España Deportes

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

La selección mexicana y la inglesa se enfrentan por el pase a cuartos de final de la cita mundialista

Guardar
Google icon
El jugador de México Raúl Jiménez (REUTERS/Pawel Kopczynski)
El jugador de México Raúl Jiménez (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Raúl Jiménez es una pieza clave en la selección de México y para el enfrentamiento ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, actualmente jugador del Fulham, se ha convertido en uno de los principales recursos estratégicos para el equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente por su profundo conocimiento del fútbol inglés, adquirido durante varias temporadas en la Premier League. Su experiencia en el Wolverhampton y en el Fulham le ha permitido familiarizarse con el estilo, el ritmo y las características de los jugadores a los que México se medirá por el pase a cuartos de final de la cita mundialista.

Durante la concentración del equipo, Jiménez ha sido consultado por varios de sus compañeros, quienes buscan información específica sobre los rivales, el sistema de juego y las particularidades que podrían influir en el desarrollo del encuentro. El delantero ha compartido detalles sobre las fortalezas y debilidades de los futbolistas ingleses, así como aspectos tácticos que pueden marcar diferencia en un partido de eliminación directa. Esta colaboración interna ha sido valorada por el cuerpo técnico y por el grupo, que considera que la visión de Jiménez aporta una ventaja adicional para afrontar el reto de medirse ante una selección de alto nivel.

PUBLICIDAD

El duelo frente a Inglaterra representa uno de los momentos más exigentes en el camino de México en el Mundial. El equipo europeo, dirigido por Thomas Tuchel, llega reforzado tras protagonizar una remontada memorable en la fase anterior, lo que ha incrementado la confianza y el ánimo de sus jugadores. Inglaterra cuenta en sus filas con futbolistas de gran peso en la Premier League, como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice, todos ellos habituales en grandes citas internacionales y con experiencia en partidos de alta presión.

El jugador de Inglaterra, Harry Kane (Europa Press)
El jugador de Inglaterra, Harry Kane (Europa Press)

Para Jiménez, el conocimiento adquirido en Inglaterra no se limita únicamente a los aspectos futbolísticos, sino que abarca también la comprensión de la mentalidad y el enfoque competitivo de los jugadores británicos. Su etapa en el Wolverhampton le permitió enfrentarse de manera regular a varios de los integrantes del actual plantel inglés, mientras que en el Fulham ha continuado enfrentando a figuras que estarán presentes en el partido de octavos de final. Este bagaje le ha permitido identificar patrones de juego, comportamientos recurrentes en situaciones límite y detalles puntuales que pueden ser determinantes en el desarrollo del partido.

PUBLICIDAD

Raúl Jiménez y el partido entre México e Inglaterra

El cuerpo técnico de México ha apostado por aprovechar al máximo la información que Jiménez puede aportar al grupo. Durante las sesiones de trabajo previas al partido, el delantero ha compartido impresiones sobre los posibles emparejamientos individuales y sobre la manera en que Inglaterra suele plantear partidos ante rivales que buscan bloquear sus transiciones y limitar el espacio para sus atacantes. Su análisis ha sido complementado con videos y datos estadísticos, con el objetivo de preparar a la selección para una prueba de máxima exigencia.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0 - ES

El partido ante Inglaterra se perfila como uno de los más atractivos de la ronda de octavos de final. La selección mexicana buscará imponer su estilo y aprovechar la información compartida por Jiménez para competir de igual a igual frente a un rival que llegará con la motivación en lo más alto. La expectativa en torno al rendimiento del delantero del Fulham es alta, tanto por su potencial para aportar goles como por su capacidad para influir en el desarrollo táctico del encuentro. La mirada de los aficionados estará puesta en el enfrentamiento entre Jiménez y Harry Kane, dos delanteros con recorrido en la Premier League que buscarán marcar diferencias en un escenario mundialista.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Mundial 2026FútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

La llegada del jugador neerlandés permitirá al club cubrir la salida de Dani Carvajal, aunque luchará por la titularidad con Trent

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Ya se conocen los primeros clasificados para los cuartos de final del mundial y este domingo conocerán más nombres de las selecciones que sigue avanzando y las que dicen adiós al torneo

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

El duelo se definió en el segundo tiempo, cuando la entrada de Désiré Doué aportó frescura y movilidad

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Este domingo trae dos partidos de alto nivel, pero uno de ellos puede ser histórico: el que jugará una de las anfitrionas en la Ciudad de México

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

La selección africana se convierte en la primera en clasificarse para los cuartos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

ECONOMÍA

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

DEPORTES

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte