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Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

La dirección del partido reunirá el próximo 18 de julio en Santiago de Compostela a los aspirantes elegidos para encabezar las candidaturas de las capitales de provincia

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells de su partido (Carme Ripollés - Europa Press)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells de su partido (Carme Ripollés - Europa Press)

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado a preparar a su formación de cara al próximo ciclo electoral. Con ese objetivo, encabezará el próximo 18 de julio un acto en Santiago de Compostela en el que se presentará a los aspirantes del partido a las alcaldías de las capitales de provincia. La designación de los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que celebrarán elecciones en mayo de 2027 quedará, en cambio, para después del verano, según han adelantado fuentes del partido a Europa Press.

Las elecciones municipales y las autonómicas en las comunidades de régimen común se celebran, por lo general, de forma simultánea el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Siguiendo esta regla general, la próxima cita con las urnas tendría lugar el 23 de mayo de 2027.

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Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un “cronograma fijado” para la elección de candidatos a las elecciones del próximo año.

A nivel nacional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no habrá adelanto electoral y que las generales se celebrarán en 2027 cuando corresponda, Feijóo quiere tener la estructura del partido a punto y al PP “electoralizado” a través de la preparación previa de los comicios municipales y autonómicas.

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Desde el PP, aseguran haber tomado nota de lo ocurrido en 2023, cuando Sánchez adelantó las generales a julio — dos meses después de las autonómicas y municipales y con PP y Vox negociando en varias comunidades— y cogió al partido con el paso cambiado. Por ello, ahora recalcan que la prioridad es estar “listos” y “tener una alternativa preparada“.

Calendario para designar a los candidatos locales y autonómicos

Ante la posibilidad de que pueda haber elecciones generales en cualquier momento, el PP de Feijóo quiere tener sus equipos definidos. De este modo, el próximo 18 de julio está previsto que los candidatos a las capitales de provincia de toda España viajen a Santiago de Compostela, donde serán proclamados por la dirección del partido en un acto de nombramiento oficial.

En el caso de las comunidades autónomas de régimen común que también celebrarán elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia serán proclamados posteriormente, previsiblemente a la vuelta de verano.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección en la sede nacional del partido en Madrid (David Mudarra-PP/ Europa Press)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección en la sede nacional del partido en Madrid (David Mudarra-PP/ Europa Press)

Los estatutos del PP establecen que corresponde al Comité Electoral Nacional nombrar a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos autonómicos, a las presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como a las alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, de las capitales de provincia, y de cabildos, consells insulares y juntas generales.

Más protagonismo a alcaldes populares

Con este calendario, el PP también busca reforzar el protagonismo de sus alcaldes y de la política municipal dentro de la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales, al considerar que cuentan con una alta capacidad de atraer votos.

Este objetivo se vio reflejado el pasado viernes, durante el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausuró Feijóo en Castellón y en la reunión que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, mantuvo con los portavoces populares en los Parlamentos autonómicos.

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