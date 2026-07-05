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Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

El vehículo dio varias vueltas de campana tras salirse de la calzada y la principal hipótesis apunta a un posible episodio de somnolencia del conductor, según las primeras investigaciones

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Accidente en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia). (Europa Press / Remitida por Subdelegación del Gobierno)
Accidente en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia). (Europa Press / Remitida por Subdelegación del Gobierno)

Cuatro integrantes de una misma familia, un matrimonio y dos de sus hijos, han perdido la vida este domingo en un grave accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-67, a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga. En el siniestro también ha resultado herida muy grave otra hija del matrimonio, de 9 años, que ha sido atendida por los servicios de emergencia que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, el accidente se ha producido alrededor de las 16:20 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 recibió una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía en el kilómetro 83 de la A-67. El aviso también detallaba que varias personas permanecían atrapadas en el interior del vehículo y necesitaban ser rescatadas. La investigación apunta a que el siniestro se produjo sin la participación de ningún otro vehículo. De acuerdo con la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la familia, residente en Valladolid, regresaba de un viaje a Cantabria cuando ocurrió el accidente.

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Tras abandonar la calzada por causas que todavía se desconocen, el automóvil dio varias vueltas de campana antes de quedar finalmente detenido fuera de la vía. Las primeras investigaciones sitúan la posible somnolencia del conductor como principal hipótesis del accidente. Esta línea de trabajo se apoya en los testimonios recabados entre personas que presenciaron el siniestro, aunque serán las diligencias de la Guardia Civil las que determinen las circunstancias exactas que provocaron la salida de la carretera.

Junio rompe la tendencia y dispara la mortalidad en carretera

Hace pocos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) hizo públicos los datos de siniestralidad vial correspondientes al mes de junio, un periodo que ha registrado un importante incremento de víctimas mortales en las carreteras españolas. Así, durante el mes de junio se contabilizaron 123 siniestros mortales en los que fallecieron 142 personas, lo que supone 51 víctimas más que en el mismo mes del año anterior. Se trata del junio con mayor número de fallecidos desde 2010, un repunte que rompe la evolución positiva registrada durante los cinco primeros meses de 2026.

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El aumento de la movilidad también ha sido importante. A lo largo del mes se han registrado 42,8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3% más que en junio de 2025, un incremento que coincide con el inicio del periodo de las vacaciones de verano de muchos conductores.

Para la DGT, preocupa el incremento de los accidentes con múltiples víctimas. Durante el mes pasado se produjeron seis siniestros en los que fallecieron tres o más personas, una tipología de accidente que no se registró en el mismo mes del año pasado. En conjunto, estos accidentes causaron la muerte de 21 personas, concentrando una parte muy importante del aumento global de la mortalidad.

Las carreteras convencionales concentran el aumento de la mortalidad

Además, según la DGT, el aumento de la mortalidad se concentra exclusivamente en las carreteras convencionales. En estas vías han fallecido 53 personas más que en junio del año pasado, mientras que en las autopistas y autovías, por el contrario, se ha registrado un ligero descenso de dos víctimas. Por tipo de usuario, el mayor incremento corresponde a los ocupantes de turismos, con 29 fallecidos más que en el mismo periodo de 2025.

Los datos también muestran una mayor gravedad de los accidentes durante las últimas horas del día y la madrugada. Entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana se ha producido buena parte del incremento de víctimas registrado este año. Desde la DGT recuerdan que el uso de los sistemas de retención sigue siendo un factor determinante para reducir la gravedad de las consecuencias de un accidente. Durante junio, 22 de las personas fallecidas no utilizaban el correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro. Entre ellas, 19 eran conductores de turismo que circulaban sin el cinturón de seguridad puesto.

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