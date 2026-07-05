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Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

El edil nació en Málaga y terminó sus estudios en España, pero sus padres nacieron en Escocia y Estados Unidos

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Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (@scottmarshall3968)
Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (@scottmarshall3968)

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha denegado la solicitud de nacionalidad española a Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, tras considerar que no demuestra el grado de integración exigido en la sociedad española. El edil que nació en Málaga en 1975, ha residido durante 51 años en la provincia y mantiene arraigo familiar, educativo y profesional en la Costa del Sol.

Sin embargo, como ha informado la agencia EFE, la administración sostiene que Marshall no acredita el conocimiento básico del idioma y de los valores constitucionales, requisitos que la legislación vigente exige para acceder a la ciudadanía por residencia. Aun así, el caso de Scott ha generado controversia por estos mismos argumentos, ya que como ha podido saber el Diario Sur, el concejal completó toda su educación en España, desarrolló su vida laboral en la zona y ejerce como edil en el municipio malagueño.

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Por su parte, la autoridad judicial sostiene que no cumple con los criterios de “arraigo” definidos en el Código Civil español. De hecho, el documento oficial precisa que Marshall no presentó el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ni superó la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (@scottmarshall3968)
Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (Diputación Provincial de Málaga)

Política “Me siento español, aunque mi nombre indique lo contrario”

El edil, hijo de padre escocés y madre estadounidense, ostenta la ciudadanía británica por herencia paterna. Pero, tras recibir el rechazo del tribunal, Marshall ha decidido presentar un recurso de reposición. “Me siento español, aunque mi nombre indique lo contrario. He nacido y vivido aquí toda la vida, estudié en Marbella y trabajo en Benahavís. Me exigen un examen de español cuando mi educación y mi vida son en este idioma”, afirmó el concejal, quien está casado con una española y es padre de dos hijos españoles.

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La decisión del Ministerio desconoce, según el propio Marshall, las circunstancias personales y profesionales que lo vinculan a España. Y es que, como ha relatado para el Diario Sur, trabaja como empresario en el sector inmobiliario desde 1999 y lleva dos mandatos consecutivos como concejal, dirigiendo áreas como Turismo y Extranjería en el ayuntamiento de Benahavís. La solicitud de nacionalidad se formalizó en enero de 2024, motivada por los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y la necesidad de simplificar trámites legales y administrativos.

Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (@scottmarshall3968)
Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, no consigue la nacionalidad española (@scottmarshall3968)

El concejal ha lamentado, de esta forma, que la administración “conceda la nacionalidad sin problemas a otras personas, mientras que a mí, que nací y viví en España, me ponen trabas”. Asimismo, sospecha que podría existir una motivación política por su pertenencia al Partido Popular (PP). Marshall explica además que su padre obtuvo la nacionalidad española hace 25 años sin afrontar obstáculos similares.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantiene que la falta de los certificados DELE y CCSE imposibilita el reconocimiento del arraigo conforme a la normativa. Por ahora, como la resolución ha sido recurrida por Scott Marshall, solo queda esperar a que tribunales vuelvan a valorar su integración efectiva en la sociedad española.

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