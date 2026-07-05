España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España se ha consolidado como el octavo país que más cerveza fabrica del planeta. (Europa Press)

Tomarse una cerveza bien fría —con o sin alcohol— en una terraza es marca española. Y los datos de producción de este oro líquido acompañan la fama que nos precede. Y es que España se ha consolidado como el octavo país que más cerveza fabrica del planeta, con 4.130 millones de litros fabricados en 2024, según el Informe BarthHaas 2024/25, la referencia anual del sector cervecero a nivel mundial. Nuestro país representa el 2,2% de la producción global y se sitúa por delante de otras potencias como Reino Unido o Sudáfrica, en un mercado mundial que produjo un total de 187,5 millones de litros el año pasado. De los 172 territorios analizados por el informe, solo Rusia y Alemania superan a España dentro del continente europeo.

Y el gran productor español, que se sitúa en el ranking de las 40 mayores cerveceras del mundo, es el Grupo Mahou-San Miguel, que ocupa el puesto 18 a nivel global con una producción de 1.590 millones de litros y una cuota del 0,8% de la producción mundial. Le sigue Damm, en el puesto 22 con 1.265 millones de litros y otro 0,7% de cuota. Estrella Galicia, por su parte, aparece en el puesto 36, con 530 millones de litros y un 0,3% del total mundial.

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China y EEUU, inalcanzables en lo alto del podio

Sin embargo, el dominio de China en la cima del ranking es indiscutible. El gigante asiático produjo 34,1 mil millones de litros en 2024, el 18,2% de toda la cerveza fabricada en el mundo. Su ventaja sobre el segundo, Estados Unidos, es abismal. El país americano elaboró 18.450 millones de litros, el 9,8% del total global, seguido de Brasil con 14.740 millones de litros (7,9%) y México con casi 14.500 millones de litros (7,7%).

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

Rusia, por su parte, ocupa el quinto lugar con 9.080 millones de litros y una cuota del 4,8%. Alemania, referente histórico de la cultura cervecera mundial, registró 8.390 millones de litros, lo que la sitúa sexta en el ranking. Japón se mantiene en el séptimo puesto con 4.480 millones de litros, justo por encima de España. Por debajo de la posición de nuestro país, Sudáfrica produce 3.700 millones de litros (puesto 9) y el Reino Unido cierra el top 10 con 3.610 millones de litros.

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Europa, segundo continente productor

El informe revela que los diez primeros países concentran el 61,4% de toda la producción mundial, con un total de 115.190 millones de litros. Así, Europa en su conjunto fabricó 51.420 millones de litros en 2024, convirtiéndola en el segundo continente productor por detrás de Asia.

Dentro del continente europeo, tras Rusia, Alemania y España, se sitúan el Reino Unido (3.610 millones de litros), Polonia (3.460 millones de litros), Francia (2.130 millones de litros), Países Bajos (2.120 millones de litros) y Bélgica (2.100 millones de litros). República Checa, con 2.000 millones de litros, e Italia, con 1.750 millones de litros, completan el grupo de países europeos con mayor volumen de producción.

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Imagen de cerveza lager (ShutterStock España)

Una producción mundial que se contrae levemente

A escala global, la producción de cerveza retrocedió 0,3% en 2024 respecto al año anterior, cuando se alcanzaron los 188.130 millones de litros. En América, por ejemplo, se pasó de 62.520 a 61.700 millones de litros, y Asia bajó de 57.850 a 56.540 millones de litros. África, en cambio, fue la excepción al alza, con 16.050 millones de litros frente a los 15.050 millones de litros de 2023. En el otro lado, Europa subió su fabricación, pasando de 50.850 millones de litros en 2023 a los 51.420 millones de litros en 2024.

El informe también recoge la concentración del mercado en manos de los grandes grupos. AB InBev (Bélgica) lidera la clasificación de cerveceras con 49.550 millones de litros producidos, lo que representa el 26,4% de toda la producción mundial. Heineken (Países Bajos) ocupa el segundo puesto con 24.070 millones de litros (12,8%), y China Resources Snow Breweries el tercero con 10.880 millones de litros (5,8%). Entre los cuarenta mayores grupos cerveceros del mundo, la producción conjunta ascendió a 163.900 millones de litros, el 87,4% del total global.

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