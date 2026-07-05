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Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor

Es una guarnición saludable y con pocas calorías

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Una guarnición fresca y saludable
Ensalada de remolacha y queso. (Magnific)

Con la llegada del verano, las ensaladas se convierten en uno de los platos más consumidos. Las altas temperaturas hacen que muchas personas busquen recetas frescas, ligeras y fáciles de preparar, especialmente durante las comidas y cenas.

Entre las numerosas opciones disponibles, la ensalada de remolacha y queso destaca por su combinación de sabores y por lo fácil que es prepararla. La dulzura de la remolacha contrasta con la cremosidad del queso, mientras que las verduras aportan frescura, dando lugar a un plato perfecto para los meses más calurosos del año.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos (si usas remolacha ya cocida, solo es necesario cortar y montar)
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 remolachas cocidas medianas
  2. 100 g de queso fresco (feta, burgos o cabra suave)
  3. 1/2 lechuga romana o mezcla de hojas verdes
  4. 5 champiñones frescos (opcional)
  5. 1/2 cebolla morada pequeña (opcional)
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  7. 1 cucharada de vinagre de manzana o balsámico
  8. Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ensalada de remolacha y queso, paso a paso

  1. Lava y seca bien la lechuga. Colócala como base en una fuente o plato hondo.
  2. Corta la remolacha en cubos o rodajas gruesas. Haz lo mismo con el queso para que ambos ingredientes queden repartidos de forma uniforme.
  3. Si usas champiñones y cebolla, lávalos y córtalos en láminas finas. Reserva.
  4. Reparte la remolacha, el queso y los ingredientes extra sobre la lechuga, procurando distribuirlos por toda la superficie.
  5. Mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un bol pequeño. Bate durante unos segundos hasta que la vinagreta quede bien integrada.
  6. Vierte la vinagreta sobre la ensalada justo antes de servir y mezcla ligeramente si lo deseas.
  7. Sirve fría. Consejo: utiliza queso bien frío y remolacha bien escurrida para evitar que tiña demasiado las hojas verdes.

Consejos técnicos clave:

  • Usa remolacha bien escurrida para que no tiña en exceso el queso.
  • Añade el aliño justo antes de servir para mantener la textura crujiente de la lechuga.
  • Si quieres un plus de sabor, agrega nueces o semillas tostadas.
El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 raciones como entrante o acompañamiento, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 160 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada puede conservarse en la nevera durante un máximo de 2 días siempre que se guarde en un recipiente hermético. Para mantener la frescura y la textura de los ingredientes, se recomienda no añadir la vinagreta hasta el momento de servir, ya que el aliño puede hacer que las hojas verdes se ablanden y pierdan parte de su consistencia.

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