Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

El jugador de México Raúl Jiménez (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Raúl Jiménez es una pieza clave en la selección de México y para el enfrentamiento ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, actualmente jugador del Fulham, se ha convertido en uno de los principales recursos estratégicos para el equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente por su profundo conocimiento del fútbol inglés, adquirido durante varias temporadas en la Premier League. Su experiencia en el Wolverhampton y en el Fulham le ha permitido familiarizarse con el estilo, el ritmo y las características de los jugadores a los que México se medirá por el pase a cuartos de final de la cita mundialista.

Durante la concentración del equipo, Jiménez ha sido consultado por varios de sus compañeros, quienes buscan información específica sobre los rivales, el sistema de juego y las particularidades que podrían influir en el desarrollo del encuentro. El delantero ha compartido detalles sobre las fortalezas y debilidades de los futbolistas ingleses, así como aspectos tácticos que pueden marcar diferencia en un partido de eliminación directa. Esta colaboración interna ha sido valorada por el cuerpo técnico y por el grupo, que considera que la visión de Jiménez aporta una ventaja adicional para afrontar el reto de medirse ante una selección de alto nivel.

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El duelo frente a Inglaterra representa uno de los momentos más exigentes en el camino de México en el Mundial. El equipo europeo, dirigido por Thomas Tuchel, llega reforzado tras protagonizar una remontada memorable en la fase anterior, lo que ha incrementado la confianza y el ánimo de sus jugadores. Inglaterra cuenta en sus filas con futbolistas de gran peso en la Premier League, como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, todos ellos habituales en grandes citas internacionales y con experiencia en partidos de alta presión.

El jugador de Inglaterra, Harry Kane (Europa Press)

Para Jiménez, el conocimiento adquirido en Inglaterra no se limita únicamente a los aspectos futbolísticos, sino que abarca también la comprensión de la mentalidad y el enfoque competitivo de los jugadores británicos. Su etapa en el Wolverhampton le permitió enfrentarse de manera regular a varios de los integrantes del actual plantel inglés, mientras que en el Fulham ha continuado enfrentando a figuras que estarán presentes en el partido de octavos de final. Este bagaje le ha permitido identificar patrones de juego, comportamientos recurrentes en situaciones límite y detalles puntuales que pueden ser determinantes en el desarrollo del partido.

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Raúl Jiménez y el partido entre México e Inglaterra

El cuerpo técnico de México ha apostado por aprovechar al máximo la información que Jiménez puede aportar al grupo. Durante las sesiones de trabajo previas al partido, el delantero ha compartido impresiones sobre los posibles emparejamientos individuales y sobre la manera en que Inglaterra suele plantear partidos ante rivales que buscan bloquear sus transiciones y limitar el espacio para sus atacantes. Su análisis ha sido complementado con videos y datos estadísticos, con el objetivo de preparar a la selección para una prueba de máxima exigencia.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0 - ES

El partido ante Inglaterra se perfila como uno de los más atractivos de la ronda de octavos de final. La selección mexicana buscará imponer su estilo y aprovechar la información compartida por Jiménez para competir de igual a igual frente a un rival que llegará con la motivación en lo más alto. La expectativa en torno al rendimiento del delantero del Fulham es alta, tanto por su potencial para aportar goles como por su capacidad para influir en el desarrollo táctico del encuentro. La mirada de los aficionados estará puesta en el enfrentamiento entre Jiménez y Harry Kane, dos delanteros con recorrido en la Premier League que buscarán marcar diferencias en un escenario mundialista.

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