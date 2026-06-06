El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Imagen de archivo de un vaso de cristal con zumo de naranja (Europa Press)

El sector citrícola español ha presentado un informe que alerta sobre la desinformación alimentaria en redes sociales y defiende el valor del zumo de naranja 100% exprimido, al concluir que buena parte de los mensajes negativos difundidos en los últimos años se apoyan en errores metodológicos, confusiones entre productos y extrapolaciones incorrectas de estudios científicos.

El estudio, impulsado por el Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa con respaldo de la Generalitat Valenciana, sitúa el zumo de naranja como caso representativo de ese fenómeno y recuerda que España transforma cada año alrededor de 1,2 millones de toneladas de naranjas y clementinas en zumo 100% exprimido.

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La investigación, Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, y analiza cómo internet, las redes sociales, los influencers y los nuevos formatos digitales han cambiado la forma en que la ciudadanía se informa sobre nutrición y salud. El informe sostiene que el acceso a la información es hoy más sencillo, pero que el nuevo ecosistema mediático también favorece mensajes alarmistas, titulares sensacionalistas y contenidos con apariencia de rigor que carecen de base científica sólida.

Qué dice el informe sobre el zumo de naranja 100 % exprimido

El documento concluye que una parte relevante de las informaciones negativas difundidas en los últimos años sobre el zumo 100% exprimido presenta fallos de método, mezcla categorías de productos distintas o extrae conclusiones erróneas a partir de estudios científicos. El informe añade una batería de recomendaciones y buenas prácticas para promover una comunicación más responsable sobre el zumo y los cítricos.

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La presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Inmaculada Sanfeliu, ha advertido de que “la desinformación alimentaria no solo genera confusión y condiciona las decisiones de consumo, sino que también puede perjudicar seriamente a sectores estratégicos como el citrícola”.

Sanfeliu ha defendido además la necesidad de “combatir los bulos y el ruido con evidencia científica, contexto y divulgación responsable”. En la presentación también ha participado la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, que ha reiterado el compromiso de la Conselleria con el sector citrícola y con la iniciativa Nada más que zumo. Nada menos que zumo.

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La directora general ha afirmado que “la Conselleria mantiene un apoyo firme y continuado al sector citrícola, acompañándolo en los retos actuales de competitividad, sostenibilidad y defensa del producto valenciano”. Ramón-Llin ha añadido que la administración seguirá trabajando con el sector para reforzar su valor, mejorar su posición en los mercados y respaldar iniciativas basadas en la calidad y la evidencia científica frente a la desinformación.

La campaña del sector y el peso económico de la industria

Como parte de la inciativa sectorial, el sector lanzó el año pasado el videojuego educativo Zumotron para acercar al público general la cadena de valor del zumo de naranja, desmontar mitos y reivindicar el papel de la industria de transformación.

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Este año, el sector ha lanzado además una campaña en las redes sociales del CGC: Instagram, TikTok, X y LinkedIn, bajo el lema “Presumo de mi zumo”. Las piezas gráficas y audiovisuales que se publicarán en los próximos días buscan conectar con el público más joven y desmentir falsas creencias en clave de humor.

Zumo de naranja (Pexels)

El consejero delegado de Zuvamesa, Carlos Artigues, ha explicado que “el objetivo no es solo defender un producto sano y natural, sino desmentir desde el humor determinados mensajes en voz de quien lo ha sufrido directamente: la naranja”. Artigues ha añadido que “es más necesario que nunca fomentar una comunicación más rigurosa y responsable sobre alimentación y salud, y sobre el zumo 100 % en particular. Creemos que es fundamental ayudar a los consumidores a distinguir entre evidencia científica y desinformación”.

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La industria del zumo ocupa un lugar central en la cadena de valor citrícola porque actúa como regulador del mercado en fresco y permite valorizar la cosecha. El informe indica que ese proceso aprovecha fruta que no se comercializa en fresco por razones como el calibre o defectos en la piel causados por fenómenos meteorológicos adversos, lo que reduce el desperdicio alimentario y refuerza la función medioambiental del zumo.

Del cítrico se aprovecha todo: la pulpa se destina a la industria alimentaria, la piel se emplea en la fabricación de aceites esenciales y las cáscaras sobrantes se usan para elaborar pellets para alimentación animal. El sector citrícola genera más de 280.000 empleos directos, sostiene a unas 300 empresas y aporta entre 4.000 y 4.700 millones de euros por campaña, mientras la Comunidad Valenciana sigue siendo la principal región productora de cítricos de España con más de 2,7 millones de toneladas en la campaña 2024-2025, cerca de 42.000 explotaciones y más de 118.000 hectáreas.

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