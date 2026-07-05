España

Casi mil muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio: España afronta su segunda ola con temperaturas de hasta 43,5 grados

El sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III eleva a 937 los fallecimientos asociados al calor en junio y advierte de que las cifras podrían seguir subiendo con la llegada de la nueva ola de calor, que se prolongará hasta el martes

Guardar
Google icon
Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. (EFE/ Salas)
Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. (EFE/ Salas)

El calor extremo se ha cobrado casi mil vidas en España durante el mes de junio. Los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, cifran en 937 las muertes atribuibles a las altas temperaturas del mes pasado, a las que se suman ya 153 fallecimientos en la primera semana de julio. Y la situación no mejora, ya que este domingo ha comenzado oficialmente la segunda ola de calor del verano.

El sistema MoMo compara las defunciones diarias reales con las que estadísticamente se esperarían para ese periodo y territorio, y calcula así el exceso de mortalidad. De esa diferencia se extraen las muertes que pueden asociarse al calor, incluyendo los fallecimientos provocados por el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales. Se trata, por tanto, de una estimación del impacto total del calor sobre la salud, no de un recuento de diagnósticos específico.

PUBLICIDAD

Y las cifras que publica el Instituto tampoco son definitivas. El propio sistema recalcula de forma continua sus estimaciones a medida que se incorporan defunciones notificadas con retraso, por lo que los datos no se consideran consolidados hasta que transcurren varias semanas. Aun así, la magnitud de los números actuales ya ofrece una imagen clara de la intensidad del verano.

El País Vasco y Cataluña, las comunidades más afectadas en junio

Por comunidades autónomas, País Vasco encabeza el recuento de junio con 153 muertes atribuibles al calor, seguido de Cataluña con 127. A continuación aparecen Madrid (93), Castilla y León (90) y Galicia (88). En el extremo opuesto, cuatro territorios —Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla— registran cero fallecimientos por esta causa durante ese mes.

PUBLICIDAD

El resto de comunidades presenta cifras intermedias: Andalucía acumula 73 muertes; la Comunidad Valenciana, 62; Aragón, 45; Asturias, 51; Cantabria, 50; Castilla-La Mancha, 30; Navarra, 54; La Rioja, 13; Extremadura, 7; y Murcia, 3.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Los datos de julio, aún parciales y sujetos a revisión, muestran que Cataluña ya lidera el recuento mensual con 57 muertes en los primeros días del mes. Le siguen Andalucía con 24, País Vasco con 18 y Navarra y Extremadura con 9 cada una.

Segunda ola de calor del verano, con máximas por encima de los 42 °C

A todo esto, se suma que este domingo ha arrancado oficialmente el segundo episodio de calor extremo del verano en nuestro país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ola de calor se prolongará al menos hasta el próximo martes, con temperaturas que podrían superar los 42ºC en varias zonas de la península ibérica.

Antes de las 10:30 horas, varios puntos del sur y el este peninsular y de Baleares han superado los 33 grados. En la localidad cordobesa de Cardeña, el termómetro ha marcado los 35,2ºC a las 9:40 horas de la mañana, antes incluso de alcanzarse las horas de mayor calor. La jornada del sábado dejó máximas holgadamente por encima de los 42ºC en provincias como Badajoz, Huelva, Sevilla o Pontevedra, y la temperatura más alta del día se registró en Badajoz, donde los termómetros llegaron a los 43,5 grados.

Con este panorama, 14 comunidades autónomas han activado avisos por temperaturas extremas. Los más graves, de nivel naranja (que indica peligro importante), afectan a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. En nivel amarillo, de peligro bajo, se encuentran Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y Canarias.

Un turista descansa a la sombra de un árbol en el Patio de los Naranjos, en Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)
Un turista descansa a la sombra de un árbol en el Patio de los Naranjos, en Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

Riesgo alto para la salud en gran parte de la península

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha lanzado un mapa de riesgo para la salud, que aparece teñido de rojo (nivel alto) en muchas zonas de la península, especialmente en el noroeste, el norte, el interior del levante y el extremo suroeste. El nivel naranja y el amarillo cubren prácticamente el resto del territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario, mientras que las zonas sin riesgo quedan reducidas a pequeñas áreas dispersas.

Además, el Ministerio recuerda la importancia de beber agua con regularidad, mantenerse en espacios frescos y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaTemperaturaCalorClimaCambio ClimáticoÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

Las cuentas correspondientes a 2024 y 2025 muestran cómo la representación institucional sigue siendo la principal fuente de financiación de los partidos, aunque su capacidad para generar patrimonio y mantener unas cuentas saneadas varía enormemente

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

El detenido hacía tareas de mantenimiento vial con una herramienta prohibida en los casos que existe un riesgo extremo de incendio

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Los expertos defienden que se deben combinar medidas pasivas en las ciudades, como el aislamiento de los edificios, con la instalación de refrigeradores cuando sea necesario para proteger a la población más vulnerable

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

La visita del papa León XIV a Tenerife dejó un impacto económico de 5,71 millones de euros y movilizó a casi 48.000 personas, según un estudio del Ayuntamiento

El acto convocó a unas 47.600 personas. El 89,4% de los asistentes se trasladó expresamente a la capital para la ocasión, y el 88% acudió como público general

La visita del papa León XIV a Tenerife dejó un impacto económico de 5,71 millones de euros y movilizó a casi 48.000 personas, según un estudio del Ayuntamiento

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

ECONOMÍA

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo