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Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Ya se conocen los primeros clasificados para los cuartos de final del mundial y este domingo conocerán más nombres de las selecciones que sigue avanzando y las que dicen adiós al torneo

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Los jugadores de Brasil (Reuters/Troy Taormina)
Los jugadores de Brasil (Reuters/Troy Taormina)

El Mundial 2026 vive una etapa clave con el inicio de los octavos de final, una fase que se caracteriza por el dramatismo y la intensidad propia de los duelos de eliminación directa. Los equipos que han conseguido avanzar hasta aquí afrontan el reto de disputar partidos a todo o nada, con la certeza de que una derrota supone el final de su recorrido en la competición. La presión es máxima y la exigencia, total: cualquier error táctico, físico o mental puede marcar el desenlace y determinar qué selección sigue en carrera y cuál debe regresar a casa.

Durante el segundo día de los octavos de final, la atención del fútbol internacional se concentra en dos escenarios de gran relevancia. El primero de estos duelos es un enfrentamiento que viene acompañado de un historial particular. Brasil, que ha conseguido levantar la Copa del Mundo en cinco ocasiones y es reconocida por su tradición y calidad futbolística, se mide ante Noruega, un adversario que nunca ha sido derrotado por la selección sudamericana en partidos oficiales. Este dato añade un aliciente especial al compromiso, pues la selección brasileña buscará dejar atrás esa estadística adversa frente a una Noruega que cuenta con Erling Haaland como principal figura. El delantero noruego representa una de las mayores amenazas ofensivas del torneo y será clave en las aspiraciones de su equipo.

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La jornada dominical continúa en la madrugada con un partido que despierta enormes expectativas. La selección anfitriona de México se enfrenta a Inglaterra. Los mexicanos han logrado mantener su invicto hasta este punto del campeonato, lo que ha reforzado el entusiasmo de su afición y generado grandes esperanzas. Inglaterra, dirigida en esta edición por Thomas Tuchel, arriba a este compromiso tras conseguir una remontada que ha elevado la moral del plantel. El equipo inglés llega con confianza y ambición, dispuesto a superar el desafío de enfrentar al anfitrión en un escenario históricamente complejo para los rivales.

Los jugadores de Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)
Los jugadores de Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)

Ambas eliminatorias representan duelos de alto nivel, en los que las selecciones pondrán en juego no solo su continuidad en el torneo, sino también su prestigio y el sueño de alcanzar las instancias definitivas. El formato de partido único aumenta la tensión y obliga a los equipos a mostrar su mejor versión desde el primer minuto.

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Dónde ver los partidos

A continuación, los detalles de los partidos que se juegan hoy, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026 y sus horarios de retransmisión desde España:

  • Brasil - Noruega: 22:00 horas. El partido podrá seguirse en DAZN y La 1
  • México - Inglaterra: 02:00 horas. El partido podrá seguirse en DAZN

Lo que está claro es que ahora sí ha empezado lo bueno en el Mundial 2026. Los dieciseisavos se cobraron las primeras víctimas inesperadas y la criba continuará con los octavo de final. En una ronda a un partido todo puede ocurrir, lo que habrá que estar muy atentos a los partidos para conocer los clasificados para siguiente ronda y quienes dicen adiós a la cita mundialista. La final está cada vez más cerca y la carrera por la copa entra en las fases decisivas.

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