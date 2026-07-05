España

Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

El menor tuvo un accidente por ahogamiento, pero un médico descubrió que aún presentaba signos vitales antes de la autopsia

Guardar
Google icon
Equipo de emergencia entrando al hospital
Equipo de emergencia entrando al hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de 18 meses fue hallado con vida en una morgue de Gilbert, en el estado de Arizona (Estados Unidos). El bebé, identificado como Vincent Lorenzo Fiordilino, fue declarado muerto por los médicos tras un accidente por ahogamiento y, posteriormente, lo trasladaron para su resguardo.

De acuerdo con los documentos oficiales del caso y los registros policiales, el menor permaneció en la morgue durante cinco horas, aproximadamente, hasta que un médico forense le detectó un débil latino mientras le realizaba los preparativos habituales para examinar su cuerpo durante la autopsia.

PUBLICIDAD

Tras advertir signos vitales, el personal activó el protocolo de emergencia y el niño fue trasladado en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital para recibir atención especializada y tratamiento intensivo.

El niño fue dado por muerto, pero recuperó el pulso

El incidente se produjo el pasado 8 de febrero, cuando el pequeño Vincent fue encontrado boca abajo en la piscina que estaba situada en el patio trasero de la vivienda familiar. Según la investigación policial, el menor habría permanecido sin supervisión alrededor de 15 minutos mientras sus padres realizaban trabajos en el jardín.

PUBLICIDAD

Alexus Fiordilino, madre del niño, descubrió a su hijo flotando en el agua y pidió ayuda inmediatamente. El padre, Angelo Fiordilino, empezó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras seguía las instrucciones proporcionadas por los operadores de emergencias del 911.

Durante la llamada, un familiar dijo: “Acabo de encontrar a mi nieto en la piscina”. Cuando el operador preguntó si el pequeño respiraba, este no supo responder con seguridad. En otro momento de la conversación, se indicó que el niño parecía haber mostrado alguna reacción, aunque su estado era extremadamente grave.

Los equipos de emergencia llegaron al domicilio y trasladaron al menor al Mercy Gilbert Medical Center, donde los médicos certificaron su fallecimiento. Sin embargo, los documentos policiales indican que antes de que se confirmara la muerte, existieron reportes contradictorios sobre la presencia de signos vitales. Por ello, un policía declaró que escuchó a una enfermera comentar que el niño aún tenía pulso.

En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

Horas más tarde, ya en la morgue, un médico forense detectó un latido débil cuando se preparaba para examinar el cuerpo. El hallazgo permitió reactivar la asistencia médica de urgencia y trasladar nuevamente al menor al hospital infantil, donde los especialistas consiguieron estabilizarlo.

Recaudación de fondos para su tratamiento

La familia relató la evolución del niño a través de una campaña de recaudación de fondos creada para afrontar los elevados gastos médicos de su tratamiento. En esa publicación explicaron que, durante los primeros días, los médicos les advirtieron de que la situación era crítica y que los órganos del pequeño comenzaban a fallar debido al tiempo que había permanecido sin oxígeno. También les comunicaron que inicialmente existía la posibilidad de que hubiera sufrido lesiones cerebrales importantes.

Días después, una resonancia magnética mostró un pronóstico más favorable de lo esperado. Los médicos comprobaron que Vincent no presentaba daños cerebrales graves y únicamente detectaron un pequeño hematoma cerebral. Aún así, el pequeño necesitará un largo proceso de recuperación con sesiones de rehabilitación, controles médicos periódicos y un seguimiento de los órganos afectados por el ahogamiento.

La campaña solidaria creada por sus familiares para el tratamiento ha reunido más de 17.600 euros. Paralelamente, el caso continúa bajo revisión judicial.

Temas Relacionados

SucesosMédicosEspaña-SociedadEspaña-NoticiasSucesos España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Willow e Isla, de siete años, se recortarán al menos 30 centímetros cada una el 25 de julio en Erdington para apoyar a The Little Princess Trust, que fabrica pelucas de cabello natural para pacientes jóvenes

Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Una niña de 13 años gasta todos los ahorros de sus padres para dárselo a sus streamers favoritos: robó 50.000 euros de la caja fuerte familiar en tres meses

La menor accedía en secreto a la caja fuerte familiar para recargar su cuenta y enviar propinas y regalos digitales a sus creadores favoritos. Sus padres denunciaron los hechos y la policía la detuvo en su propia casa

Una niña de 13 años gasta todos los ahorros de sus padres para dárselo a sus streamers favoritos: robó 50.000 euros de la caja fuerte familiar en tres meses

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

La Audiencia Provincial de Cantabria revoca la sentencia que había permitido a los arrendatarios conservar la vivienda al concluir que el propietario les reclamó la deuda por un medio fehaciente más de 30 días antes de presentar la demanda

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Esta es la planta del mes, nombrada en honor a un naturalista alemán del siglo XVI y con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias

La madreselva es una especie trepadora muy reconocida, pero que debe vigilarse para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas

Esta es la planta del mes, nombrada en honor a un naturalista alemán del siglo XVI y con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo