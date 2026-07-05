Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor

Ensalada de remolacha y queso. (Magnific)

Con la llegada del verano, las ensaladas se convierten en uno de los platos más consumidos. Las altas temperaturas hacen que muchas personas busquen recetas frescas, ligeras y fáciles de preparar, especialmente durante las comidas y cenas.

Entre las numerosas opciones disponibles, la ensalada de remolacha y queso destaca por su combinación de sabores y por lo fácil que es prepararla. La dulzura de la remolacha contrasta con la cremosidad del queso, mientras que las verduras aportan frescura, dando lugar a un plato perfecto para los meses más calurosos del año.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 5 minutos (si usas remolacha ya cocida, solo es necesario cortar y montar)

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

2 remolachas cocidas medianas 100 g de queso fresco (feta, burgos o cabra suave) 1/2 lechuga romana o mezcla de hojas verdes 5 champiñones frescos (opcional) 1/2 cebolla morada pequeña (opcional) 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de vinagre de manzana o balsámico Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ensalada de remolacha y queso, paso a paso

Lava y seca bien la lechuga. Colócala como base en una fuente o plato hondo. Corta la remolacha en cubos o rodajas gruesas. Haz lo mismo con el queso para que ambos ingredientes queden repartidos de forma uniforme. Si usas champiñones y cebolla, lávalos y córtalos en láminas finas. Reserva. Reparte la remolacha, el queso y los ingredientes extra sobre la lechuga, procurando distribuirlos por toda la superficie. Mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un bol pequeño. Bate durante unos segundos hasta que la vinagreta quede bien integrada. Vierte la vinagreta sobre la ensalada justo antes de servir y mezcla ligeramente si lo deseas. Sirve fría. Consejo: utiliza queso bien frío y remolacha bien escurrida para evitar que tiña demasiado las hojas verdes.

Consejos técnicos clave:

Usa remolacha bien escurrida para que no tiña en exceso el queso.

Añade el aliño justo antes de servir para mantener la textura crujiente de la lechuga.

Si quieres un plus de sabor, agrega nueces o semillas tostadas.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 raciones como entrante o acompañamiento, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 160 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 13 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada puede conservarse en la nevera durante un máximo de 2 días siempre que se guarde en un recipiente hermético. Para mantener la frescura y la textura de los ingredientes, se recomienda no añadir la vinagreta hasta el momento de servir, ya que el aliño puede hacer que las hojas verdes se ablanden y pierdan parte de su consistencia.

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