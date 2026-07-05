Encuentran a un niño de dos años con vida en la morgue después de haberlo dado por muerto: un forense detectó un latido cinco horas después

Equipo de emergencia entrando al hospital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de 18 meses fue hallado con vida en una morgue de Gilbert, en el estado de Arizona (Estados Unidos). El bebé, identificado como Vincent Lorenzo Fiordilino, fue declarado muerto por los médicos tras un accidente por ahogamiento y, posteriormente, lo trasladaron para su resguardo.

De acuerdo con los documentos oficiales del caso y los registros policiales, el menor permaneció en la morgue durante cinco horas, aproximadamente, hasta que un médico forense le detectó un débil latino mientras le realizaba los preparativos habituales para examinar su cuerpo durante la autopsia.

PUBLICIDAD

Tras advertir signos vitales, el personal activó el protocolo de emergencia y el niño fue trasladado en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital para recibir atención especializada y tratamiento intensivo.

El niño fue dado por muerto, pero recuperó el pulso

El incidente se produjo el pasado 8 de febrero, cuando el pequeño Vincent fue encontrado boca abajo en la piscina que estaba situada en el patio trasero de la vivienda familiar. Según la investigación policial, el menor habría permanecido sin supervisión alrededor de 15 minutos mientras sus padres realizaban trabajos en el jardín.

PUBLICIDAD

Alexus Fiordilino, madre del niño, descubrió a su hijo flotando en el agua y pidió ayuda inmediatamente. El padre, Angelo Fiordilino, empezó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras seguía las instrucciones proporcionadas por los operadores de emergencias del 911.

Durante la llamada, un familiar dijo: “Acabo de encontrar a mi nieto en la piscina”. Cuando el operador preguntó si el pequeño respiraba, este no supo responder con seguridad. En otro momento de la conversación, se indicó que el niño parecía haber mostrado alguna reacción, aunque su estado era extremadamente grave.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia llegaron al domicilio y trasladaron al menor al Mercy Gilbert Medical Center, donde los médicos certificaron su fallecimiento. Sin embargo, los documentos policiales indican que antes de que se confirmara la muerte, existieron reportes contradictorios sobre la presencia de signos vitales. Por ello, un policía declaró que escuchó a una enfermera comentar que el niño aún tenía pulso.

En la finca ubicada en Malagón (Ciudad Real), perros, walabíes, terneros y corzos convivían con plantaciones de marihuana y cadáveres en avanzado estado de descomposición. (Vídeo: Policía Nacional).

Horas más tarde, ya en la morgue, un médico forense detectó un latido débil cuando se preparaba para examinar el cuerpo. El hallazgo permitió reactivar la asistencia médica de urgencia y trasladar nuevamente al menor al hospital infantil, donde los especialistas consiguieron estabilizarlo.

PUBLICIDAD

Recaudación de fondos para su tratamiento

La familia relató la evolución del niño a través de una campaña de recaudación de fondos creada para afrontar los elevados gastos médicos de su tratamiento. En esa publicación explicaron que, durante los primeros días, los médicos les advirtieron de que la situación era crítica y que los órganos del pequeño comenzaban a fallar debido al tiempo que había permanecido sin oxígeno. También les comunicaron que inicialmente existía la posibilidad de que hubiera sufrido lesiones cerebrales importantes.

Días después, una resonancia magnética mostró un pronóstico más favorable de lo esperado. Los médicos comprobaron que Vincent no presentaba daños cerebrales graves y únicamente detectaron un pequeño hematoma cerebral. Aún así, el pequeño necesitará un largo proceso de recuperación con sesiones de rehabilitación, controles médicos periódicos y un seguimiento de los órganos afectados por el ahogamiento.

PUBLICIDAD

La campaña solidaria creada por sus familiares para el tratamiento ha reunido más de 17.600 euros. Paralelamente, el caso continúa bajo revisión judicial.