en la región.

'AAP Primadomus' y la organización 'Pangea Trust' rescatan a Sona, el último tigre blanco que quedaba en Portugal procedente de circos.

El santuario de elefantes Pangea

El santuario de elefantes de Portugal se ubica muy cerca de la frontera con España, a menos de una hora de Badajoz. El entorno, según sus promotores, ofrece un espacio suficiente para hasta 30 elefantes, que podrán explorar el entorno y socializar sin restricciones artificiales.

Por el momento, tal y como han señalado desde Pangea, el santuario permanecerá cerrado a los visitantes para que Julie y sus futuros residentes puedan disfrutar del espacio y la tranquilidad. De igual manera, al ser un espacio de recuperación y bienestar, las visitas habituales del público estarán vetadas, aunque sí se plantea que en un futuro haya jornadas de puertas abiertas puntuales para la comunidad local y quienes apoyen el proyecto.

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