Casi mil muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio: España afronta su segunda ola con temperaturas de hasta 43,5 grados

Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. (EFE/ Salas)

El calor extremo se ha cobrado casi mil vidas en España durante el mes de junio. Los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, cifran en 937 las muertes atribuibles a las altas temperaturas del mes pasado, a las que se suman ya 153 fallecimientos en la primera semana de julio. Y la situación no mejora, ya que este domingo ha comenzado oficialmente la segunda ola de calor del verano.

El sistema MoMo compara las defunciones diarias reales con las que estadísticamente se esperarían para ese periodo y territorio, y calcula así el exceso de mortalidad. De esa diferencia se extraen las muertes que pueden asociarse al calor, incluyendo los fallecimientos provocados por el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales. Se trata, por tanto, de una estimación del impacto total del calor sobre la salud, no de un recuento de diagnósticos específico.

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Y las cifras que publica el Instituto tampoco son definitivas. El propio sistema recalcula de forma continua sus estimaciones a medida que se incorporan defunciones notificadas con retraso, por lo que los datos no se consideran consolidados hasta que transcurren varias semanas. Aun así, la magnitud de los números actuales ya ofrece una imagen clara de la intensidad del verano.

El País Vasco y Cataluña, las comunidades más afectadas en junio

Por comunidades autónomas, País Vasco encabeza el recuento de junio con 153 muertes atribuibles al calor, seguido de Cataluña con 127. A continuación aparecen Madrid (93), Castilla y León (90) y Galicia (88). En el extremo opuesto, cuatro territorios —Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla— registran cero fallecimientos por esta causa durante ese mes.

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El resto de comunidades presenta cifras intermedias: Andalucía acumula 73 muertes; la Comunidad Valenciana, 62; Aragón, 45; Asturias, 51; Cantabria, 50; Castilla-La Mancha, 30; Navarra, 54; La Rioja, 13; Extremadura, 7; y Murcia, 3.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Los datos de julio, aún parciales y sujetos a revisión, muestran que Cataluña ya lidera el recuento mensual con 57 muertes en los primeros días del mes. Le siguen Andalucía con 24, País Vasco con 18 y Navarra y Extremadura con 9 cada una.

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Segunda ola de calor del verano, con máximas por encima de los 42 °C

A todo esto, se suma que este domingo ha arrancado oficialmente el segundo episodio de calor extremo del verano en nuestro país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ola de calor se prolongará al menos hasta el próximo martes, con temperaturas que podrían superar los 42ºC en varias zonas de la península ibérica.

Antes de las 10:30 horas, varios puntos del sur y el este peninsular y de Baleares han superado los 33 grados. En la localidad cordobesa de Cardeña, el termómetro ha marcado los 35,2ºC a las 9:40 horas de la mañana, antes incluso de alcanzarse las horas de mayor calor. La jornada del sábado dejó máximas holgadamente por encima de los 42ºC en provincias como Badajoz, Huelva, Sevilla o Pontevedra, y la temperatura más alta del día se registró en Badajoz, donde los termómetros llegaron a los 43,5 grados.

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Con este panorama, 14 comunidades autónomas han activado avisos por temperaturas extremas. Los más graves, de nivel naranja (que indica peligro importante), afectan a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. En nivel amarillo, de peligro bajo, se encuentran Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y Canarias.

Un turista descansa a la sombra de un árbol en el Patio de los Naranjos, en Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

Riesgo alto para la salud en gran parte de la península

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha lanzado un mapa de riesgo para la salud, que aparece teñido de rojo (nivel alto) en muchas zonas de la península, especialmente en el noroeste, el norte, el interior del levante y el extremo suroeste. El nivel naranja y el amarillo cubren prácticamente el resto del territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario, mientras que las zonas sin riesgo quedan reducidas a pequeñas áreas dispersas.

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Además, el Ministerio recuerda la importancia de beber agua con regularidad, mantenerse en espacios frescos y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.