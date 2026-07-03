El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas

Imagen del incendio que arrasa en La Bisbal d'Empordà (Girona) de David Borrat, de Efe. (Montaje Infobae)

Un trabajador ha sido detenido este viernes como presunto responsable del incendio forestal que ha arrasado más de 1.280 hectáreas del macizo de Les Gavarres, en La Bisbal d’Empordà (Girona), tras usar una sierra radial para colocar una señal de tráfico en la carretera GI-660 en un momento en que ese tipo de trabajos estaban expresamente prohibidos. Las chispas que desprende este tipo de herramienta al cortar metal bastaron para prender la vegetación seca de los márgenes de la vía y desatar un fuego que obligó a confinar varios municipios en la Costa Brava.

Qué es una radial y por qué puede provocar un incendio

Una sierra radial es una herramienta eléctrica portátil que se usa para cortar o desbastar materiales duros como metal, hormigón o piedra. Al girar a miles de revoluciones por minuto, el disco genera una lluvia de chispas incandescentes. Según un estudio de la Universidad de Berkeley sobre ignición de incendios forestales, las operaciones de esmerilado y corte con este tipo de herramientas constituyen una de las principales vías de ignición de incendios en terreno forestal, con casos documentados de grandes fuegos originados por chispas de corte de metal. Un ejemplo citado en ese mismo informe es el incendio Taylor Bridge, en el estado de Washington (Estados Unidos), que en 2012 arrasó más de 9.300 hectáreas tras originarse por chispas de una sierra de corte de varillas metálicas.

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Las llamas comenzaron esta mañana tras las chispas generadas en unas labores agrícolas y se propagan sin control debido a la intensa tramontana.

La temperatura de esas partículas no es trivial. Un estudio científico sobre ignición de combustibles naturales, publicado en el portal de investigación DiVA, midió la temperatura de las chispas generadas por el impacto entre metal y roca en entre 1.400 y 2.000 ℃ (2.552 y 3.632 ℉), y concluyó que esa combinación de temperatura, tamaño y procesos exotérmicos las hace “viables para encender hojarasca forestal”. En un entorno de riesgo extremo —con vegetación reseca, viento fuerte y baja humedad—, cualquier partícula encendida que caiga sobre hierba o matorral puede convertirse en el origen de un fuego de grandes dimensiones.

Eso es, según la hipótesis preliminar de los Agentes Rurales y los Mossos d’Esquadra, lo que ocurrió a las 9:17 horas de este viernes junto a la GI-660, la carretera que atraviesa el macizo de Les Gavarres cerca de La Bisbal d’Empordà. El trabajador detenido —cuya identidad no ha sido revelada— realizaba labores de instalación de señalización vial cuando las chispas de la radial alcanzaron la vegetación del margen de la vía.

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El Plan Alfa: qué es y qué prohíbe en fase 3

El Plan Alfa es el sistema de movilización de recursos de prevención de incendios forestales de Cataluña. Funciona con cuatro niveles de activación según el grado de peligro. Cuanto más alto es el nivel, más estrictas son las restricciones.

Con el nivel 3 activado —el que estaba en vigor este viernes en la comarca del Baix Empordà—, queda expresamente prohibido el uso de maquinaria y equipos en zonas de monte o en una franja de 500 metros alrededor de terreno forestal cuando su funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. Las sierras radiales y herramientas similares quedan específicamente restringidas en ese radio de seguridad, salvo autorización expresa de la autoridad competente.

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LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 03/07/2026.- Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha obligado a desalojar a 150 niños de una casa de colonias de verano y a confinar a un barrio. EFE/ David Borrat

También se prohíbe encender fuego en cualquier espacio abierto, se suspenden las autorizaciones de quema de rastrojos y restos agrícolas, y se limita severamente la circulación motorizada en el entorno natural.Jaume Bosch, jefe regional de los Agentes Rurales, fue rotundo al valorar lo ocurrido: “Todo apunta a unos trabajos mecánicos” realizados “sin permiso”.

El error: trabajar con una herramienta prohibida sin autorización

El trabajador detenido habría incumplido una prohibición concreta y activa en el momento de los hechos (todo es una hipótesis por el momento y la investigación continúa). La normativa de prevención de riesgos laborales española ya advierte sobre este peligro: la Mutua MAZ, entidad de prevención de riesgos laborales, recoge en su ficha técnica oficial que la radial “puede producir chispas peligrosas” y que existe “peligro de incendio” si se usa en entornos con materiales inflamables.

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Por su parte, el Manual de seguridad en ejecución de obras en terreno forestal de la Generalitat Valenciana clasifica expresamente las radiales y amoladoras como “maquinaria tipo C”: aparatos que generan “chispas, partículas incandescentes o deflagraciones” y cuyo uso queda prohibido sin autorización expresa en entorno forestal.

Columna de humo del incendio de La Bisbal d'Empordà, en Girona. (Bombers)

Con el nivel 3 del Plan Alfa en vigor, el uso de una radial a escasos metros de la masa forestal de Les Gavarres —28.000 hectáreas de bosque mediterráneo— estaba vetado sin una autorización expresa que, según los investigadores, no existía. La normativa de la Generalitat de Cataluña establece además que, en situaciones de peligro muy alto o extremo de incendio, deben mantenerse limpios de vegetación los lugares donde se manipulen herramientas como radiales, motosierras o aparatos de soldadura. El margen de una carretera forestal, con hierba seca en pleno julio y viento de tramontana con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, representa el escenario de mayor riesgo posible para ese tipo de operación.

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Las consecuencias del incendio

El fuego, declarado en Sant Pol, pedanía de La Bisbal d’Empordà, se extendió con rapidez por el macizo de Les Gavarres y amenazó los municipios costeros de la Costa Brava. Los Bombers de la Generalitat desplegaron 64 dotaciones —225 bomberos y once medios aéreos— y reconocieron que el incendio superaba su capacidad de extinción. La columna de humo alcanzó entre 4 y 5 kilómetros de altitud, según ha confirmado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

La Generalitat ha catalogado el siniestro como un incendio de sexta generación —la categoría más grave, reservada para fuegos que generan su propio clima y se vuelven impredecibles— y solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que movilizó más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón. Protección Civil ordenó el confinamiento —permanecer en casa con puertas y ventanas cerradas— de los vecinos de Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d’Aro, entre otros municipios. Entre los afectados iniciales figuraron 150 niños que se hallaban en una casa de colonias en la zona de Sant Pol, evacuados sin que se registraran heridos.

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La carretera GI-660 quedó cortada entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo entre Calonge y La Bisbal d’Empordà. Protección Civil activó la fase de emergencia del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Cataluña (Infocat), el nivel más alto de ese sistema, y pidió a los residentes del área metropolitana de Barcelona que pospusieran los desplazamientos hacia el Baix Empordà, el Gironès y el Pla de l’Estany para no entorpecer las labores de extinción.