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Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

La llegada del jugador neerlandés permitirá al club cubrir la salida de Dani Carvajal, aunque luchará por la titularidad con Trent

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El jugador neerlandés Denzel Dumfries (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El jugador neerlandés Denzel Dumfries (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El Real Madrid ha confirmado la llegada de Denzel Dumfries para reforzar el lateral derecho de cara a las próximas temporadas. El jugador neerlandés, nacido en Rotterdam en 1996 y con 30 años, se incorpora al equipo blanco procedente del Inter de Milán, club con el que todavía tenía contrato hasta junio de 2028. Con este traspaso, el club español cubre la baja de Dani Carvajal y añade competencia en una posición en la que también cuenta con Trent Alexander-Arnold, quien se sumó al Madrid en la campaña pasada.

El comunicado oficial del Real Madrid especifica que el acuerdo con el Inter de Milán vincula a Denzel Dumfries con la entidad hasta el 30 de junio de 2030, mediante un contrato de cuatro temporadas. El fichaje de Dumfries responde a una de las necesidades de la plantilla blanca, que llevaba tiempo buscando soluciones para el lateral derecho, una posición en la que no se había realizado una renovación profunda durante varios años. Florentino Pérez, presidente del club, ya había anticipado la operación durante la campaña electoral, señalando la importancia de reforzar esa zona concreta de la defensa.

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Para acometer este refuerzo, el Real Madrid tomó la decisión de no ascender a ningún jugador de la cantera, entre los que figuraban David Jiménez y Fortea, y apostó por un futbolista con experiencia internacional. La llegada de Trent Alexander-Arnold en el mercado anterior por Lucas Vázquez, junto a la incorporación de Dumfries por Carvajal en este verano, supone la renovación total de un sector defensivo que había permanecido estable durante varios cursos.

El jugador neerlandés Denzel Dumfries (REUTERS/Hannah Mckay)
El jugador neerlandés Denzel Dumfries (REUTERS/Hannah Mckay)

La operación que permite la llegada de Dumfries se gestó como una oportunidad que el Real Madrid no quiso dejar escapar. El Inter de Milán, a pesar de que el lateral tenía todavía dos años de contrato, estaba interesado en realizar una venta y facilitó la salida del internacional neerlandés. El club blanco aprovechó la circunstancia para cerrar el acuerdo, abonando una cláusula de 20 millones de euros que permitió concretar el traspaso. Esta cifra se ajusta a la realidad del mercado y al valor de un futbolista que ha competido tanto en la Serie A como en competiciones internacionales con la selección de Países Bajos.

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Dumfries, una potencia para el lateral derecho

Dumfries, que se ha caracterizado por su capacidad de trabajo y su potencia física, llega al Real Madrid con el objetivo de consolidarse en el fútbol español y aportar su experiencia en grandes citas. Su papel será competir por la titularidad con Trent Alexander-Arnold, en una plantilla que busca mantener su nivel competitivo en todas las competiciones tanto nacionales como europeas. El club blanco confía en que la incorporación de Dumfries aporte un nuevo impulso a la banda derecha y permita mantener la solidez defensiva que ha sido una de las señas de identidad del equipo en las últimas temporadas.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

El traspaso de Dumfries supone también un movimiento estratégico para el Real Madrid, que continúa su política de fichajes con jugadores contrastados en el ámbito internacional. Con este refuerzo, el equipo dirigido desde la presidencia por Florentino Pérez cierra una de las carpetas abiertas en su planificación deportiva para los próximos años. El contrato firmado hasta 2030 ofrece estabilidad tanto al jugador como al club, que espera que Dumfries pueda adaptarse rápidamente al nuevo entorno y contribuir a la consecución de los objetivos marcados para la próxima campaña.

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