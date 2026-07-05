El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso (Eduardo Parra / Europa Press)

El PSOE no solo cerró 2025 con más ahorro que el año anterior. También reforzó una posición que lleva años consolidando: la de ser el partido con mayor capacidad económica de España. Las cuentas anuales aprobadas por la dirección socialista reflejan un incremento de dos millones de euros en los ingresos de origen privado y un ahorro acumulado de 12,7 millones de euros, 5,1 millones más que en 2024. Pero el dato que mejor resume su situación financiera está en otro apartado del balance: una tesorería de más de 70 millones de euros y un patrimonio cercano a los 123 millones, cifras que ninguna otra formación política alcanza actualmente.

El balance deja además una paradoja. El PSOE terminó el ejercicio con una posición económica más sólida pese a ingresar menos dinero procedente de las administraciones. La financiación pública cayó en más de siete millones de euros respecto al año anterior, al pasar de 54 a 46,7 millones, una reducción que se explica, sobre todo, por el desplome de las subvenciones ligadas a la actividad electoral en un año sin grandes citas con las urnas y por un cambio en la forma de presentar las cuentas.

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Sin embargo, esa bajada quedó compensada por el aumento de los ingresos privados y por una drástica reducción del gasto electoral, lo que permitió al partido ampliar todavía más su colchón financiero. Los ingresos privados crecieron de 24 a 26 millones de euros gracias al exceso de provisiones contabilizado durante el ejercicio, al incremento de las aportaciones realizadas por afiliados y cargos públicos y a otros ingresos de la actividad ordinaria.

Más allá de las cifras de un solo año, las cuentas confirman una tendencia que se viene repitiendo desde hace tiempo. El PSOE es el partido con mayor capacidad para acumular patrimonio y liquidez, una ventaja que le permite afrontar campañas electorales, mantener su estructura territorial y absorber con mayor facilidad los cambios en la financiación pública.

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Dos grandes partidos y una brecha económica cada vez más evidente

Si el PSOE ocupa el primer puesto en músculo financiero, el Partido Popular continúa siendo el segundo actor con mayor capacidad económica. Las cuentas correspondientes a 2024 muestran una formación saneada, con más de 63 millones de euros de ingresos entre financiación pública y privada y un beneficio superior a los 20 millones de euros, muy por encima del registrado el año anterior. A ello se suman otros 11,2 millones contabilizados como ingresos extraordinarios, una partida que llamó la atención por no detallarse su procedencia.

Pedro Sánchez recibe a Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa (Europa Press)

Aunque los populares siguen reforzando su patrimonio, la distancia respecto al PSOE continúa siendo notable cuando se analiza la liquidez disponible. Ningún partido dispone actualmente de una tesorería comparable a la de los socialistas, que superan ampliamente los 70 millones de euros en efectivo.

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El contraste resulta todavía mayor al observar la situación de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal ingresó 22,7 millones de euros durante 2024, una cifra muy inferior a la de los dos grandes partidos. Además, casi ocho de cada diez euros que entraron en sus cuentas procedieron de subvenciones públicas y aportaciones institucionales, mientras que la financiación privada apenas superó los cuatro millones y descendió alrededor de un 20 % respecto al ejercicio anterior. El partido volvió a cerrar el año en pérdidas, con un resultado negativo de 2,75 millones de euros, encadenando así dos ejercicios consecutivos en números rojos.

La comparación entre las tres principales fuerzas nacionales refleja modelos económicos muy distintos. Mientras PSOE y PP han logrado consolidar estructuras financieras capaces de generar importantes colchones de liquidez, Vox continúa dependiendo en gran medida de las subvenciones públicas y no ha conseguido equilibrar sus cuentas en los dos últimos ejercicios.

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Mucho dinero público y enormes diferencias de patrimonio

Las diferencias son todavía más acusadas al bajar un escalón en el mapa político. Ciudadanos apenas ingresó algo más de 700.000 euros durante 2024, una cantidad insuficiente para sostener una estructura que terminó generando pérdidas superiores a los dos millones tras el desplome de su representación institucional.

Sumar tampoco consiguió cerrar el ejercicio en positivo. La coalición registró unos ingresos ordinarios de 1,9 millones de euros, de los que la inmensa mayoría procedían de financiación pública, pero sus gastos volvieron a superar los ingresos y el resultado final fue un déficit superior a los 660.000 euros.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid desliza que la ley de nietos tiene como fin engordan los censos en favor del PSOE.

Entre los partidos de ámbito territorial, el PNV continúa siendo el que maneja un mayor volumen de recursos. Durante 2024 declaró unos ingresos próximos a los 13,2 millones de euros, repartidos entre financiación pública y privada, aunque el ejercicio terminó también en pérdidas. EH Bildu destacó por el crecimiento de sus ingresos privados, impulsados por las aportaciones y cuotas de afiliados, mientras que ERC logró regresar al superávit pese al descenso de las subvenciones derivadas de sus resultados electorales.

Las cuentas de todas las formaciones dejan otra conclusión común: la financiación pública sigue siendo el principal sostén económico de los partidos españoles. Incluso cuando aumenta el peso de los ingresos privados, buena parte de ellos procede de las aportaciones realizadas por cargos públicos y grupos institucionales, es decir, de recursos vinculados a la representación obtenida en las instituciones. La diferencia aparece, sobre todo, en la capacidad para transformar esos ingresos en patrimonio y liquidez.

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