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Cómo hacer zumo de sandía: una receta refrescante para el verano y lista en menos de diez minutos

Una bebida fría y saludable ideal para soportar las altas temperaturas sin recurrir a los refrescos azucarados

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Zumo de sandía
Zumo de sandía (Pixabay)

El verano es esa época en la que cualquier bebida fría es vital para soportar los días más calurosos. Lejos de los típicos refrescos azucarados, están los zumos naturales que son fáciles de preparar sin necesidad de comprarlos ya hechos.

El zumo de sandía es una de las opciones perfectas para el verano y tener esa explosión de frescura: dulce, hidratante y con un color que invita a disfrutarlo a cualquier hora. Su sabor suave y aroma frutal lo convierten en un imprescindible de la temporada.

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Receta de zumo de sandía

El zumo de sandía se elabora triturando la pulpa de la sandía, una fruta rica en agua y baja en calorías. La técnica principal es el triturado y colado, lo que asegura una textura suave y sin grumos. Se puede servir solo o con un toque de limón o menta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 8 minutos
  • Reposo/colado: 2 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de sandía (mejor sin pepitas)
  • 1 cucharada de zumo de limón (opcional)
  • Azúcar al gusto (opcional)
  • Hielo (opcional)
  • Unas hojas de menta fresca (opcional)

Cómo hacer zumo de sandía casero, paso a paso

  • Corta la sandía en trozos medianos y elimina las pepitas si las tuviera.
  • Coloca los trozos en el vaso de la batidora o robot de cocina.
  • Añade el zumo de limón si buscas un toque ácido.
  • Tritura la sandía hasta conseguir un líquido homogéneo.
  • Si prefieres un zumo más fino, pasa la mezcla por un colador o un chino.
  • Prueba y añade azúcar si lo necesitas (la sandía suele ser suficientemente dulce).
  • Sirve frío, con hielo y decora con menta fresca.

Consejo técnico: Usa sandía bien fría y madura para un sabor más intenso y un color espectacular.

Si lo deseas, puedes añadir un chorrito de agua para aligerar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 vasos (de unos 200 ml cada uno).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 40 kcal
  • Grasas: 0 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Azúcares: 8 g
  • Fibra: 0,5 g
  • Proteínas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El zumo de sandía se mantiene en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Remueve antes de servir, ya que puede separarse el líquido.

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