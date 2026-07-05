España

El escritor Marcos Barnatán, forzado a cancelar la presentación de su libro en Santander por el boicot de colectivos propalestinos

Los activistas que rodeaban el recinto planteaban al principio una protesta silenciosa, pero los pitos y gritos han impedido el transcurso normal del evento

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Suspendida la presentación de Marcos-Ricardo Barnatán, boicoteado por colectivos propalestinos (Ágora Luis Toca / Europa Press)
Suspendida la presentación de Marcos-Ricardo Barnatán, boicoteado por colectivos propalestinos (Ágora Luis Toca)

La Plaza de la Porticada de Santander, convertida en la Plaza de la Palabra para la Feria del Libro de Santander y Cantabria (Felisa), ha vivido un tenso boicot que ha forzado la suspensión de la presentación del poemario ‘El dólar de plata’, de Marcos Ricardo Barnatán y su hijo Jimmy. El evento ha tenido lugar durante la jornada de clausura de la feria, cuando cientos de manifestantes contrarios a los autores han impedido que se llevara a cabo el acto cultural mediante pitos, silbatos y consignas contra el Estado de Israel.

Las amenazas contra el autor llegaron hace días cuando los colectivos propalestinos como Interpueblos, el Comité de Solidaridad con los Pueblos y BDS exigieron la cancelación del acto, argumentando que Barnatán sostiene posturas “sionistas” y justifica de manera pública las operaciones militares israelíes. Sin embargo, la dirección de Felisa, organizadora de la feria y encabezada por la asociación de Libreros Asociados de Cantabria, decidió seguir adelante con el encuentro literario.

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Como la organización no dio su brazo a torcer, los tres colectivos, junto con Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, convocaron en redes sociales una protesta que en principio se planteaba como silenciosa. No obstante, cuando el coordinador de Felisa, Paco Gómez Nadal, ha tomado este mediodía el micrófono para iniciar la presentación, los pitos y gritos de “no es una guerra, es un genocidio” se adueñaron del espacio. Al final, la protesta impidió que los escritores tomaran la palabra, lo que ha obligado finalmente a suspender la presentación del acto.

Marcos-Ricardo Barnatán suspende la presentación de su poemario (Instituto Cerventes)
Marcos-Ricardo Barnatán suspende la presentación de su poemario (Instituto Cervantes)

Un poemario ajeno a la política

Paradójicamente, la obra de Barnatán es un poemario de cien composiciones breves de tres versos totalmente ajeno a la política o ideologías. Tras la cancelación de la presentación, los Barnatán permanecieron unos 45 minutos firmando ejemplares en un ambiente tenso, pero se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación.

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Además, los agentes de la Policía Nacional que se han desplazado hasta el evento para disolver la protesta por carecer de autorización oficial. Mientras, los activistas se han mantenido en el recinto hasta que los autores han abandonado la feria. Por su parte, Sergio Tamayo, portavoz de Interpueblos, ha justificado la movilización como un “boicot cultural” necesario contra un autor al que acusan de negar la existencia de Palestina.

Suspendida la presentación de Marcos-Ricardo Barnatán, boicoteado por colectivos propalestinos (Ágora Luis Toca)
Suspendida la presentación de Marcos-Ricardo Barnatán, boicoteado por colectivos propalestinos (Ágora Luis Toca)

María Toca, presidenta del Ágora Solidaria Luis Toca, ha añadido que “nosotros no venimos a reventar actos culturales. Venimos a poner la voz y el cuerpo para defender” al pueblo palestino. Por otro lado, Paco Gómez Nadal, coordinador de la feria, ha desaprobado las formas agresivas de parte de los manifestantes, señalando que la agitación ha impedido el transcurso de otras actividades programadas de la feria, como ha recogido El Diario Montañés.

Asimismo, ha lamentado que se haya boicoteado un libro de poesía y ha hecho constar que el sábado anterior los autores palestinos Kayed y Amal Hammad pudieron hablar con total libertad y sin interrupciones en la misma feria. Por esto mismo, desde la organización tacharon el desenlace de “triste” para un certamen cultural que ha congregado a 14.000 personas en la capital cántabra.

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